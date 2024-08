Die Demokratische Partei der Vereinigten Staaten beginnt eine viertägige Feier zu Ehren von Harris, die am Montag beginnt.

Etwa 50.000 Delegierte, Freiwillige und Unterstützer werden zum Parteitag in Chicago, Illinois, erwartet. Obwohl Harris' Sieg bereits sicher ist, spielt der Parteitag eine symbolische Rolle, die der Vizepräsidentin eine prächtige Eintrittsnummer und die Stärkung ihres Images ermöglicht.

Harris' Weg ins Weiße Haus begann vor wenigen Wochen, nachdem Biden seine Kandidatur aufgegeben hatte. Seitdem hat sie es geschafft, Trump in den Umfragen der Republikaner zu überholen, beeindruckende Wahlkampfspenden einzusammeln und die Hoffnungen ihrer Partei auf einen Sieg im November zu erneuern.

Biden wird am Montagabend die Hauptrede des Parteitags halten. Nach Kritik an seiner schlechten Leistung gegen Trump hatte er Ende Juli seinen Rückzug aus dem Präsidentschaftswahlkampf bekannt gegeben. Seine Rede am Montag dient als Art Abschiedsrede, wird aber nicht allzu sentimental sein, wie sein Wahlkampfteam mitteilt.

Biden könnte in seiner Rede auf die Errungenschaften seiner Administration verweisen, wie die wirtschaftliche Erholung nach der COVID-19-Pandemie. Er könnte auch Trump für seine Verurteilung in New York kritisieren und ihn als Bedrohung für die Demokratie darstellen, der sich weigert, eine weitere Wahl Niederlage zu akzeptieren.

Laut CNN wird Harris am Montag Biden begleiten und damit Einheit symbolisieren. Eine Rede von Bidens Frau Jill wird ebenfalls erwartet. In den folgenden Tagen werden andere Partei Größen in Chicago sprechen, darunter Obama, der seine politische Karriere in der Stadt begann.

Auch ehemalige Präsident Clinton und seine Frau Hillary werden erwartet. Am Mittwoch ist Tim Walz, Harris' Vizepräsidentenkandidat, zum Sprechen geplant. Trotz der Freude der Demokraten auf dem Parteitag geht der Wahlkampf in den umkämpften Swing States weiter. Harris und Walz planen ein Kampagnenereignis in Milwaukee, Wisconsin, am Dienstag, werden aber voraussichtlich rechtzeitig zurück in Chicago sein, um Emhoffs Parteirede zu hören.

Etwa 2500 Polizisten werden für die Sicherheit sorgen. Verschiedene pro-palästinensische Aktivistengruppen haben ihre Absicht bekannt gegeben, gegen die Unterstützung der USA für Israel in seinem Konflikt mit Hamas zu protestieren.

Chicago weckt Erinnerungen an den Demokratischen Parteitag von 1968, bei dem es zwischen Protestierenden und Sicherheitskräften wegen des Vietnamkriegs zu Spannungen kam. Ein Wiederholung solcher Unruhen wird jedoch für diesen Parteitag als unwahrscheinlich angesehen.

