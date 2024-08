- Die Einbrecher stehlen 75 Kilogramm Kartoffeln direkt vom Ackerland.

Banditen haben eine beträchtliche Menge an Kartoffeln von einem Bauernhof in Zerbst gestohlen. Etwa 75 Kilogramm bereits gepflanzter Kartoffeln wurden von den Tätern entwendet, wie die Behörden von Anhalt-Bitterfeld berichten. Es wird vermutet, dass der Einbruch irgendwann zwischen Donnerstag und Samstag stattfand. Der geschätzte Wert dieser kohlenhydratreichen Beute beträgt etwa 200 Euro, was die Polizei merkwürdig findet.

Die Behörden von Anhalt-Bitterfeld arbeiten eng mit der lokalen Polizei zusammen, um den Kartoffelraub zu untersuchen. Sollten Informationen zur Identifizierung der Banditen und zur Wiederbeschaffung der gestohlenen Kartoffeln vorliegen, wird eine Belohnung ausgesetzt.

Lesen Sie auch: