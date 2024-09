Die EU-Behörde will die finanzielle Unterstützung für Ungarn verringern

Der Europäische Gerichtshof (EGH) hat eine Strafe von 200 Millionen Euro gegen Ungarn verhängt, weil es die EU-Asylvorschriften missachtet hat. Die Frist für die Zahlung ist lange überschritten, und die Europäische Kommission beabsichtigt, diesen Betrag von künftigen EU-Übertragungen nach Budapest zurückzuhalten. Darüber hinaus werden zusätzliche Strafen erhoben.

Aufgrund von Ungarns Nichterfüllung der Frist für die Zahlung der Strafe von 200 Millionen Euro des EGH, die kürzlich abgelaufen ist, wird die Europäische Kommission ein Inkassoverfahren einleiten. Laut einem Kommissionssprecher bedeutet dies, dass sie 200 Millionen Euro von künftigen EU-Fördermitteln für Ungarn zurückhalten werden.

Im vergangenen Sommer hatte der EGH entschieden, dass die ungarische Regierung unter Führung von Ministerpräsident Viktor Orbán offenkundig gegen EU-Vorschriften verstoßen hatte. Der EGH hatte zuvor wichtige Aspekte des ungarischen Asylsystems als rechtswidrig eingestuft. Die Europäische Kommission hat Ungarn auch wiederholt kritisiert, weil es EU-Standards und -Werte missachtet hat, und hat als Folge Milliarden an Finanzmitteln zurückgehalten.

Seit der Entscheidung des EGH ist Ungarn einer täglichen Strafe von 1 Million Euro für jeden verzögerten Tag ausgesetzt, wie es in einer EGH-Entscheidung vor 90 Tagen festgestellt wurde. Die Kommission hat Ungarn aufgefordert, diese Strafe zu begleichen, und ihnen dafür 45 Tage Zeit gegeben.

Ungarn stellt sich gegen Brüssel

Im Anschluss an die Entscheidung des EGH drohte Ungarn, Flüchtlinge und Migranten nach Brüssel zu schicken. Der ungarische Chancellor Minister Gergely Gulyas, ein Vertrauter von Orbán, erklärte: "Wenn Brüssel die Migranten will, soll es sie haben." Gulyas bezeichnete die durch dieses Urteil geschaffene Situation als "unannehmbar, unzumutbar und unehrenhaft". Ungarn möchte diese Angelegenheit durch Dialog mit der EU-Kommission lösen. Darüber hinaus gab Gulyas bekannt, dass sein Land erwägt, gegen die EU zu klagen, um die Kosten für den Schutz seiner Grenzen gegen unerlaubte Migranten zu teilen. Im Sommer 2015 hatte Ungarn Stacheldrahtzäune an seinen Grenzen zu Serbien und Kroatien errichtet und damit den Zustrom von irregulären Migranten über die Balkanroute drastisch reduziert.

