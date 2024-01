Die fünfköpfige Familie fliegt in einem winzigen Flugzeug um die Welt

Doch für die Porters aus Kanada, die derzeit etwa die Hälfte ihrer 14-monatigen Weltumrundung hinter sich haben, ist das die Realität.

Ian Porter, der seit rund vier Jahrzehnten Privatpilot ist, seine Frau Michelle, die Töchter Samantha (21) und Sydney (18), die ebenfalls ausgebildete Pilotinnen sind, und Sohn Christopher (15) starteten am 15. Juni 2022 von Vancouver aus und sind seitdem "im Grunde jeden Tag unterwegs".

Die Familie, die die Reise "langsam" angehen will, hat bereits rund 20 Länder besucht, darunter die Vereinigten Staaten, Brasilien, Bolivien, Paraguay, Argentinien, Panama, Costa Rica und Honduras, und ist über 25.000 Seemeilen geflogen.

Weltreise

Laut Ian ist es ein Traum, mit einem einmotorigen Flugzeug die Welt zu umrunden, "den wohl alle Piloten im Hinterkopf haben", aber vor ein paar Jahren begann er, sich ernsthaft mit dieser Aussicht zu befassen, nachdem er ein paar Langstrecken-Spendenreisen unternommen hatte.

Vor ein paar Jahren sah der Immobilienentwickler, der schon immer gerne mehr Zeit mit seiner Familie auf Reisen verbracht hätte, eine "günstige Gelegenheit", da Samantha ein Jahr Urlaub von der Universität nehmen wollte und Sydney kurz vor dem Abitur stand.

In der Zwischenzeit hatte Christopher während der Pandemie gerade einen "Trockenlauf" von Fernunterricht erlebt, so dass er wusste, dass dies eine praktikable Option war, während Ehefrau Michelle schon seit einigen Jahren Vollzeit als Hausfrau tätig war.

In der Überzeugung, dass es jetzt oder nie hieß, machte sich Ian schnell daran, den Rest der Familie zu überzeugen, den Schritt zu wagen,

Nachdem alle mit der Idee einverstanden waren, stand er vor der kniffligen Aufgabe, ein geeignetes einmotoriges Flugzeug für die Expedition zu finden.

Ian erklärt, dass er nach Sichtflugregeln fliegen wollte, d. h. nach Vorschriften, die besagen, dass ein Pilot ein Flugzeug bei ausreichend klarem Wetter betreibt, um zu sehen, wohin er fliegt, und dass er keine Flugpläne einreichen und genehmigen lassen muss.

Dies spielte bei der Wahl des Flugzeugs eine Rolle, da die meisten Flugzeuge, die für Weltumrundungen eingesetzt werden, größer sind und im Voraus geplante und von Fluglotsen genehmigte Routen erfordern.

"Es war nicht unbedingt einfach, ein Flugzeug zu finden, das fünf Personen, eine Überlebensausrüstung und eine angemessene Menge an Gepäck aufnehmen konnte", gibt er zu.

Schließlich stieß er auf einen Gippsaero GA8 AirVan, ein modernes, in Australien hergestelltes Flugzeug, das nur wenige Kilometer von ihrem Haus in Vancouver entfernt zum Verkauf stand.

"Ich glaube, das war ein Zeichen", sagt er. "Hier ist das Flugzeug - entweder du machst mit oder du bist still."

Perfektes Flugzeug

Die Porters kauften das Flugzeug, dem sie den Spitznamen Moose gegeben haben, für 500.000 Dollar und "der Rest ist Geschichte".

Ian beschreibt sein einmotoriges Nutzflugzeug, das bis zu acht Personen befördern kann und bis zu fünf Stunden lang mit einer Geschwindigkeit von 220 Kilometern pro Stunde (125 Knoten) fliegen kann, als "Sport Utility Vehicle für den Himmel".

"Man kann es vollpacken", sagt er. "Das Einzige, was es nicht kann, ist sehr schnell zu fahren. Es passt also gut zu unserem ganzen Modus Operandi von 'niedrig und langsam'. Es ist das perfekte Flugzeug für diese Mission."

Während Ian als Chefpilot fungiert, sind Samantha und Sydney seine Kopiloten, Ehefrau Michelle kümmert sich um Gesundheitsdokumente und Visa sowie um "alltägliche Notwendigkeiten" und Christopher kümmert sich um die Kameraausrüstung, wenn er nicht gerade aus der Ferne studiert.

"Meine Freunde halten uns für ein bisschen verrückt, weil wir so viel machen, aber das ist es auf jeden Fall wert", sagt Samantha, die sich 2021 zur gleichen Zeit wie ihre Schwester und Co-Pilotin Sydney zur Pilotin ausbilden ließ.

