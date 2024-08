- Die FDP unterstützt den Vorschlag für eine Abstimmung.

Weniger bürokratischer Aufwand, mehr Technik: Die Thüringer FDP präsentiert ihr Wahlprogramm und betont wichtige Punkte

Im Zuge der sich verschärfenden Wahlkampfphase hat die Thüringer FDP ihr Wahlprogramm vorgestellt und dabei ihre Hauptziele betont. Thomas Kemmerich, Vorsitzender der Thüringer FDP, äußerte sich nach der Zustimmung zum Manifest auf einer Parteiveranstaltung in Erfurt: "Ein wesentlicher Fokus für uns ist eine garantierte Bildung."

Laut Kemmerich erfordert das Lehrermangelproblem in Thüringen, dass der Unterricht auch digital, einschließlich Videoformate, stattfindet.

Laut Kemmerich möchte die FDP die digitale Technologie nutzen, um Bürokratie zu reduzieren und die Auszahlung von Pensionen in den kommenden Jahren zu kompensieren. "Wir müssen prüfen, welche bürokratischen Maßnahmen wirklich notwendig sind", sagte er. "Und was übrig bleibt, das muss digital werden", fügte er hinzu. "Wir haben in den nächsten Jahren etwa 18.000 Menschen, die aus dem öffentlichen Dienst ausscheiden. Ich sehe vor allem darin, diese 18.000 Menschen durch automatisierte, digitalisierte Prozesse zu ersetzen", sagte Kemmerich. Der Mangel an Fachkräften ist bereits heute ein drängendes Problem für kleine und mittelständische Unternehmen und wird sich verschärfen, wenn keine Maßnahmen ergriffen werden.

Thüringen wählt am 1. September ein neues Parlament. Thomas Kemmerich, der Parteivorsitzende und Spitzenkandidat der FDP, wird erneut die FDP-Ticket anführen. Kemmerich erlangte bundesweite Aufmerksamkeit am 5. Februar 2020, als er mit den Stimmen der AfD zum Thüringischen Ministerpräsidenten gewählt wurde und subsequently unter öffentlichem Druck zurücktrat. Die aktuellen Umfragen sehen die FDP unter der Fünf-Prozent-Hürde, was sie von der Teilnahme an der Thüringischen Landesregierung ausschließen würde.

Auf dem FDP-Parteitag in Erfurt betonte der Vorsitzende Thomas Kemmerich die Bedeutung der digitalen Technologie bei der Reduzierung von Bürokratie und der Bewältigung von Pensionen in den kommenden Jahren. Der FDP-Parteitag sah auch die Zustimmung zum Wahlmanifest der Partei, das einen Schwerpunkt auf die Modernisierung der Regierung und die Verbesserung der Effizienz legt.

