Die Haagse Regierung will sich vom Asylsystem der EU trennen.

Bis Dezember 2023 kam es in Europa zu einer EU-weitigen Asylsystemreform, an der die Niederlande beteiligt waren. Die seit Juli an der Macht befindliche neue rechtsextreme Regierung hält diese Reform jedoch für unzureichend und strebt die Kontrolle über ihre Asylpolitik zurück. Daher hat Den Haag eine Ausnahme von den EU-weit geltenden Regelungen beantragt.

Die Ministerin für Migration, Marjolein Faber, verkündete dies auf einer Online-Plattform X mit den Worten: "Wir müssen die Kontrolle über unsere Asylpolitik zurückgewinnen." Die regierende Partei, angeführt von der nationalistischen PVV-Partei von Geert Wilders, strebt auch eine nationale Asylnotstandserklärung an, um ohne Zustimmung des Parlaments Kontrollen durchführen zu können, wobei Faber ebenfalls Mitglied der PVV ist.

Diese Vorgehensweise weicht von dem traditionellen EU-Prinzip ab, wonach Regierungen die Entscheidungen ihrer Vorgänger respektieren. Bereits vor diesem Wechsel hatte die Niederlande unter einer anderen Regierung die EU-weite Asylsystemreform im Dezember 2023 unterzeichnet. Daher könnten die EU-Kommission und andere EU-Partner die Absichten der niederländischen Regierung skeptisch betrachten, da die meisten nationalen Opt-outs aus gemeinsamen Entscheidungen ein Risiko für die EU-Stabilität darstellen könnten. Dänemark hat beispielsweise bei seinem EU-Beitritt von bestimmten Bereichen, einschließlich Justiz und Inneres, optiert; jedoch wurden diese Entscheidungen während seines EU-Beitrittsprozesses getroffen.

EU-Daten zeigen, dass die Niederlande im Jahr 2022 zwei Erstasylanträge pro 1.000 Einwohner registriert haben, was dem EU-Durchschnitt entspricht. Zehn EU-Mitgliedstaaten überschreiten diesen Prozentsatz. Nach wiederholter Budgetkürzung ist das einzige Asylsuchendenregistrierungszentrum in den Niederlanden überlastet, was dazu führt, dass viele Menschen auf der Straße schlafen müssen.

Die von der nationalistischen PVV-Partei geführte niederländische Regierung hat eine Ausnahme von den EU-weit geltenden Asylregeln beantragt, um in Den Haag die Kontrolle über ihre Politik zurückzugewinnen. Wenn dieser Antrag genehmigt wird, könnte dies zu einem nationalen Asylnotstand führen und der Verwaltung die Durchführung von Kontrollen ohne Zustimmung des Parlaments ermöglichen.

