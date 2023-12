Die F1-Saison 2020 könnte hinter verschlossenen Türen beginnen, sagt Geschäftsführer Ross Brawn

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie hat sich der Saisonstart verzögert, und am Dienstag wurde der Große Preis von Kanada als neuntes Rennen entweder verschoben oder gestrichen.

Der für den 28. Juni angesetzte Große Preis von Frankreich ist die erste Veranstaltung, die noch nicht verschoben wurde, aber Brawn hält einen Start im Juli für machbar, der "in sich geschlossen" und ohne Fans stattfinden könnte.

"Die Anreise für die Teams und für alle Beteiligten wird eines der großen Probleme sein", sagte Brawn im Gespräch mit Sky Sports. "Man könnte argumentieren, dass wir, wenn wir erst einmal dort sind, ziemlich autark werden können.

READ: Die Formel 1 wird virtuell, wenn der Große Preis von Bahrain die Saison einläutet

"Wir sind der Meinung, dass ein Start in Europa wahrscheinlich vorteilhaft ist, und das könnte sogar eine geschlossene Veranstaltung sein. Wir könnten eine sehr geschlossene Umgebung haben, in der die Teams auf Charterbasis anreisen, wir leiten sie auf die Rennstrecke, wir stellen sicher, dass jeder getestet und zugelassen wird und dass es für niemanden ein Risiko gibt.

"Wir haben ein Rennen ohne Zuschauer. Das ist nicht toll, aber besser als gar kein Rennen. Wir dürfen nicht vergessen, dass es Millionen von Menschen gibt, die den Sport von zu Hause aus verfolgen. Viele von ihnen sind isoliert, und wenn wir in der Lage wären, den Sport am Leben zu erhalten, ein Rennen zu veranstalten und die Leute zu unterhalten, wäre das in dieser Krise, die wir haben, ein großer Gewinn."

Die Nachricht von der Verschiebung des GP von Kanada folgt auf die Ankündigung, dass die F1 mit den Veranstaltern an einem überarbeiteten Kalender für 2020 arbeitet.

F1-CEO Chase Carey teilte den Fans mit, dass der aktualisierte Kalender ganz anders aussehen wird als der ursprüngliche, wobei sich die tatsächliche Reihenfolge und die Termine der Rennen wahrscheinlich erheblich unterscheiden werden.

Nach den Statuten der Fédération Internationale de l'Automobile müsste die Rennserie acht Rennen absolvieren, damit die Meisterschaft 2020 gültig ist.

LESEN: Lewis Hamilton ist nach seiner Isolierung "gesund", nachdem er mit Idris Elba abgebildet wurde, der positiv auf das Coronavirus getestet wurde

Brawn glaubt, dass eine Saison mit "18-19 Rennen" möglich ist - was bedeuten würde, dass drei Rennen aus dem ursprünglichen 22-Rennen-Kalender gestrichen werden müssten - selbst wenn dies eine Verlängerung der Saison bis 2021 bedeuten würde.

"Wir könnten acht Rennen erreichen, wenn wir im Oktober beginnen", sagte der ehemalige Teamchef. "Aber dann besteht immer die Möglichkeit, dass wir bis ins nächste Jahr hineinfahren.

"Das wird geprüft. Können wir in den Januar ausweichen, um die Saison zu beenden? Wie Sie sich vorstellen können, gibt es dabei alle möglichen Komplikationen. "Wenn wir Anfang Juli anfangen könnten, könnten wir eine Saison mit 19 Rennen fahren. (Es wäre) hart - drei Rennen, ein Wochenende frei, drei Rennen, ein Wochenende frei."

Brawns Kommentare kommen einen Tag, nachdem Ferrari-Teamchef Mattia Binotto sagte, die Formel 1 müsse "flexibel" sein, um so viele Rennen wie möglich in den Kalender für 2020 einzubauen.

Es wurden intensivere Grand-Prix-Wochenenden ins Gespräch gebracht, wobei die Möglichkeit von Rennen am Samstag und am Sonntag vorgeschlagen wurde.

"Ich denke, was für uns wichtig sein wird, ist wirklich flexibel zu sein", sagte Binotto gegenüber Sky Sports. "Ich bin mir ziemlich sicher, dass Chase (Carey) und die Teams in der Lage sein werden, die bestmögliche Meisterschaft auf die Beine zu stellen, die wir haben können.

Besuchen Sie CNN.com/sport für weitere Nachrichten, Reportagen und Videos

"Von unserer Seite aus sind wir bereit für alles, was nötig ist, ob kurze Rennwochenenden, Doppelrennen, wann auch immer das Rennen zu Ende geht oder die Rennen zusammengelegt werden. Es ist wichtig, flexibel zu sein und sicherzustellen, dass wir auch für die Fans gute Rennen haben können."

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com