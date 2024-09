Die Entdeckung von Fakten über die irreführende Behauptung, die haitianische Migranten in einer Gemeinde in Ohio betrifft

Die umstrittenen Behauptungen haben nationale Aufmerksamkeit erlangt. Zuvor hatte der ehemalige Präsident Donald Trump diese Falschinformationen während seiner Debatte gegen Vizepräsidentin Kamala Harris verbreitet, indem er falsch behauptete: "In Springfield werden Hunde verspeist. Diejenigen, die eingereist sind, verspeisen Katzen."

Seitdem hat Vance standhaft an dieser unbelegten Behauptung festgehalten. In einer Sonntagsaussendung auf CNN's "State of the Union" sagte er: "Die amerikanische Medienwelt hat dieses Thema ignoriert, bis Donald Trump und ich über Katzenmemes gesprochen haben. Wenn ich Geschichten erfinden muss, um auf die Probleme der amerikanischen Bevölkerung aufmerksam zu machen, werde ich das tun."

Diese Falschinformation hat innerhalb weniger Tage von einem lokalen Facebook-Post zu nationalen Schlagzeilen gewechselt, und die Behörden versuchen, die Spannungen zu mildern, während Springfield mit den Auswirkungen kämpft.

Die Entstehung der Missverständnisse

Ein Beitrag in einer Springfield-Facebook-Gruppe behauptete, eine vermisste Katze sei bei einem haitianischen Nachbarn gefunden und zum Verzehr bestimmt worden, wie der Springfield News-Sun berichtete. Diese Gerüchte wurden subsequently von konservativen Medien aufgegriffen und auf Plattform X verbreitet, wo sie am 9. September großes Aufsehen erregten, wie CNN damals berichtete.

"Präsident Trump wird Einwanderer deportieren, die Haustiere verspeisen", schrieb ein Trump-Wahlkampfkonto auf X. "Kamala Harris wird sie in Ihre Stadt umziehen lassen. Treffen Sie Ihre Entscheidung, Amerika."

Senator Ted Cruz aus Texas teilte ein Memo, das zwei Kätzchen zeigt, die sich umarmen, mit dem Text "Wählen Sie Trump, damit haitianische Einwanderer uns nicht verspeisen" darübergelegt.

Vance teilte auch ein Video, in dem er über die Migration nach Ohio spricht, und behauptete: "Berichte deuten nun darauf hin, dass Individuals ihre Haustiere entführt und von denen, die nicht in diesem Land sein sollten, verspeist haben."

Verschiedene Konten teilten angeblich Körperkamera-Videos, die ihre Behauptungen unterstützen sollten. Allerdings wurde dieses Video in Canton, Ohio, mehr als 170 Meilen von Springfield entfernt, gedreht, und die Frau im Video war keine haitianische Einwanderin, wie Reuters berichtete.

Eine der ersten Springfield-Bewohnerinnen, die die Falschinformationen weitergegeben hatte, sagte NBC News am Freitag, dass sie es bereue, den Facebook-Post über eine vermisste Nachbarnkatze geteilt zu haben.

Die Ohio-Beamten bestreiten die Vorwürfe als unbegründet

Der Bürgermeister von Springfield, Rob Rue, hat die Vorwürfe Consistently zurückgewiesen und CNN am Sonntag mitgeteilt, dass die Stadt unter starker Beobachtung steht und seit mehreren Tagen Drohungen erhalten hat.

"Wir sind aufgrund dieses Spotlights unter starker Beobachtung, was es schwierig macht, uns auf die Probleme zu konzentrieren, die wirklich wichtig sind. Wir konzentrieren uns derzeit auf die Sicherheit unserer Gemeinde", sagte Rue in "State of the Union".

Die Auswirkungen in der kleinen Stadt sind umfangreich, was zu Sperrungen oder Schließungen des Springfield City Hall, der Schulen, Colleges und Krankenhäuser aufgrund von Drohungen geführt hat.

DeWine schickt die Ohio State Highway Patrol, um die Springfield-Schulen zu überwachen, nachdem sie seit Ende der letzten Woche 33 Bombendrohungen erhalten haben. Die Drohungen haben sich als grundlos erwiesen, wie DeWine bei einer Pressekonferenz am Montagnachmittag mitteilte.

Rue hat nicht direkt mit Vance gesprochen, aber er appelliert an diejenigen, die Gerüchte verbreiten, zu verstehen, dass die Behörden von Springfield wahrheitsgemäße Informationen an die Gemeinde liefern.

"Einwanderung hat unsere Gemeinde belastet, aber wir streben danach, sie angenehm unterzubringen und das Gemeindewachstum und die Sicherheit zu fördern", sagte Rue.

DeWine wies die Behauptung am Sonntag entschieden zurück. "Nein, auf keinen Fall", antwortete er, als er gefragt wurde, ob er Beweise für Einwanderer gesehen habe, die Haustiere verspeisen, auf ABC's "This Week".

