Die Ex-Frau des französischen Serienmörders Fornire wurde zu lebenslanger Haft verurteilt

Ohne sie hätte der Serienmörder Michel Fourniret seine Opfer nicht so leicht verführen, vergewaltigen und töten können: Monique Olivier, die langjährige Ehefrau des „Ardennenmonsters“, verbrachte am Dienstag mehr als zehn Stunden in Paris verurteilt. Gericht prüft Anklage wegen Beihilfe zu...