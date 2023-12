Die Chicks trauern um ihr Gründungsmitglied Laura Lynch

Die Mitglieder der Band, die früher unter dem Namen The Dixie Chicks bekannt war, veröffentlichten am Samstag eine Erklärung auf ihrer offiziellen Instagram-Seite, auf der sie ein Video von Lynch teilten, auf dem sie singt und mit der Band spielt, und schrieben, dass sie "schockiert und traurig sind, von ihrem Tod zu erfahren".

"Wir halten einen besonderen Platz in unseren Herzen für die Zeit, die wir mit Musik, Lachen und gemeinsamen Reisen verbracht haben. Laura war ein helles Licht... ihre ansteckende Energie und ihr Humor haben die frühen Tage unserer Band beflügelt", heißt es weiter.

"Laura hatte eine Begabung für Design, eine Liebe zu allem, was mit Texas zu tun hat, und war maßgeblich am frühen Erfolg der Band beteiligt. Ihre unbestreitbaren Talente trugen dazu bei, dass wir nicht mehr nur an Straßenecken herumlungern, sondern auf Bühnen in ganz Texas und im Mittleren Westen auftreten konnten."

Die Post war mit "Emily, Martie & Natalie" unterzeichnet, für die derzeitigen Mitglieder der Chicks, Emily Strayer, Martie Maguire und Natalie Maines.

Strayer und Maguire gründeten die Dixie Chicks 1989 zusammen mit Lynch und Robin Lynn Macy.

Im Jahr 1992 verließ Macy die Band, und Maines ersetzte später Lynch als Leadsängerin.

Der kommerzielle Durchbruch gelang der Band 1998 mit ihrem vierten Album "Wide Open Spaces", dem ersten mit Maines.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com