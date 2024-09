Die Federal Reserve hat die Zinssenkungen um vier Jahre verschoben.

Wenn die Federal Reserve entscheidet, die Zinskosten um einen halben Prozentpunkt zu senken, wie viele erwarten, oder um einen traditionelleren Viertelpunkt, würde dies einen bedeutenden Wendepunkt für die amerikanische Wirtschaft und ihre Verbraucher darstellen, die in letzter Zeit mit rekordhohen Kosten zu kämpfen haben.

Diese Maßnahme würde auch darauf hindeuten, dass die Fed-Offiziellen genug Vertrauen gewonnen haben, dass die Inflation ausreichend unter Kontrolle ist, um eine lockere Richtungsänderung zu ermöglichen. Allerdings würde es keinen vollständigen Sieg über die Inflation bedeuten, sondern vielmehr ein delicates Gleichgewicht, das den Fokus auf den amerikanischen Arbeitsmarkt verlagert, der Anzeichen von Verletzlichkeit gezeigt hat.

In letzter Zeit hat es eine ungewöhnliche Unsicherheit bezüglich der Entscheidung der Zentralbank gegeben, die Zinsen zu senken. Während die Federal Reserve bereits auf eine Senkung der Zinskosten hingewiesen hat, werden die Forderungen nach einer Halbierung in den letzten Tagen lauter. Üblicherweise stimmen Finanzmärkte und Ökonomen vor einer Fed-Richtungsentscheidung überein, was erwartet wird. Allerdings sind die Wetten auf eine Halbierung der Zinsen am Montag gestiegen; bis Dienstagnachmittag zeigten die Bundesfonds-Futures-Verträge eine 63-prozentige Wahrscheinlichkeit für eine beträchtliche Zinssenkung, verglichen mit etwa 30 Prozent am Donnerstag, laut CME Group.

Eine Reihe von prominenten Ökonomen und Gesetzgebern haben auch eine mutige Maßnahme in dieser Woche gefordert. Zum Beispiel betonte Fed-Gouverneur Christopher Waller bereits dieses Monat die Notwendigkeit von Maßnahmen und sagte, dass die aktuellen Daten keine Geduld mehr erforderten. Senatorin Elizabeth Warren und ihre demokratischen Kollegen forderten sogar eine Dreiviertelpunkt-Senkung und argumentierten, dass die Verzögerung der Fed den Arbeitsmarkt schädigt.

Am Dienstag riet der ehemalige Präsident der Fed von Dallas, Robert Kaplan, in einem Interview mit CNBC, dass die Fed möglicherweise etwas hinterherhinkt und eine Halbierung der Zinsen empfahl. Meanwhile argumentierte der ehemalige Präsident der Fed von New York, Bill Dudley, in einem Bloomberg-Artikel, dass "die Logik für eine Senkung um 50 Basispunkte überzeugend ist."

Trotz der Bereitschaft von Fed-Chef Powell und Gouverneur Waller zu frühzeitigen Zinssenkungen prophezeite der Ökonom Gregory Daco in einer Notiz letzte Woche "Vorsicht" und schlug vor, dass die Politikentscheider zu einem Konsens für eine Viertelsatz-Senkung kommen werden.

Enges Beobachten des amerikanischen Arbeitsmarktes

Lange Zeit stand die Inflation im Mittelpunkt, sowohl für Fed-Offizielle als auch für Investoren. Das ist nun vorbei.

Jetzt liegt der Fokus auf dem monatlichen Arbeitsmarktbericht des Arbeitsministeriums, der Informationen über die monatliche Lohnentwicklung, Lohnerhöhungen und Arbeitslosenquoten enthält. Als die Inflation im Jahr 2021 und 2022 stieg, schufen amerikanische Arbeitgeber weiterhin Jobs und die Arbeitslosigkeit sank auf nahe fünfzigjährige Tiefststände. Letztendlich bekämpfte die Federal Reserve das Inflationsproblem des Landes, indem sie ihre harte Medizin hoher Zinsen verabreichte.

Seit Beginn ihres inflationsbekämpfenden Feldzugs im März 2022 hat die Federal Reserve Fortschritte erzielt: Der persönliche Verbraucherpreisindex der Fed zeigte eine jährliche Rate von 2,5 Prozent im Juli, einen Significanten Rückgang gegenüber dem Vierzigjahreshoch von 7,1 Prozent im Juni 2022. Diese Zahl nähert sich der offiziellen 2-Prozent-Zielmarke der Fed und trotz einiger verbleibender Preissteigerungen bei Wohnkosten erwarten Ökonomen, dass die Inflation im Laufe des Jahres weiter sinken wird.

Allerdings könnten die Zinssenkungen der Federal Reserve auch den Arbeitsmarkt abkühlen und helfen, die Inflation zu reduzieren, was auch den Arbeitsmarkt schwächen könnte, der natürlicherweise nach der Pandemie in einen normaleren Zustand zurückkehren würde. Die monatliche Jobwachstumsrate hat in den letzten Monaten nachgelassen und die Regierung veröffentlichte die größte nachträgliche Korrektur ihrer offiziellen Arbeitsmarktdaten seit 2009, indem sie 818.000 weniger Jobs als initially reported für das Jahr bis März meldete.

"Trotz der Bereitschaft von Chair Powell und Governor Waller zu frühzeitigen Zinssenkungen erwarten wir, dass 'Vorsicht' vorherrschen wird," sagte Gregory Daco, Chief Economist von EY-Parthenon, in einer Notiz letzte Woche. "Wir glauben, dass die Politikentscheider zu einem Konsens um eine Viertelsatz-Senkung kommen werden."

Diese mögliche Zinssenkung der Federal Reserve könnte die Unternehmen in der amerikanischen Wirtschaft signifikant ankurbeln und ihnen günstigere Kreditkosten bieten. Die Verbesserung der Geschäftsbedingungen könnte auch zu einem erhöhten Verbraucherausgaben führen, was weiter die Wirtschaft unterstützt.

Die Entscheidung über die Zinssenkung wird Auswirkungen auf verschiedene Wirtschaftszweige haben, wobei die Unternehmen besonders genau beobachten werden, wie niedrigere Kreditkosten ihre Geschäftsoperationen und Rentabilität beeinflussen könnten.

