- Die erwarteten Wetterbedingungen sind zerstreute Regenfälle, in der Nähe Gewitter und ein wenig starker Regen.

Wettervorhersagen:

Achten Sie auf Regenschauer, Gewitter und starke Niederschläge in Rheinland-Pfalz und dem Saarland, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet. Ab dem Nachmittag bis zum Abend sind vereinzelte Regenschauer und Gewitter zu erwarten. Es besteht die Möglichkeit von lokalem Starkregen von 15 bis 25 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit.

Sonntagsvorhersage:

Nächtlicher und sonntäglicher Regen mit südwestlichen Schauern und möglichen vereinzelten Gewittern, wie von Meteorologen vorhergesagt. Starkregen ist insbesondere von der Eifel bis zum Westerwald zu erwarten, mit Niederschlägen von 25 bis 40 Litern pro Quadratmeter, lokal auch bis 60 Liter. Die genauen Standorte sind noch ungewiss.

Der Sonntag beginnt grau mit gelegentlichen Schauern, wobei der Niederschlag am Nachmittag nachlässt. Die Temperaturen liegen bei milden 20 bis 24 Grad.

Wärmer ab Dienstag:

Die neue Woche startet mostly cloudy and probably dry. Temperatures will climb to 23 to 27 degrees, as suggested by DWD.

From Tuesday, it will get warmer: Enjoy mixed sun and clouds with temperatures reaching up to 25 to 29 degrees.