Haitianische Einwanderer in Springfield

Die Website von Springfield gibt an, dass zwischen 12.000 und 15.000 Einwanderer in Clark County (mit einer Bevölkerung von 136.000) leben und haitianische Einwanderer als Teil eines Parole-Programms legal anwesend sind, das es Bürgern und rechtmäßigen Einwohnern ermöglicht, ihre Familienmitglieder aus Haiti in die Vereinigten Staaten einzureisen.

Die Verbreitung von Falschinformationen hat echte Bedenken der Bewohner wegen des Stadtwachstums aufgeworfen, wie sie CNN mitgeteilt haben.

In einem Brief an die Senatoren Sherrod Brown von Ohio und Tim Scott von South Carolina schrieb der Stadtmanager Bryan Heck im Juli, dass seit 2018 ein Wohnungsmangel eine "Krise" für die Stadt dargestellt hat und das wachsende Bevölkerungswachstum zusätzlichen Stress verursacht hat.

Laut der Stadt sind Einwanderer mit Temporary Protected Status (TPS) berechtigt, finanzielle Unterstützung, Gesundheits- und Ernährungsdienste, Arbeits- und Bildungsdienste sowie Wohnungsdienste in Anspruch zu nehmen. Da Einwanderer, denen TPS gewährt wird, einen Arbeitsgenehmigungsdokument beantragen müssen, der mehrere Monate dauern kann, bevor sie rechtmäßig arbeiten können, können sie Unterstützung benötigen, bevor sie arbeiten können.

Programme wie TPS und jüngst humanitäre Parole wurden eingeführt, um Naturkatastrophen und politische Instabilität und Gewalt in Haiti zu adressieren.

Die Wirtschaft von Springfield hängt stark von haitianischen Arbeitern ab, die zahlreiche freie Stellen besetzen, wie die Stadt mitteilt.

DeWine acknowledges, dass Springfield einige Schwierigkeiten bei der Integration der majority haitianischen Bevölkerung hatte, die durch das Bundesimmigrationsprogramm in die Stadt eingereist ist. Allerdings betont er, dass sie daran arbeiten, diese Probleme zu überwinden.

"Wenn Sie eine Bevölkerung von 58.000 auf 73.000 erhöhen, werden Sie sicherlich einige Herausforderungen und Schwierigkeiten haben", sagte er.

Trotzdem betont der Gouverneur, dass haitianische Einwanderer in Springfield eine positive Auswirkung auf die Gemeinde haben und dass das Verbreiten von schädlichen Kommentaren über sie nicht hilfreich für Springfield und seine Bewohner ist.

Trump und Vance schüren die Flammen

Vance acknowledges last week that the claims about Haitian immigrants might not be factual but urged his supporters to keep sharing "cat memes."

"My office has received numerous complaints from actual Springfield residents who claim that their pets or local wildlife have been snatched by Haitian migrants. It's possible that all these rumors are baseless," Vance posted on X on September 10, adding, "Save your outrage for your fellow citizens who are suffering under Kamala Harris's policies."

In einem folgenden Beitrag sagte Vance: "Lasst euch nicht von den Medien entmutigen, Mitstreiter. Behaltet die Katzenmemes am Laufen."

Trump hingegen hat diese Falschmeldungen auf seiner Wahlkampftour genutzt, um seine Position zur Immigration zu betonen, nachdem er die falsche Behauptung wortwörtlich wiederholt hatte während der Debatte letzte Woche.

Am Freitag verkündete der ehemalige Präsident, dass er, wenn er gewählt würde, massive Abschiebungen aus Springfield, Ohio, einleiten würde, massive Abschiebungen. "Wir werden diese Individuals nach Venezuela abschieben", versprach er.

Bei einer Rede in Las Vegas am Samstag informierte Trump Reporter darüber, dass er von keinen Bombendrohungen in Springfield wusste, "Springfield ist jedoch von illegalen Migranten überrannt worden, und das ist eine beklagenswerte Situation, die entstanden ist. Springfield war eine charmante Stadt, aber jetzt leiden die Menschen unter Schwierigkeiten."

CNNs Kit Maher, Eric Bradner, Caitlin Stephen Hu, Omar Jimenez, Michael Williams, Taylor Romine und Chris Boyette haben zu diesem Bericht beigetragen.

Als Reaktion auf die Desinformation, die von konservativen Medien und politischen Figuren verbreitet wurde, hat der Bürgermeister von Springfield, Rob Rue, Schwierigkeiten gehabt, sich auf die Bedürfnisse der Stadt zu konzentrieren, aufgrund der intensiven Aufmerksamkeit und Drohungen. (Politik)

Der Gouverneur DeWine hat die Behauptungen über haitianische Immigranten, die Haustiere in Springfield verspeisen, als unbegründet zurückgewiesen und betont, dass überprüfte Informationen in der politischen Diskussion nécessaires sind. (Politik)

Lesen Sie auch: