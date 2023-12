Die Frauen im Golfsport in Indien

Während Hockey und Kricket zwei Beispiele für Sportarten sind, die den Weg geebnet haben, holt der Golfsport langsam aber sicher auf.

Wir haben eine Gesellschaft, die glaubt, dass es wichtig ist, mit 22 oder 23 Jahren zu heiraten und Hausfrau zu werden", sagte Champika Nanda Sayal, Generalsekretärin der Women's Golf Association of India, kürzlich bei einem Besuch in Delhi gegenüber CNN Living Golf.

"Historisch gesehen war das ein Muster, das sich im Laufe der Zeit durchgesetzt hat", sagt sie. "Ich glaube aber nicht, dass die Mädchen heute glauben, dass dies das Einzige ist, was sie tun müssen. Wir haben eine große Anzahl junger Inder, die nach neuen Wegen im Leben suchen, und Golf ist ein solcher Weg".

READ: Die indische Kricket-Legende, die sich dem Golfsport zugewandt hat

Um die Popularität des Golfsports bei den Frauen zu steigern, sponsert die WGA of India einige der besten Spielerinnen des Landes.

"Wenn man die Einnahmen in Indien mit denen in anderen Ländern vergleicht, in denen Golf gespielt wird, ist es ein teures Spiel", sagt sie. "Wir sind eine Non-Profit-Organisation. Jedes bisschen unseres Geldes fließt zurück in das Wohlergehen der Mädchen. Wir finanzieren sie, damit sie an internationalen Turnieren teilnehmen können.

"Ich bin sehr stolz darauf, dass sich 2017 fünf indische Mädchen für die Ladies European Tour qualifiziert haben, und das spricht für ihr Talent, aber sie konnten es nur schaffen, weil wir sie finanziell unterstützt haben."

Der unbestrittene Star im indischen Frauengolf ist Aditi Ashok. Die 19-Jährige, die bereits zweimal auf der Ladies European Tour gewonnen hat, ist mehr als glücklich, jüngeren Spielerinnen als Vorbild zu dienen.

"Ich spiele gerne Golf und bin froh, dass ich damit meinen Lebensunterhalt verdienen kann. Ich versuche einfach, jede Woche auf der LPGA und der LET mein Bestes zu geben", fügte sie hinzu.

"Es ist ein zusätzlicher Bonus, dass ich junge Leute inspirieren kann, indem ich das tue, was ich am meisten liebe. Ich versuche immer, mich und meinen Sport bestmöglich zu repräsentieren und so hart wie möglich zu arbeiten, um erfolgreich zu sein und junge Mädchen zu inspirieren, Sport als Beruf zu ergreifen."

READ: Mickelson gewinnt zum ersten Mal seit 2013

Für Ashok ist die Finanzierung der einzige Weg, um indischen Sportlerinnen weiterhin zum Durchbruch zu verhelfen.

Bei den Olympischen Spielen 2016 wurden die einzigen Medaillen, die Indien gewann, von Frauen gewonnen, und ich denke, das sagt viel über das Potenzial des Frauensports in Indien aus", sagt sie und verweist auf die Silbermedaille, die P. V. Sindhu im Badminton gewann, und auf Sakshi Malik, die im Ringen bis 58 kg Bronze holte.

"Ich hoffe, dass die Sportverbände und die Regierung in Indien dieses Potenzial erkennen und gleichermaßen in den Männer- und Frauensport investieren.

"Beim Golf sehe ich heute schon mehr junge Mädchen spielen als in meiner Kindheit, das ist schon eine Verbesserung, und ich bin sicher, dass es in den kommenden Jahren noch besser werden wird."

Für Sayal ist der Erfolg von Ashok und anderen Spielern der Lohn für die Zeit und die Anstrengungen, die unternommen wurden, um den Golfsport in Indien zu fördern.

"Sie können sich nicht vorstellen, woher wir kommen", erklärte sie. "Ich meine, als Junioren mussten wir im Gebüsch nach alten Golfbällen suchen, um damit zu spielen. Wir haben wirklich einen langen Weg hinter uns.

"Wir sehen eine bemerkenswerte Veränderung. Wir haben eine Bevölkerung, auf die wir stolz sein können. Ein sehr optimistisches, junges Indien, das alles erreichen kann.

"Ich würde gerne sehen, wie ein indischer Golfer die Olympischen Spiele 2024 gewinnt, und ich denke, wir sind auf dem besten Weg dahin."

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com