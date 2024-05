Die CDC führt neue Vorschriften zum Schutz vor Tollwut bei der Einfuhr von Hunden in die USA ein.

Die US-amerikanischen Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention (CDC) haben neue Vorschriften für die Einfuhr von Haustieren in die USA bekannt gegeben, um die Tollwut bei Hunden zu verhindern. Ab dem 1. August müssen Haustiere bei der Ankunft gesund erscheinen, mindestens sechs Monate alt sein, einen Mikrochip haben und ein "CDC Dog Import Form" vorweisen, das innerhalb von zwei bis zehn Tagen vor der Ankunft online ausgefüllt wurde. Diese Regeln gelten für alle Haustiere, auch für Servicetiere und solche, die in Amerika geboren wurden, aber aus anderen Ländern zurückreisen.

Die bisherigen "CDC Dog Import"-Genehmigungen laufen am 31. August aus, bestätigte die CDC. Zusätzliche Anforderungen können davon abhängen, wo das Tier in den letzten sechs Monaten zu Besuch war oder wo es geimpft wurde. Die CDC hat auf ihrer Website Reisechecklisten für Haustiere und solche aus Hochrisikoländern bereitgestellt.

Die Tollwut bei Hunden wurde 2007 in den USA ausgerottet, aber nach Angaben der CDC gibt es die Krankheit noch in über 100 Ländern. Ungeachtet dessen können sich ungeimpfte Haustiere immer noch über Wildtiere mit dem Virus infizieren. In den USA befällt die Tollwut vor allem Wildtiere wie Fledermäuse, Waschbären, Füchse und Stinktiere, doch in bestimmten Regionen der Welt, insbesondere in Asien, Afrika sowie Mittel- und Südamerika, ist sie bei Hunden nach wie vor ein großes Problem.

"Hunde, die aus Hochrisikoländern einreisen, müssen gegen Tollwut geimpft sein", teilte die CDC mit.

Zu den weiteren möglichen Voraussetzungen gehört, dass vor der Einreise in die USA Titer aus blutserologischen Tests gezogen werden. Mit diesen Untersuchungen kann festgestellt werden, ob ein Hund nach einer Tollwutimpfung Antikörper im Blut hat. Die Titerergebnisse sind ein Leben lang gültig, wenn der Hund seine Auffrischungsimpfungen beibehält.

"Wenn die Tollwutimpfung Ihres Hundes endet, bevor er eine Auffrischungsimpfung erhält, muss Ihr Hund mindestens 30 Tage danach einen weiteren Titer erhalten, um für die Einfuhr in Frage zu kommen", so die CDC auf ihrer Website.

Wenn ein Haustier bei seiner Ankunft nicht über die erforderlichen Titerergebnisse verfügt, muss es 28 Tage lang oder bis zur Vorlage der Titerergebnisse zur Überprüfung in einem Zwinger unter Quarantäne gestellt werden.

Die CDC hat Menschen, die mit ihren Hunden reisen, gebeten, "DogBot" zu verwenden, ein personalisiertes Befragungstool auf ihrer Website, um festzustellen, welche Vorschriften sie je nach Reisedatum, Herkunft des Tieres und Ort, an dem es geimpft wurde, einhalten müssen. Die CDC rät Reisenden, ihre zukünftigen Reisen unter Berücksichtigung dieser Anforderungen im Voraus zu planen.

Die Direktorin für Internationales der Tierschutzorganisation Animal Wellness Action, Jennifer Skiff, kritisierte die neuen Vorschriften.

"Tollwutimpfungen, Gesundheitszeugnisse und natürlich Mikrochips sind sinnvoll", sagte sie.

"Aber die CDC verlangt serologische Titer", so Skiff weiter. "Eines der vielen Probleme dabei - abgesehen davon, dass es sich um eine umfangreiche und kostspielige Anforderung handelt - ist, dass die Behörde darauf besteht, dass diese Tests in einem von der CDC zugelassenen Labor durchgeführt werden, und nicht jedes Land hat eine von der CDC zugelassene Einrichtung.

Die American Veterinary Medical Association (AVMA) hat die aktualisierten CDC-Vorschriften befürwortet.

"Die AVMA unterstützt die Bemühungen der CDC, die Standards für die Einfuhr von Haustieren zu verbessern, und freut sich über die Einführung dieser neuen Regelung, die zum Schutz der öffentlichen Gesundheit und zur Verbesserung des Wohlbefindens von Hunden beitragen wird", sagte Präsidentin Dr. Rena Carlson in einer Erklärung vom 15. Juni.

Diese Aktualisierungen "zielen darauf ab, die Gesundheit der Öffentlichkeit zu schützen, indem sie die Wiedereinführung der Hundetollwut in die Vereinigten Staaten verhindern", sagte CDC-Sprecher David Daigle, als die vorgeschlagenen Regeln letztes Jahr eingeführt wurden. "Diese Aktualisierungen würden ein Importsystem schaffen, das darauf ausgelegt ist, Täuschungen zu reduzieren und die Fähigkeit der US-Regierung zu verbessern, zu bestätigen, dass importierte Haustiere die Einreisebestimmungen der USA erfüllt haben."

Quelle: edition.cnn.com