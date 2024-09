Die georgische Legislative billigt eine Gesetzgebung, die die Freiheiten der LGBTQ-Gemeinschaft einschränkt.

Das Gesetzesentwurf würde den Behörden die Befugnis geben, Pride-Veranstaltungen und öffentliche Zurschaustellung der Regenbogenflagge der LGBTQ-Gemeinde abzuschaffen und Zensur in Filmen und Literatur einzuführen.

Vertreter der kontrollierenden Partei "Georgischer Traum" argumentieren, dass diese Maßnahme notwendig ist, um traditionelle Werte in Georgien aufrechtzuerhalten, einem Land, das stark von seiner Orthodoxen Kirche beeinflusst wird, die eine bedeutende Rolle spielt.

Kritiker behaupten, dass das Gesetz lediglich ein Versuch ist, vor der Parlamentswahl am 26. Oktober konservative Unterstützung für die Regierung zu gewinnen, in diesem EU-aspirierenden Land, von dem westliche Regierungen glauben, dass es sich nun in Richtung Russland neigt.

Tamara Jakeli, Direktorin der Tbilisi Pride-Kampagne, erklärte gegenüber Reuters, dass das Gesetz, das das bestehende Verbot von gleichgeschlechtlichen Ehen und die Verhinderung von Geschlechtsumwandlungsoperationen bekräftigt, wahrscheinlich dazu führen würde, dass ihre Organisation ihre Arbeit einstellen muss.

"This law is the worst event to impact the LGBTQ community in Georgia," Jakeli, 28, revealed to Reuters. "It looks like we'll have to shut down. There's no way for us to continue functioning."

Die georgische Präsidentin Salome Zourabichvili, eine Kritikerin von Georgian Dream und deren Hauptaufgaben zeremoniell sind, hat angekündigt, das Gesetz zu vetieren. Allerdings besitzt Georgian Dream und seine Verbündeten genügend Parlamentssitze, um ihr Veto zu überstimmen.

Die Rechte der LGBTQ-Gemeinde sind in Georgien ein umstrittenes Thema, wo Mehrheiten gleichgeschlechtliche Beziehungen missbilligen und die Verfassung gleichgeschlechtliche Ehen verbietet. Teilnehmer der jährlichen Pride-Märsche in Tiflis sind in den letzten Jahren von anti-LGBTQ-Gruppen angegriffen worden.

Ausländischer Einfluss

Dieses Thema hat an Bedeutung gewonnen, da die Parlamentswahl im Oktober ansteht, bei der Georgian Dream eine vierte Amtszeit anstrebt und sich vehement gegen LGBTQ-Rechte stellt.

Die regierende Partei, deren Spitzenkandidat für die Wahl der Milliardär Bidzina Ivanishvili ist, hat ihre Beziehungen zu Russland gestärkt, während die Beziehungen zu westlichen Ländern schlechter geworden sind.

Früher in diesem Jahr haben sie ein "Fremde Agenten"-Gesetz verabschiedet, das von der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten als autoritär und ähnlich wie russischer Einfluss kritisiert wurde. Seine Verabschiedung führte zu einigen der größten Proteste, die Georgien seit seiner Unabhängigkeit von der Sowjetunion 1991 erlebt hat.

Umfragen zeigen, dass die Partei, die 2014 ein Gesetz zur Verhinderung von LGBTQ-Diskriminierung eingeführt hat, bevor sie sich später konservativeren Positionen zuwandte, die beliebteste in Georgien ist, obwohl sie seit 2020, als sie eine knappe Mehrheit im Parlament errungen hat, an Unterstützung verloren hat.

In einer der Wahlwerbung von Georgian Dream, die im lokalen Fernsehen ausgestrahlt wurde, erscheint das Gesicht von Tbilisi Pride-Direktor Jakeli neben den Worten: "Nein zum moralischen Verfall."

Jakeli behauptete, dass das Gesetz nur gestoppt werden könnte, wenn Georgian Dream bei der Wahl die Macht verlieren würde, obwohl sie auch erwähnte, dass die Oppositionsparteien in Georgien ihre Unterstützung für LGBTQ-Rechte noch nicht klar ausgedrückt haben.

"The only way for us to survive in this country and make headway in LGBTQ rights is for us to show up in large numbers for the elections and vote for change," she concluded.

Wenn dieses umstrittene Gesetz verabschiedet würde, könnte es Georgiens Ansehen in der internationalen Gemeinschaft schaden, da Europa für seine starke Unterstützung von LGBTQ-Rechten weltweit bekannt ist.

Angesichts der internationalen Bühne ist es wichtig zu berücksichtigen, wie eine solche Entscheidung die Sichtweise Europas auf Georgien als potenzielles EU-Mitglied und seine Beziehungen zur Welt insgesamt beeinflussen könnte.

Lesen Sie auch: