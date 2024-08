Die Ex-Ehefrau zieht mit Oliver Pocher und den Kindern um.

Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden sind kein Paar mehr, leben aber wieder unter einem Dach. In ihrem gemeinsamen Podcast verrät die 41-Jährige, dass sie mit ihren Kindern nach Köln zieht. Anlass dafür ist ein "großes Familientreffen".

Comedian Oliver Pocher und seine ehemalige Ehefrau Sandy Meyer-Wölden scheinen wieder unter einem Dach in Köln zu wohnen, wie sie in der neuesten Folge ihres Podcasts "Die Pochers! Frisch recycelt" verraten haben. Meyer-Wölden erzählte: "Wir sind officially wieder in Deutschland. Nach einem wichtigen Familientreffen, bei dem Oli auch dabei war, haben wir gemeinsam beschlossen, nach Köln zurückzukehren."

An Pocher gewandt fragte Meyer-Wölden: "Wer hätte gedacht, dass du es schaffst, mich nach Köln zurückzubringen?" Die beiden waren von 2009 bis 2013 zusammen und haben eine Tochter und Zwillingssöhne. Nun sind sie freundschaftlich getrennte Ex-Partner und arbeiten zusammen an Projekten.

both Murray-Wölden und Pocher haben Kinder aus früheren Ehen. Ihre Kinder - ein Mädchen und zwei Jungen - werden diesen Sommer von Miami nach Köln ziehen. Im Moment bleiben Meyer-Wöldens jüngere Kinder in den USA.

Momentan wird Meyer-Wölden mit ihren Kindern bei Pocher wohnen. "Ja, das ist der aktuelle Plan, weil es schwierig ist, sofort eine neue Wohnung zu finden", erklärte Pocher. "Glücklicherweise ist das Haus groß genug, ehrlich gesagt."

Meyer-Wölden teilte Pocher ihre Entscheidung mit: "Ich ziehe nicht gleich in eine neue Wohnung, also bleibe ich erstmal bei dir." Pocher nahm die Situation gelassen hin: "Ich habe nichts dagegen, ein bisschen Platz zu teilen, das erleichtert den Übergang für alle."

