Die Haitian Times steht derzeit unter Beschuss, weil sie falsche Vorwürfe gegen Springfield verbreitet hat, und wird nun selbst beschuldigt.

Ich warf einen Blick nach draußen und sah Polizeiwagen vor meinem Haus geparkt, sagte Neel während eines Chats mit CNN am Dienstag.

Als ich die Tür öffnete, erklärte Neel, dass die Beamten sagten, dass jemand eine Organisation per E-Mail kontaktiert hatte, in der behauptet wurde, ihren Ehepartner wegen rassistischer Vorurteile gegenüber Haitianern an Neels Adresse ermordet zu haben.

Dieser Schwindel, auch bekannt als "Swatting", verursachte einen Aufruhr und ließ Neel beunruhigt und besorgt zurück, nicht nur um ihre eigene Sicherheit, sondern auch um das Personal von The Haitian Times, bei dem sie als Executive Editor tätig ist. Der jüngste Vorfall in einer Reihe von Drohungen und Angriffen, die Neel und ihre Kollegen aufgrund der Verbreitung von widerlegten Verschwörungstheorien über haitianische Einwanderer in Ohio durch Donald Trump und JD Vance erlebt haben.

Gegründet im Jahr 1999, ist The Haitian Times ein Online-Magazin, das seit Jahren über Haiti und die haitianische Diaspora weltweit berichtet. Mit einem Team von etwa 20 festen Mitarbeitern und Freelancern hat es die Migration von Haitianern in den USA über die traditionellen Zentren in New York, Südflorida und Massachusetts hinaus verfolgt.

Springfield, Ohio, war The Haitian Times bereits bekannt, bevor die Verschwörungstheorien aufkamen. Die Stadt hatte unter einem Bevölkerungsrückgang gelitten, bis neue Fabrikationsanlagen eröffnet wurden, was neue Arbeitsgelegenheiten schuf. Doch die Einheimischen scheuten die verfügbaren Stellen, was Springfield zu einem begehrten Ziel für legale haitianische Einwanderer machte, die Arbeit suchten und ihre Familien großziehen wollten.

Während die Neuankömmlinge größtenteils von der Gemeinschaft willkommen geheißen wurden, äußerten einige ältere Bewohner Bedenken hinsichtlich knapper Ressourcen und Sicherheit – Themen, die The Haitian Times für seine Leser abdeckte. Doch die Lage verschärfte sich, als eine kleine Gruppe maskierter Weißer Suprematisten zusammen mit einer neonazistischen Organisation einen "Anti-Haitianische Immigration Marsch" in der Innenstadt von Springfield abhielt.

Die Kontroverse eskalierte weiter, als JD Vance eine virale falsche Behauptung verbreitete, wonach haitianische Einwanderer in der Gegend Haustiere verspeisten, und Donald Trump die Verschwörungstheorie während einer Debatte erwähnte. The Haitian Times reagierte entschlossen und bezeichnete die Behauptungen als rassistisch und haltlos.

Neel sagte, dass es bereits vor Vance' Beitrag und der Debatte ein Problem mit der Belästigung von Haitianern gegeben habe. Doch nach diesen Ereignissen verschlechterte sich die Situation rapide.

"Diejenigen, die Vorurteile gegen Haitianer und Immigranten im Allgemeinen hegten, fühlten sich ermutigt, belästigende Anrufe zu tätigen, E-Mails zu senden und sogar persönliche Angriffe auf Social Media zu starten", erklärte Neel.

Unzählige Berichte über Belästigungen von haitianischen Einwanderern gingen bei The Haitian Times ein, darunter auch Berichte über gemobbte Kinder und Jugendliche und Eltern, die sich ängstlich zeigten, ihre Kinder zur Schule zu schicken. Schulen und städtische Gebäude wurden sogar Ziel von Bombendrohungen, was zu Schließungen führte, nachdem Trump die falschen Behauptungen verbreitet hatte.

Am Tag nach der Debatte veröffentlichte The Haitian Times einen Artikel, in dem die haitianischen Einwandererfamilien in Ohio als Opfer identifiziert wurden, während eine Welle von unbegründeten Anschuldigungen grassierte. Neel selbst wurde Ziel einiger der rassistischsten Beleidigungen, die sie je erlebt hatte.

"Ich erhielt eine E-Mail mit dem Betreff 'N-Wort'", gab Neel zu. "Das war das erste Mal in meinem Leben, dass jemand so explizit rassistisch gegen mich persönlich war."

Garry Pierre-Pierre, Gründer von The Haitian Times, erklärte, dass sie sich nicht von der Intimidation einschüchtern lassen würden.

"Natürlich sind wir über diese Angriffe verärgert, aber wir sind entschlossen, uns nicht zum Schweigen bringen zu lassen", sagte Pierre-Pierre entschlossen. "Wir sind unter einer Diktatur aus Haiti geflohen, aber wir werden uns nicht von ein paar Rassisten daran hindern lassen, diese Geschichte zu berichten."

Trotz der Drohungen plante The Haitian Times, eine Gemeindeversammlung in Springfield abzuhalten. Doch aufgrund der zunehmenden Bedrohungen waren sie gezwungen, das Treffen online zu verlegen. Der Stadtmanager von Springfield teilte ihnen mit, dass er die Sicherheit des Personals bei einem persönlichen Event nicht garantieren könne.

Nach den Angriffen zeigte Pierre-Pierre Entschlossenheit.

"Wir mögen wütend sein, aber wir werden weiterhin über diese Geschichte berichten", sagte er. "Wir werden notwendige Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, aber kein Faschist wird uns zum Schweigen bringen."

Neel sagte, dass sie nach der Debatte versucht habe, den Trump-Kampagne für einen Kommentar zu erreichen, aber keine Pläne habe, ein Interview zu führen, bis sie eine Entschuldigung und Widerruf erhielten.

"Bis wir eine Entschuldigung und einen Widerruf hören, gibt es keinen Grund, uns anzuhören, was sie zu sagen haben", sagte sie. "Wir kennen bereits ihre Haltung, und wir müssen uns auf die Kampfstrategie unserer Gemeinschaft konzentrieren."

Im Licht der zunehmenden Bedrohungen konzentriert sich das Team von The Haitian Times nun darauf, seine Mitarbeiter sowohl online als auch persönlich zu schützen. Es werden Spenden gesammelt, um Sicherheitsvorkehrungen für das Team zu finanzieren – ein Konzept, das einmal undenkbar erschien.

"Dies ist Amerika", sagte Neel. "Dies ist das Land der Freiheit, der Gerechtigkeit und des Glücks. Ich werde nicht zulassen, dass hasserfüllte Individuen unsere Entschlossenheit erschüttern, ein besseres Leben für unsere Gemeinschaft zu finden."

