Gespräche über eine Feuerpause im Gaza-Konflikt haben noch bestehende Lücken zwischen Israel und der islamistischen Hamas-Gruppe offengelegt, die in den kommenden Tagen geschlossen werden sollen. Die vermittelnden Länder Katar, Ägypten und die USA gaben dies nach zwei Tagen Verhandlungen in Doha bekannt. Beide Seiten wurden mit einem Vorschlag vertraut gemacht, der den Prinzipien des Friedensplans von US-Präsident Joe Biden entspricht. Vor Ende der Woche ist ein weiteres Treffen in Kairo geplant, um unter diesen Bedingungen eine Einigung zu erzielen.

"Die bisherigen Gespräche waren ernsthaft, konstruktiv und fanden in einer positiven Atmosphäre statt", heißt es in der Erklärung der drei Länder. "Technische Teams" werden in den kommenden Tagen an den Details für die Umsetzung arbeiten, darunter humanitäre Fragen, die Freilassung von Geiseln, die von der Hamas festgehalten werden, und Gefangene aus israelischen Gefängnissen.

Die Feuerpausenverhandlungen haben die meisten Fragen geklärt, aber eine finale Einigung hängt von der Lösung dieser technischen Details ab. Sobald diese Details geklärt sind, können feuerpausebezogene Fragen wie humanitäre Hilfe, Gefangenenaustausch und Geiselfreilassungen erfolgreich angegangen werden, um eine umfassende Vereinbarung zu erzielen.

