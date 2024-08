- Die Foxes erleiden ihre erste Testnederlage in Berlin.

Die Handballer von Foxes Berlin **erlebten ihren ersten Rückschlag in der Vorbereitung. In einem Qualifikationsspiel für die Champions League unterlagen sie dem dänischen Spitzenclub Bjerringbro-Silkeborg mit 30:32 (14:18) in einem in Potsdam ausgetragenen Turnier. Tobias Reichmann war mit fünf Treffern bester Werfer für Berlin. Fabian Wiede, Nils Lichtlein und Mijajlo Marsenic erzielten jeweils vier Tore.

Trainer Jaron Siewert musste kurz nach den Olympischen Spielen auf sechs Stammspieler verzichten. Dennoch sicherten sich die Foxes den Turniersieg, nachdem sie den Gastgeber und Kooperationspartner 1. VfL Potsdam am Donnerstag mit 37:30 und Silkeborg am Freitag mit 31:28 besiegt hatten.

An diesem Wochenende **steht ein weiteres Turnier auf dem Programm, bevor die Saison losgeht. Die Berliner nehmen am So-Tech-Cup in Halle (Westfalen) teil und treffen dort auf starke Gegner wie THW Kiel, Telekom Veszprem und HBC Nantes.

Das erste Pflichtspiel der Foxes findet am 31. August im Supercup gegen den aktuellen Meister und Pokalsieger SC Magdeburg statt. Das erste Bundesliga-Spiel ist für den 7. September gegen ThSV Eisenach angesetzt.

