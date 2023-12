Nicole Kidman - Die Frisur der Schauspielerin ist überraschend

Nicole Kidman, 56, besuchte am Mittwoch (20. Dezember) in Sydney die Premiere ihrer neuen Amazon Prime-Serie Expats im Palace Verona Theatre, betrat den roten Teppich und alle Augen waren auf sie gerichtet. Und das nicht nur, weil sie ein verführerisches Abendkleid trug und mit ihrem Ehemann Keith Urban (56) flirtete. Nein, ihre Frisur ist besonders auffällig.

Wie lange kann sie ihr altes und neues Aussehen behalten?

Denn der Hollywoodstar kehrt offenbar zu einem natürlicheren Kopfausdruck zurück, den man noch vom Beginn ihrer Karriere kennt. Dabei stand sie neben ihrem damaligen Ehemann Tom Cruise (61) in Filmen wie Days Out (1990) und Far Far Away (1992) mit wilden roten Locken vor der Kamera. Später wurde sie blond und glättet auch gerne ihre Haare. In diesem Look wurde sie zuletzt im November gesehen.

Doch in Sydney posierte sie erneut mit ihren lockigen, glänzend roten Haaren für Fotografen. Wird sie ihren neuen Look behalten? In den letzten Jahren wagte sie immer mal wieder einen kurzen Umweg zurück zu ihren früheren roten Locken, ist aber schnell wieder zu ihrer helleren Wunschhaarfarbe zurückgekehrt.

Auch ihrem Mann, dem Sänger Keith Urban, scheint ihr aktueller Look zu gefallen. Das Paar, das seit 17 Jahren verheiratet ist und zwei Töchter hat, hielten im Blitzlicht Händchen, sahen sich liebevoll in die Augen und umarmten sich. Kidman hatte ihre Locken zurückgesteckt und entschied sich für ein champagnerfarbenes, trägerloses, armloses Kleid mit Rüschen und einem hohen Beinschlitz. Ihr Mann trug einen dunklen Nadelstreifenanzug und ein helles Hemd mit passender Krawatte.

„Expat“ ab 26. Januar verfügbar

Fans müssen noch etwas warten, bis „Expats“ ausgestrahlt wird. Die sechsteilige Serie wird am 26. Januar 2024 auf Amazon Prime Video Premiere haben. Die Serie ist eine Adaption von Gigi Lees Roman „The Expats“ aus dem Jahr 2016, der die Geschichte von drei in Hongkong lebenden amerikanischen Frauen erzählt.

