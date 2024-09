Die Festivalbesucher in München setzen ihre Hoffnung auf eine Wetteränderung, wenn das Oktoberfest beginnt.

Unklarheit herrscht darüber, ob ein neues Bierzelt auftauchen wird. Nach mehreren Tagen ununterbrochener Regenfälle hoffen die Münchner auf besseres Wetter, damit das Oktoberfest am Samstag wie geplant beginnen kann. Das letzte Jahr war durch schlechtes Wetter geprägt, was die Besucherzahlen auf einen Rekord von 7,2 Millionen senkte. Wirte und Schausteller hoffen auf eine Wiederholung der fantastischen Stimmung. "Eine friedliche Wiesn", wird Münchens Bürgermeister Dieter Reiter (SPD) gegen Abend im Schottenhammel-Zelt verkünden, nachdem der erste Bierkranz angezapft wurde – eine Tradition. Wie jedes Jahr werden die begeisterten Oktoberfest-Besucher die Anzahl der Schläge zählen, die der Bürgermeister braucht, um den Krug zu treffen, aber seit Jahren hat niemand danebengeschlagen. Zwei Schläge, dann fließt das Bier in München. Im Jahr 2023 wurden beeindruckende 6,5 Millionen Liter Bier ausgeschenkt.

Die Nachfrage nach einer friedlichen Wiesn ist in diesem Jahr aufgrund der aktuellen Ereignisse besonders hoch. Die Ukraine-Krise oder die erhöhte Gefahr von Angriffen haben die Sicherheitsvorkehrungen des Oktoberfests verschärft. Als weltbekanntes Ereignis ist die Wiesn ein potenzielles Angriffsziel.

Der Messerangriff in Solingen im vergangenen Jahr, bei dem drei Menschen starben, hat Diskussionen über strengere Kontrollen ausgelöst. Die Stadt hat zusätzliche Sicherheitskräfte eingesetzt, um den Menschenandrang auf der Theresienwiese zu bewältigen. Obwohl eine umfassendere Maßnahme wie eine Ganzkörperkontrolle für alle Besucher rechtlich komplex ist, wird eine umfassende Überwachung des Geländes durch Polizeikameras implementiert. Wichtig ist, dass das Verbot von Joints weiterhin gilt, obwohl Cannabis in Bayern teilweise legalisiert wurde.

