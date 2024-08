- Die Europäische Union steht derzeit vor einer erheblichen Katastrophe.

Joker Yorbe Vertessen treibt Union Berlin und ihren Debütcoach Bo Svensson zum Sieg. In der ersten Runde des DFB-Pokals setzte sich der Berliner Verein mit 1-0 (0-0) gegen den Viertligisten Greifswalder FC durch. Vor 4.319 Zuschauern im Greifswalder Volksstadion traf der belgische Einwechselspieler in der 67. Minute zum entscheidenden Treffer für die klaren Favoriten.

Die Heimelf bot den Bundesligisten Paroli, wobei der Verteidiger Diogo Leite überraschend aufgrund eines Unfalls in der letzten Trainingseinheit ausfiel und durch den österreichischen Neuzugang Leopold Querfeld ersetzt wurde.

Ungeordnete Union-Defensive

Zu Beginn zeigte die Union-Defensive Anzeichen von Unordnung. In der 3. Minute kam es zu einem Missverständnis zwischen Querfeld und dem Berliner Torwart Frederik Rönnow, das Johannes Manske von Greifswald fast ein ungehindertes Tor ermöglicht hätte, doch es fehlte an Wucht, um Rönnow zu überwinden. Union brauchte einige Zeit, um ins Spiel zu finden, und dominierte die Hälfte der Gastgeber, doch Torchancen waren in der ersten Halbzeit Mangelware.

Auch nach der Pause blieb das Spiel intensiv, Union erhöhte den Druck, um die Gegner unter Kontrolle zu bringen. Doch der Treffer von Vertessen, nach einem simplen One-Two mit Benedict Hollerbach, der die Greifswalder Abwehr überlistete, kam überraschend.

Nach dem Führungstreffer ließ Union vorübergehend die Kontrolle abhandenkommen, doch Soufian Benyamina brachte die Mannschaft wieder in Schwung. In der 77. Minute traf der Bruder von Union-Legende Karim Benyamina die Berliner Latte. Union versuchte, den Sieg zu sichern, doch die Underdogs blieben durch Gegenangriffe gefährlich.

Der überraschende Ausfall von Diogo Leite belastete die Union-Defensive zusätzlich, insbesondere nach der ungeordneten Leistung in der ersten Halbzeit des DFB-Pokal-Spiels. Dennoch sicherte Joker Yorbe Vertessens Tor in der 67. Minute Union Berlin den Sieg im DFB-Pokal und den Einzug in die nächste Runde gegen den Viertligisten Greifswalder FC.