"Natürlich gibt es kleine Familienstreitigkeiten. Aber ich habe das Gefühl, das passiert auch, wenn man zu Hause ist und nichts wirklich passiert, was so intensiv ist."

Sie sagen, dass sie derzeit im Durchschnitt etwa eine Stunde pro Tag fliegen und bereits auf mehr als 160 verschiedenen Flughäfen gelandet sind.

"Wir haben nichts übermäßig geplant, weil es so viele Variablen gibt", fügt Ian hinzu und erklärt, dass sie "immer dem Wetter ausgeliefert" sind.

"Es ist sehr schwierig, zu weit im Voraus zu planen. Wir haben kein festes Programm und keine festen Orte, die wir ansteuern wollen. Wir folgen nur einer sehr allgemeinen Route."

Das Ziel der Porters ist es, im Laufe der Reise 1 Million Dollar für die SOS-Kinderdörfer zu sammeln, eine internationale Wohltätigkeitsorganisation, die sich auf die Unterstützung von Kindern in über 130 Ländern ohne elterliche Fürsorge und von gefährdeten Familien konzentriert.

"Wir wollten nicht nur ein großartiges Familienabenteuer erleben, sondern auch etwas bewirken", erklärt Ian.

Fünf im Himmel

Die Tatsache, dass sie sich ganze 14 Monate Zeit für die Reise nehmen konnten, war sehr hilfreich, denn so hatten sie genug Zeit, um die Sehenswürdigkeiten entlang der Strecke zu genießen, ohne das Gefühl zu haben, sich beeilen zu müssen.

Die Familie hat sich auf verschiedenen Campingplätzen, in Herbergen und Hotels niedergelassen und wurde gelegentlich von denjenigen, die ihre Reise verfolgt haben, für die Nacht untergebracht. Sogar Weihnachten haben sie auf den Galapagos-Inseln verbracht.

"Wir sind keine Rennfahrer", sagt Ian. "Wir müssen nicht irgendwo losfahren und an einem bestimmten Tag woanders ankommen. Denn dann trifft man schlechte Entscheidungen."

Obwohl Samantha und Sydney vor Beginn der Reise nur über relativ wenig Flugerfahrung verfügten, sagen die beiden, dass sie während der Reise viele neue Fähigkeiten erlernt haben.

"Das eigentliche Fliegen in der Luft ist nur ein Teil davon", fügt Ian hinzu, der sagt, seine Töchter seien "phänomenal" gewesen.

"Dahinter steckt eine Menge Arbeit, wie z. B. die Überprüfung des Wetters, die Navigation und die Arbeit am Funkgerät, vor allem, wenn wir in Länder fliegen, deren Sprache wir nicht beherrschen.

Michelle gibt zu, dass es frustrierend sein kann, einer der einzigen Nicht-Piloten an Bord von "Moose" zu sein - Christopher möchte in Zukunft auch gerne seinen Pilotenschein machen -, aber sie genießt es zu sehen, wie ihre Kinder mehr und mehr Vertrauen in ihre Fähigkeiten gewinnen.

"Es war unglaublich, das wachsende Selbstvertrauen unserer Kinder als Piloten und Abenteurer mitzuerleben und zu unterstützen", erzählt sie CNN Travel per E-Mail.

Als sie letztes Jahr zum Kap Hoorn, der "Südspitze" Südamerikas, flog, sagte Samantha, dass sie wirklich zu schätzen begann, was für eine unglaubliche Leistung diese Reise für jeden von ihnen war und weiterhin sein wird.

"Von der absoluten Spitze, dem nördlichsten Teil Nordamerikas, zum absolut südlichsten Teil und dem, was man das 'Ende der Welt' nennt", erzählt sie.

"Ich dachte: 'Wow, das ist nicht nur cool, sondern auch sehr beeindruckend. Wir haben als Familie etwas so Unglaubliches erreicht. Und das ist erst der Anfang.'"

Für Ian war der Flug über die Brände des Amazonas-Regenwaldes ein besonders ergreifender Moment, wenn auch aus ganz anderen Gründen.

"Wir haben den brennenden Amazonas aus erster Hand gesehen", sagt er traurig. "Ich meine, es war absolut überwältigend. Wir flogen fast viereinhalb Stunden lang durch den Rauch und sahen, wie die Feuer in alle Richtungen brannten.

"Das ist etwas, worüber man in der Zeitung liest und worüber man intellektuell nachdenkt. Aber es tatsächlich zu sehen, ist einfach eine ganz andere Erfahrung."

