Die deutschen Wohnimmobilienpreise dürften im Jahr 2024 weiter sinken

Die Preise für deutsche Wohnimmobilien dürften laut DZ Bank im Jahr 2024 weiter sinken. Laut einer am Mittwoch in Frankfurt veröffentlichten Studie sind Preisanpassungen voraussichtlich im nächsten Jahr fällig. Es wird jedoch weiterhin mit durchschnittlichen jährlichen Rückgängen zwischen 0,5 % und 2,5 % gerechnet. Analyst Thorsten Lange schreibt, dass Immobilien in schlechten Lagen oder mit hohem Energieverbrauch voraussichtlich Schwäche erleben werden.

Seit dem Höhepunkt des Immobilienbooms Mitte 2022 sollen Wohneigentum um 7 % günstiger geworden sein. Steigende Kreditzinsen und hohe Baukosten haben den Aufwärtstrend seit 2010 gestoppt. Angesichts der sinkenden Inflation erwarten viele Ökonomen, dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihren Leitzins im Jahr 2024 senken wird. Die Baupreise sind seit Oktober deutlich gesunken, wodurch Immobilien erschwinglicher werden. Abhängig von der Zinsentwicklung könnte es im Jahresverlauf zu ersten Preiserhöhungen kommen.

Die Deutsche Bank sagte, auch politische Faktoren spielten eine Rolle: „Eine anhaltende Unsicherheit über die Finanzierung von Sanierungsmaßnahmen oder Neubauten könnte die Immobiliennachfrage unter Druck setzen und die Markterholung bremsen.“ Bisher sei das Tempo aufgrund des Neubaus langsam und die Der Rückgang der Immobilienpreise hat sich verlangsamt. „Der Wohnungsmangel und das Mietwachstum werden auch dazu beitragen, die noch leicht rückläufigen Wohnimmobilienpreise zu stabilisieren.“

Lesen Sie auch:

Quelle: www.ntv.de