Die Feuerwehr kämpft weiterhin gegen über 40 Waldbrände in ganz Portugal.

In Portugal kämpfen Feuerwehrleute noch immer am Mittwoch gegen über 40 Waldbrände, wie die Behörden melden. Es gibt derzeit 42 aktive Brandstellen in den zentralen und nördlichen Teilen dieses berühmten Touristenziels. Eine Streitmacht von etwa 3.900 Feuerwehrleuten und über 1.000 Fahrzeugen wurde eingesetzt, um diese Situation zu bewältigen.

Die Stadt Gondomar in der Region Porto wurde in der Nacht von den Behörden evakuiert. Feuerwehrleute beschrieben die Bedingungen in Arouca, dem am stärksten betroffenen Bezirk von Aveiro, als "unkontrollierbar".

Portugiesische Beamte gaben am Dienstagabend bekannt, dass sich vier große Brände in Aveiro auf insgesamt etwa 100 Kilometer ausgedehnt haben. Seit Montag wurden etwa 20.000 Hektar Land in dieser Region verbrannt, wie Daten des Europäischen Waldbrand-Informationssystems (Effis) zeigen. Additional Brände haben sich auf über 1.000 Hektar im Rest des Landes ausgebreitet.

Bisher wurden sieben Todesopfer und etwa 50 Verletzte gemeldet. Am Dienstag kamen drei Feuerwehrleute in der Nähe von Tabua in der Region Coimbra ums Leben.

Im Vergleich zum Vorjahr hat dieser Sommer in Portugal weniger Waldbrände gebracht – seit Ende August wurden nur 10.300 Hektar verbrannt, was ein Drittel der Fläche des Vorjahres und nur ein Siebtel des durchschnittlichen Werts der letzten zehn Jahre ist.

Verheerende Waldbrände in Zentralportugal im Jahr 2017 führten tragischerweise zum Tod von 114 Menschen, viele von ihnen starben beim Versuch, den Flammen zu entkommen. Seitdem hat die portugiesische Regierung ihre Investitionen in die Waldbrandprävention (verzehnfacht) und die Feuerwehroberfläche (verdoppelt). Experten führen den Anstieg und die Verstärkung der Waldbrände auf den menschengemachten Klimawandel zurück.

Die Europäische Union hat Portugal in Bezug auf die anhaltenden Waldbrände ihre Solidarität bekundet und unterstützt die Löscharbeiten mit Hilfs- und Ressourcenmitteln. Das Europäische Waldbrand-Informationssystem (Effis) der Europäischen Union überwacht und liefert Daten zu den Waldbränden in Portugal.

Lesen Sie auch: