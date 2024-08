Die Finanzmärkte der Wall Street schließen ihre stärkste wöchentliche Performance von 2022 ab.

Nach sechs aufeinanderfolgenden Tagen mit Siegen beenden US-Investoren die Woche auf einem Höhenflug. Aktuelle Zahlen aus dem US-Einzelhandel und dem Aktienmarkt wecken Optimismus für eine Zinserhöhung im September und treiben den Goldpreis in die Höhe.

Am Freitag folgten die US-Märkte ihrem Erfolg des Vortags, wobei die Woche an der Wall Street die stärkste bisher war. Der Dow Jones Index stieg um 0.2% auf 40,660 Punkte, während der S&P 500 und der Nasdaq Composite jeweils 0.2% gewannen.

Die Befürchtungen vor einer US-Wirtschaftskrise haben sich gelegt, und die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im September hat zugenommen, obwohl initially von einer geringen Reduzierung um 25 Basispunkte ausgegangen wurde. Starke Einzelhandelsdaten vom Vortag lösten einen Anstieg aus und trugen weiter zum Markterfolg am Wochenende bei. Laut Bill Adams, Chefökonom bei Comerica Bank, "treiben Verbraucher die Wirtschaft voran. Das kräftige Wachstum der Einzelhandelsumsätze spricht dafür, dass die Fed eher zu einer 25 Basispunkte-Zinssenkung im September neigt als zu einer Halbprozentigen."

Die wirtschaftlichen Daten des Tages bestätigten die bestehende Erzählung, indem sie Argumente für eine Zinssenkung lieferten und Ängste vor einer bevorstehenden Rezession zerstreuten. Während die US-Hausbaubeginn und -genehmigungen stärker als erwartet zurückgingen, sendete das Verbrauchervertrauen ein positives Signal, da es im August stärker als erwartet verbesserte.

Turbulenzen an den Rohstoffmärkten

Der US-Dollar verlor an Stärke, als Spekulationen über Zinssenkungen zunahmen, was den Dollar-Index um 0.5% sinken ließ. Der Goldpreis erreichte einen neuen Rekordstand und wurde am Spot-Markt mit $2,509.48 pro Feinunze gehandelt. Die Möglichkeit einer Zinssenkung durch die US-Notenbank im September, ein schwacher Dollar und erhöhte Käufe durch chinesische private Investoren stützten das Edelmetall. Geopolitische Bedrohungen im Nahen Osten wurden ebenfalls als Grund für den Preisanstieg genannt.

Währenddessen brachen Ölpreise nach dem starken Anstieg des Vortags deutlich ein. Marktteilnehmer nannten anhaltende Bedenken bezüglich der Nachfrage, insbesondere aus China, und Fortschritte bei den Verhandlungen über eine Feuerpause im Gaza-Konflikt als Gründe für den Preisverfall. US-Präsident Joe Biden meldete Fortschritte in den Verhandlungen.

Druck auf Applied Materials

Einzelne Aktien standen unter Druck, wobei Applied Materials um 1.9% verlor. Dies könnte auf Gewinnmitnahmen nach der Veröffentlichung höherer Umsätze und Gewinne im dritten Quartal aufgrund der starken Nachfrage nach AI zurückzuführen sein. Marktteilnehmer erwarteten jedoch eine positivere Prognose.

Die US-Regierung plant, Texas Instruments mit bis zu $4.6 Milliarden an Zuschüssen und Krediten zu unterstützen, um drei neue Halbleiterfabriken in Texas und Utah zu errichten. Analysten schlugen jedoch vor, dass das Unternehmen seine Investitionen möglicherweise reduzieren könnte, was auf eine nachlassende Nachfrage hindeutet.

Der US-Pharmakonzern Pfizer (-1.4%) und sein deutscher Partner Biontech (-2.4%) verfehlten ein wichtiges klinisches Studienziel für ihren neuen COVID-19- und Grippeschutzimpfstoffkandidaten. Der Kombinationsimpfstoffkandidat erreichte nur eines der beiden primären Ziele in einer Phase-3-Studie.

Allerdings stiegen die H&R Block-Aktien um 12.1%. Das Steuerberatungsunternehmen veröffentlichte Quartalsergebnisse und Prognosen, die die Markterwartungen übertrafen.

