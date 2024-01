Die ehemalige Beamtin Kim Davis aus Kentucky, die gleichgeschlechtlichen Paaren die Eheschließung verweigerte, schuldet nach einem neuen Urteil über 360.000 Dollar

Kim Davis, die ehemaligeVerwaltungsangestellte von Rowan County im Nordosten von Kentucky, wurde 2015 landesweit bekannt, als sie sich dem Urteil des Obersten Gerichtshofs der USA widersetzte, das die gleichgeschlechtliche Ehe legalisierte. Davis weigerte sich unter Berufung auf ihre religiösen Überzeugungen, gleichgeschlechtlichen Paaren eine Heiratserlaubnis zu erteilen. Damals verurteilte der US-Bezirksrichter David Bunning sie wegen Missachtung des Gerichts zu einer Gefängnisstrafe, die sie fünf Tage lang absitzen musste.

David Ermold und David Moore verklagten Davis, nachdem sie oder ihr Büro ihnen mehrfach die Erteilung von Ehelizenzen verweigert hatten. Im Jahr 2022 entschied Bunning, dass Davis ihre verfassungsmäßigen Rechte verletzt hatte, und im September 2023 sprachen die Geschworenen dem Paar 100.000 Dollar Schadenersatz zu.

Letzte Woche entschied Bunning in der Frage, ob Davis Anwaltskosten zahlen muss, zugunsten des Paares.

Da die Kläger ein Urteil im Schnellverfahren in Bezug auf die Haftung erwirkt haben und die Geschworenen ihnen Schadenersatz zugesprochen haben, sind sie zweifellos die "obsiegende Partei" und haben Anspruch auf die Zahlung von Anwaltsgebühren und -kosten", schrieb Bunning, der vom ehemaligen Präsidenten George W. Bush für das Gericht nominiert wurde, in seiner Verfügung.

Die Anwälte von Davis hatten argumentiert, dass die von den Anwälten der Kläger in Rechnung gestellten Stunden überhöht seien, aber Bunning entschied, dass "die aufgewendeten Stunden und die berechneten Sätze angemessen sind".

Davis wurde von Anwälten von Liberty Counsel vertreten, einer gemeinnützigen Organisation, die nach eigenen Angaben "die Religionsfreiheit, die Unantastbarkeit des menschlichen Lebens und die Familie durch Rechtsstreitigkeiten fördert".

"Dieses jüngste Urteil erlaubt es Liberty Counsel nun, das Gericht zu bitten, das Urteil der Geschworenen gegen Davis aufzuheben, da es keine ausreichenden Beweise gab, um den Klägern einen finanziellen Schadenersatz zuzusprechen", so die Organisation in einer Erklärung. "Wenn der Antrag abgelehnt wird, wird Liberty Counsel den Fall an das Berufungsgericht des Sechsten Bezirks weiterleiten.

Davis verlor ihre Wiederwahl als Bezirksverwalterin im Jahr 2018.

