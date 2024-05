Die größte Abweichung zwischen Bidens und Trumps Ansichten

Einem neuen Bericht der Washington Post zufolge hat Trump während eines Treffens in Mar-a-Lago Ölmanager gebeten, im Gegenzug für eine ölfreundliche Regierung 1 Milliarde Dollar für seine Wiederwahlkampagne zu spenden. Die transaktionale Natur dieser Bitte, wie sie der Post mitgeteilt wurde, ist etwas überraschend, steht aber im Einklang mit Trumps Ansichten zur Politik und seinem Glauben, dass der Klimawandel ein "Schwindel" ist. Beweise für den Klimawandel finden Sie in dieser CNN-Story über steigende Meerestemperaturen oder in den Fotos von Hunderttausenden toter Fische, die aufgrund einer Hitzewelle in Vietnam gestorben sind.

Ich sprach mit der CNN-Klimareporterin Ella Nilsen über Trumps Pläne für eine zweite Amtszeit und Bidens Bilanz zum Klimawandel. Eine interessante Tatsache, die ich erfahren habe, ist, dass ein großer Teil der Gelder, die Biden und die Demokraten zur Förderung der Industrie ausgegeben haben, in roten Bundesstaaten verwendet wurde.

Wie würde Trumps Klimapolitik aussehen?

WOLF: Der Washington Post zufolge hat Trump den Ölmultis eine freundlichere Regierung versprochen, wenn sie 1 Milliarde Dollar für seine Wiederwahl spenden. Wie ist seine Haltung zur Klimapolitik?

NILSEN: Während seiner ersten Amtszeit hat Trump mehr als 100 umweltpolitische Maßnahmen der Obama-Regierung rückgängig gemacht. In seiner möglichen zweiten Amtszeit würde er wahrscheinlich Bidens Bemühungen um eine Verringerung der Treibhausgasemissionen rückgängig machen und sich erneut auf fossile Brennstoffe, insbesondere Öl- und Gasbohrungen, konzentrieren.

Gemischte Kritiken für Biden zum Klimawandel

WOLF: Klimaaktivisten mögen Biden dafür kritisieren, dass er das Ölbohrprojekt Willow in Alaska genehmigt hat. Wie ist ihre allgemeine Meinung über ihn und seine Regierung?

NILSEN: Klimaaktivisten haben gemischte Gefühle gegenüber Biden. Während seine Regierung mehrere wichtige Vorschriften zur Luftverschmutzung erlassen, Land erhalten und ein amerikanisches Klimakorps geschaffen hat, sind sie von seiner Unterstützung für das Willow-Ölbohrprojekt enttäuscht. Die Aktivisten fordern von Biden mehr Maßnahmen, um die Nutzung fossiler Brennstoffe zu stoppen und auf erneuerbare Energien umzusteigen.

Eine Erfolgsgeschichte für Bidens Ausgaben für das Klima?

WOLF: Haben die 369 Milliarden Dollar, die im Inflation Reduction Act für saubere Energie und Klimapolitik vorgesehen sind, etwas bewirkt?

NILSEN: Ja, das Gesetz hat bereits zu Milliarden von Dollar an Investitionen in US-Produktionsunternehmen geführt, wobei der Schwerpunkt auf Branchen mit sauberer Energie wie Elektrofahrzeuge, Batterieanlagen sowie Solar- und Windenergieproduktion liegt. Diese Gelder wurden auf verschiedene Bundesstaaten verteilt, darunter auch einige 2024-Wahlstaaten wie Michigan, Arizona und Georgia.

Rote Staaten als Schwerpunkt der Klimapolitik

WOLF: Wie wurden die Finanzierungsentscheidungen für die klimabezogene Produktion getroffen?

NILSEN: Faktoren auf Bundesstaatenebene spielen eine Rolle. Rote Bundesstaaten mit bedeutenden Windressourcen, wie Texas, Oklahoma, Iowa und South Dakota, sind wichtige Produzenten und Verbraucher von Windenergie. Aber es gibt auch andere Gründe, wie z. B. einfachere Genehmigungs- und Bauprozesse und lockere gewerkschaftliche Arbeitsgesetze.

Elektrofahrzeuge und ihre Auswirkungen auf den Klimawandel

WOLF: In letzter Zeit haben wir Widerstand gegen Elektrofahrzeuge erlebt. Trump behauptete, Biden wolle gasbetriebene Autos verbieten. Wie wichtig sind Elektrofahrzeuge für die Bekämpfung des Klimawandels?

NILSEN: Fahrzeuge tragen zu etwa einem Drittel der US-Emissionen bei. Trotzdem sind Elektrofahrzeuge sauberer als gasbetriebene Fahrzeuge - vor allem, wenn sie mit erneuerbaren Energien aufgeladen werden. Der Abbau von Mineralien, die für die Batterien von Elektrofahrzeugen verwendet werden, hat zwar negative Auswirkungen auf die Umwelt, aber insgesamt haben Elektrofahrzeuge eine positivere Umweltbilanz.

Können die Bundesstaaten der Untätigkeit der Bundesregierung beim Klimaschutz entgegenwirken?

WOLF: Können Staaten wie Kalifornien ihr Engagement für eine klimafreundliche Energiepolitik beibehalten, wenn Trump erneut Präsident wird?

NILSEN: Blaue Staaten wie Kalifornien, Washington und sogar einige Swing States wie Michigan und Minnesota haben bereits ehrgeizige Klimagesetze verabschiedet. Diese Arbeit würde in diesen Staaten unabhängig von der Haltung der Bundesregierung zur Klimapolitik fortgesetzt. Da uns jedoch nur noch wenig Zeit bleibt, um die Erwärmung des Planeten zu begrenzen, ist es von entscheidender Bedeutung, dass sich auch die Bundesregierung in die richtige Richtung bewegt.

## Was passiert im Kongress bezüglich des Klimawandels?

WOLF: Anstatt dass Präsidenten Exekutivmaßnahmen ergreifen oder die Umweltschutzbehörde Verordnungen erlässt, wäre es besser, wenn der Gesetzgeber ein bedeutendes Klimagesetz verabschiedet. Gibt es irgendwelche Anzeichen für Fortschritte in Richtung einer neuen nationalen Energiepolitik?

NILSEN: Die Verabschiedung des IRA (Inflation Reduction Act) war zwar ein großer Erfolg, aber viele Gesetzgeber haben erklärt, dass dies nur der erste Schritt war.

Da die Trump'schen Steuersenkungen von 2017 in Kürze auslaufen werden, muss der Kongress die Steuerpolitik im Jahr 2025 überdenken. In der Legislative wird über die Einführung einer möglichen Kohlenstoffsteuer oder eines Kohlenstoffzolls auf umweltschädliche Produkte wie Zement und Stahl gesprochen.

Die Chancen für die Verabschiedung solcher Maßnahmen hängen jedoch stark von der politischen Partei ab, die an der Macht ist, und davon, wer im Weißen Haus sitzt.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com