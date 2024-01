Die größte Süßwasserperle der Welt wird in den Niederlanden versteigert

Neben ihrer Größe und ihrem tierähnlichen Aussehen ist die Perle auch für ihre rund 300-jährige Geschichte bekannt, in der sie zwischen Kolonialhändlern, adligen Juwelieren und europäischen Königen, darunter Katharina der Großen, den Besitzer wechselte.

Der schlafende Löwe wird am 31. Mai im Auktionshaus Venduehuis in Den Haag versteigert. Der Schätzwert liegt bei 540.000 Euro (632.000 $).

Die Perle ist chinesischen Ursprungs und soll laut Venduehuis zwischen 1700 und 1760, also während der Qing-Dynastie, entstanden sein. Nach ihrer Entdeckung wurde der schlafende Löwe von holländischen Kaufleuten nach Batavia, dem heutigen Jakarta, gebracht, bevor er nach Europa verschifft wurde - ein Vorgang, der vermutlich gegen das vom chinesischen Kaiser Qianlong verhängte Verbot der Ausfuhr großer Perlen verstieß.

Das Stück wurde erstmals 1778 in Amsterdam nach dem Tod seines Besitzers, eines wohlhabenden Kaufmanns der Niederländischen Ostindien-Kompanie, versteigert. Die Perle, die auf dem Auktionsprospekt als "bekanntes königliches Kabinettstück, das einen schlafenden Löwen darstellt, der von der Natur selbst geschaffen wurde", angepriesen wurde, wurde laut dem Venduehuis-Katalog im Auftrag der russischen Kaiserin Katharina der Großen erworben und nach St. Petersburg gebracht.

Mitte des 18. Jahrhunderts tauchte der schlafende Löwe in Polen wieder auf und wurde von einem Juwelier gekauft, der für Viktor Emanuel II. arbeitete, den ersten König des vereinigten Italiens. Danach befand sie sich in den Händen mehrerer europäischer Juweliere, bis sie schließlich in die Niederlande zurückkehrte, als die russische Revolution von 1917 ihre Rückkehr nach St. Petersburg verhinderte. 1979 wurde die Perle von ihrem heutigen Besitzer, der Amsterdamer Perlengesellschaft, erworben.

"Was dieses Objekt noch interessanter macht, ist die Tatsache, dass es seit dem 18. Jahrhundert einen weiten Weg zurückgelegt hat", erklärte Peter Meefout, Direktor des Venduehuis, per E-Mail.

In den letzten Jahrzehnten war die Perle Gegenstand von Studien sowohl von Historikern als auch von Gemmologen. In einer 2014 im Journal of Gemology veröffentlichten Arbeit wurde festgestellt, dass die Form und die beachtliche Größe des Objekts zwar äußerst unregelmäßig sind, die innere Schichtung jedoch mit natürlich vorkommenden Süßwasserperlen übereinstimmt.

Zum Auktionslos gehört auch eine Kupferbox, die speziell für die Perle gebaut wurde, als sie vor Jahrhunderten entdeckt wurde. Beide Gegenstände werden an diesem Wochenende ausgestellt, bevor sie zum zweiten Mal in fast 240 Jahren versteigert werden.

"Die Perle des schlafenden Löwen wird wahrscheinlich die nächsten 200 Jahre oder so nicht mehr verkauft werden", sagte Meefout. "Es ist die letzte Chance für die niederländische Öffentlichkeit, dieses Naturwunder zu sehen."

Quelle: edition.cnn.com