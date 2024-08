- Die deutsche Militärhilfe bei der Wiederaufbauarbeit nach der Überschwemmung in Bruchsal

Die deutsche Armee unterstützt bei der Aufräumarbeit nach der Überschwemmung in Bruchsal, einem Bezirk von Karlsruhe. Rund 70 Soldaten mit Lkws helfen beim Beseitigen von Schlamm und großen Trümmern, wie ein Stadtvertreter mitteilte. Ihnen zur Seite stehen Arbeiter von der örtlichen Baustelle und viele Freiwillige. Die Aufräumarbeiten schreiten weiter voran, so die Stadt.

Ein plötzlicher Starkregen hat am Mittwoch in den frühen Morgenstunden den Saalbach zum Überlaufen gebracht. Laut dem Hochwasserwarnzentrum Baden-Württemberg erreichte der Wasserstand am Bruchsal-Messpunkt einen Rekord von 2,13 Metern, womit die 100-jährige Hochwassergrenze von 2,10 Metern überschritten wurde. Viele Wohngebiete standen unter Wasser, Straßen und Keller waren überflutet.

Bis Freitagabend wurde die Stromversorgung für alle Straßen wiederhergestellt, wie der Stadtvertreter mitteilte. Dennoch haben einige Häuser Probleme mit ihren elektrischen Systemen oder feuchten Kellern, was eine stabile Stromversorgung unmöglich macht. In solchen Fällen helfen Nachbarn gegenseitig aus. Wenn mehrere Häuser nacheinander betroffen sind, werden Notstromaggregate installiert, die Strom über Verlängerungskabel liefern. Außerdem sind zwei Notunterkünfte vollständig belegt.

Die Überschwemmung in Bruchsal hat viele Häuser schwer beschädigt, einige haben elektrische Probleme und feuchte Keller. Durch die Überschwemmung waren mehrere Bereiche bis Freitagabend ohne Strom.

Obwohl die Stadt sauber gemacht wird, sind einige überschwemmte Bereiche weiterhin gefährdet, da mehrere Häuser spezialisierte Hilfe benötigen, um ihre elektrischen Systeme wiederherzustellen und ihre feuchten Keller zu trocknen.

Lesen Sie auch: