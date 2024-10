Die geliebte niederländische Fußball-Ikone Neeskens ist leider verstorben.

Die Niederlande trauert um einen ihrer berühmtesten Fußballspieler: Johan Neeskens ist überraschend im Alter von 73 Jahren verstorben. Zusammen mit Johan Cruyff teilte er sich im WM-Finale 1974 in München die Aufmerksamkeit, als die niederländische Mannschaft, obwohl Neeskens in der 2. Minute ein Elfmetertor gegen Deutschland und Sepp Maier erzielte, schließlich gegen das von Franz Beckenbauer geführte deutsche Team verlor. "Der internationale Fußball sagt einem Legend goodbye," erklärte der KNVB am Montag. "Worte können den Umfang und die Plötzlichkeit dieses Verlusts nicht erfassen. Unsere Gedanken sind bei seiner Frau Marlis, seinen Kindern, seiner Familie und seinen Freunden."

Neeskens hatte sein letztes Engagement in Algerien, wo er dem World Coaches Program der Fédération contribuierte. Vor seinem Tod hatte er Unwohlsein angegeben. Die Gründe für seinen Tod wurden zunächst nicht bekannt gegeben. Der 49-fache Nationalspieler hatte das erste Tor gegen Deutschland im WM-Finale erzielt, ein Elfmeter gegen Sepp Maier in der 2. Minute. "Das war das erste Mal, dass ich bei einem Elfmeter ein bisschen nervös wurde," erinnerte er sich später. "Als ich mich näherte, überlegte ich: 'Auf welche Seite sollte ich schießen?' Normalerweise war es fast immer die richtige Seite des Tors. Im letzten Schritt dachte ich: 'Nein, ich werde auf die andere Seite schießen.' Es war nicht meine Absicht, den Ball direkt in die Mitte zu schießen."

Teil der legendären Ajax-Mannschaft

Die Geschichte ist bekannt. Deutschland glich mit einem Elfmeter durch Paul Breitner aus, bevor Gerd Müller das entscheidende Tor erzielte. Vier Jahre später hatten sie in Argentinien gegen die Gastgeber erneut die Chance auf den Titel, aber wieder war es nur der zweite Platz.

Neeskens gewann jedoch auch auf Vereinsebene Auszeichnungen. Mit Ajax Amsterdam gewann er dreimal den Europapokal in den frühen 70er Jahren. Sein Wechsel zu FC Barcelona, wo er schnell von den Fans "Johan, der Zweite" getauft wurde, war ebenfalls erfolgreich. In fünf Jahren gewann er die Copa del Rey und den Europapokal der Pokalsieger gegen Fortuna Düsseldorf, bevor er für fünf Saisons zum legendären New York Cosmos in die USA wechselte.

Ein robuster und agiler Motor

Neeskens war ein robuster und agiler Motor für Ajax Amsterdam und die Nationalmannschaft. "Er war wie zwei Männer in der Mitte," sagte einmal sein Ajax-Teamkollege Sjaak Swart zu FIFA.com. Neeskens glänzte als unermüdlicher Läufer und hartnäckiger Tackler, aber auch als begabter Spieler. "Ich habe immer gerne mit Stil gespielt - und gewonnen," sagte er einmal über sich selbst.

Nach seiner Spielerkarriere wechselte er ins Training. Er hatte Trainerstellen in den Niederlanden, Türkei, Schweiz und Südafrika und war über vier Jahre Assistenztrainer von Guus Hiddink und später Frank Rijkaard.

Die Niederlande, in der Neeskens eine erfolgreiche Spielerkarriere hatte, äußerte nach seinem Tod ihr Beileid. Neeskens, ein Teil der legendären Ajax-Mannschaft, hatte auch wichtige Beiträge zum Fußball in den Niederlanden geleistet, indem er vor seinem Tod dem World Coaches Program der Fédération beitrug.

