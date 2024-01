Die Gonzaga University suspendiert die Dauerkarten von Hall of Fame John Stockton wegen seiner Missachtung des Covid-19-Maskengebots

Der ehemalige Point Guard der Utah Jazz bestätigte in einem Interview am Samstag, dass die Schule seine Eintrittskarten gesperrt hat.

"Im Grunde genommen lief es darauf hinaus, dass sie mich baten, bei den Spielen eine Maske zu tragen, und da ich eine öffentliche Person bin, jemand, der ein bisschen sichtbarer ist, stach ich in der Menge ein bisschen heraus", sagte Stockton. "Und deshalb haben sie Beschwerden erhalten und hatten das Gefühl, dass sie von höherer Stelle - darüber wurde nicht gesprochen, aber von höherer Stelle - entweder verlangen mussten, dass ich eine Maske trage, oder sie würden meine Tickets sperren."

Stockton sagte dem Spokesman-Review, dass er und die Schule "schon seit ein paar Jahren über verschiedene COVID-Sachen diskutiert haben".

CNN hat Stockton um eine Stellungnahme gebeten.

Stockton hat sich laut der Spokesman-Review bereits mehrfach gegen Covid-19-Impfstoffe, Schließungen und Maskenpflicht ausgesprochen. Zuvor hatte er seine Ansichten in dem Dokumentarfilm "COVID and the Vaccine: Truth, Lies and Misconceptions Revealed" (Wahrheit, Lügen und falsche Vorstellungen aufgedeckt), der Kommentare von Ärzten enthält, die für die Verbreitung von Fehlinformationen bekannt sind.

In dem Interview mit dem Dokumentarfilm scheint Stockton zu behaupten, dass mehr als 100 Profisportler aufgrund von Impfungen gestorben sind, obwohl es keine Beweise für eine solche Behauptung gibt.

"Ich glaube, es sind jetzt 150, ich glaube, es sind über 100 tote Profisportler - Profisportler - in der Blüte ihres Lebens, die tot umfallen, weil sie geimpft wurden, direkt auf dem Spielfeld, direkt auf dem Platz, direkt auf dem Spielfeld", sagte Stockton in dem dokumentarischen Interview.

Schwere unerwünschte Ereignisse nach einer Covid-19-Impfung sind nach Angaben der Centers for Disease Control and Prevention selten. Mitarbeiter des Gesundheitswesens sind verpflichtet, Todesfälle nach Impfungen zu melden, auch wenn nicht klar ist, ob der Impfstoff die Ursache war. Solche Meldungen sind ebenfalls selten, so die CDC, und alle gemeldeten Todesfälle werden auf einen möglichen Zusammenhang mit dem Impfstoff überprüft.

"Die CDC gibt 20.000 Todesfälle durch den Impfstoff in ihrem (Vaccine Adverse Event Reporting System) an, was nur 1 % der tatsächlichen Fälle ausmacht. Die tatsächlichen Zahlen sind also höchstwahrscheinlich viel höher, aber das ist es, was sie tatsächlich zugeben wollen", sagte Stockton in einem ausführlichen Interview mit dem Spokesman-Review. "Sie haben frühere Impfstoffsysteme wegen 25 Todesfällen abgeschaltet und wir sind wieder bei weit über 20.000, die sie einräumen. Over a million injuries."

Berichte im Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) der CDC sind freiwillig - jeder kann einen Bericht einreichen - und ein Bericht bedeutet nicht, dass ein Impfstoff das darin beschriebene unerwünschte Ereignis verursacht hat. Die CDC weist darauf hin, dass die Meldungen ungenau, zufällig oder nicht überprüfbar sein können. Die CDC und die US Food and Drug Administration nutzen VAERS, um nach Mustern zu suchen, die weitere Untersuchungen erfordern.

"Die Gonzaga University arbeitet weiterhin hart daran, die vom Staat und von der Universität vorgeschriebenen Gesundheits- und Sicherheitsprotokolle zu implementieren und durchzusetzen, einschließlich der Verschärfung der Indoor-Maskierungspflicht", so die Schule in einer Erklärung am Sonntag.

"Besucher von Basketballspielen sind verpflichtet, jederzeit einen Mundschutz zu tragen", heißt es in der Erklärung der Schule weiter. "Wir werden uns nicht zu bestimmten Maßnahmen äußern, die bei bestimmten Personen ergriffen wurden. Wir nehmen die Durchsetzung der Gesundheits- und Sicherheitsprotokolle für COVID-19 ernst und werden weiterhin prüfen, wie wir die von COVID-19 ausgehenden Risiken durch geeignete Maßnahmen am besten mindern können. Die jüngste Entscheidung, die Konzessionen im McCarthey Athletic Center auszusetzen, ist ein Beispiel für diesen Ansatz. Die Gonzaga University räumt dem Schutz der Gesundheit und Sicherheit von Studenten, Angestellten und der Gemeinschaft höchste Priorität ein."

Laut der Website von Gonzaga ist für den Besuch von Heimsportveranstaltungen ein Impfnachweis oder ein negativer Covid-19-Test erforderlich, der innerhalb von 72 Stunden vor der Veranstaltung durchgeführt werden muss.

Stockton sagte in dem Interview mit dem Spokesman-Review, dass seine Beziehung zur Schule nicht dauerhaft zerrüttet sei, aber er deutete an, dass es einige Zeit dauern könnte, sie zu reparieren.

"Ich denke, dass es sicherlich (die Beziehung zu Gonzaga) belastet. Ich bin der Schule sehr verbunden", sagte Stockton. "Ich bin Teil dieses Campus, seit ich wahrscheinlich 5 oder 6 Jahre alt war. Ich bin nur ein paar Blocks entfernt geboren und habe mich schon als kleiner Junge in die Turnhalle geschlichen und Programme verkauft, um zu Spielen zu kommen. Es ist also angespannt, aber nicht gebrochen, und ich bin sicher, dass wir es schaffen werden, aber es geht nicht ohne Konflikte ab."

Stockton wurde 1984 aus Gonzaga in die NBA gewählt und spielte 19 Jahre lang für die Utah Jazz. Als Point Guard hält Stockton laut der Website der Naismith Memorial Basketball Hall of Fame den Rekord für Assists in einer Saison. Stockton gehörte auch dem "Dream Team" der USA an, das 1992 die Goldmedaille bei den Herren gewann, und er gewann 1996 erneut Gold.

Jamie Gumbrecht von CNN Health hat zu diesem Bericht beigetragen.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com