Holprige Momente

Die Porters geben zu, dass die Reise ihre Tücken hatte. Die Kombination aus ständigem Unterwegssein und dem Umgang mit so vielen verschiedenen Faktoren, einschließlich der Flughafenlogistik vor Ort, sowie dem Versuch, gesund zu bleiben, hat manchmal ihren Tribut gefordert.

"Es war ein echter Test, bei dem ich mich in gewisser Weise an Unbehagen gewöhnt habe", sagt Samantha. "In den letzten sieben Monaten habe ich mehr erlebt, als ich je in meinem Leben erlebt habe oder erwartet hätte.

"Unterschiedliche Klimazonen, unterschiedliche Kulturen und unterschiedliche Orte. Es war eine große Herausforderung."

Eine der größten Herausforderungen war der bürokratische Aufwand, der damit verbunden ist, mit einem kleinen Flugzeug in so viele verschiedene Länder zu fliegen, z. B. Fluggenehmigungen und Visa.

"Wenn man an einem Flughafen ankommt, ist man im Grunde ausgeliefert", sagt Ian und fügt hinzu, dass es manchmal bis zu drei oder vier Stunden dauern kann, bis man nach der Landung an einem bestimmten Zielort alle Schritte am Boden durchlaufen hat.

Er ist jedoch sehr beeindruckt von der Art und Weise, wie die "Crew" alles gemeistert hat, und stellt fest, dass Zuschauer bemerkt haben, wie gut sie alle zusammenarbeiten, sowohl an Bord als auch am Boden.

"Viele Leute denken, wenn man mit einem einmotorigen Privatflugzeug um die Welt fliegt, dass man auf einer Luxusreise ist, in einer Fünf-Sterne-Unterkunft wohnt und sein Gepäck tragen lassen kann", fügt er hinzu.

"Ich meine, das kann man machen. Aber wir machen alles selbst. Alle ziehen sozusagen an einem Strang. Wir machen mit und schaffen es."

Michelle weist darauf hin, dass die Luftfahrtgemeinschaft sie während der gesamten Reise enorm unterstützt und ihnen geholfen hat.

"Wir haben die unglaublichsten Menschen getroffen", fügt sie hinzu.

Derzeit befinden sich die Porters in Belize und werden wahrscheinlich nach Guatemala weiterreisen, bevor sie nach Mexiko weiterfliegen. Als Nächstes planen sie, nach Ostkanada zu fliegen, bevor sie den Nordatlantik über Grönland, Island und dann Europa überqueren.

Von hier aus werden sie wahrscheinlich über Ägypten, den Nahen Osten, Indien und Japan fliegen, obwohl sie sagen, dass sich die genaue Route "immer weiterentwickeln wird".

Besondere Besatzung

Einige Abschnitte im weiteren Verlauf sind noch ungewiss, da der russische Luftraum seit Anfang 2022 aufgrund des anhaltenden Russland-Ukraine-Konflikts für eine Reihe von Ländern, darunter die USA und Kanada, gesperrt ist.

"Die logische Route für uns ist, in den Osten Russlands und dann nach Alaska zu fliegen", erklärt Ian.

"Aber im Moment ist der russische Luftraum für uns gesperrt. Es ist also ein Fragezeichen, für das wir im Moment keine Lösung haben.

Sie schätzen, dass sie gegen Ende August nach Kanada zurückkehren werden.

In der Zwischenzeit nimmt die Familie, die ihre Reise auf ihrer Website 5 in the Sky dokumentiert, die Dinge Tag für Tag und versucht, jeden Moment ihrer unglaublichen Reise zu genießen.

Ian gibt zwar zu, dass es schwieriger war, als er anfangs erwartet hatte, aber er ist begeistert davon, wie gut sie alle zusammengehalten haben, und er ist dankbar, dass er diese Erfahrung mit seiner Frau und seinen Kindern teilen kann.

"Diese drei- bis vierstündigen bürokratischen Wartezeiten können nach einer Weile unerträglich werden, wenn man das alleine macht", sagt er.

"Aber wenn man mit seiner Familie zusammen ist, kann man wenigstens Karten spielen oder so.

Samantha ist sich auch bewusst, wie viel Glück sie haben, dass sie die Möglichkeit haben, die Welt gemeinsam auf eine so einzigartige Weise zu sehen, und sie sagt, dass sie und ihre Geschwister viel aus dieser Erfahrung gelernt haben.

"Wir haben natürlich unsere Herausforderungen", sagt Samantha. "Aber ganz ehrlich, ich werde auf diese Erfahrungen zurückblicken und es vermissen, all diese Tage mit meiner Familie zu verbringen.

"Ich habe Orte erkundet, von denen ich nie erwartet hätte, sie zu erkunden, und ich hatte ein Flugzeug, mit dem ich an so abgelegene Orte fliegen konnte."

