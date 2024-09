Die Bundesregierung erwartet keinen wesentlichen Einfluss auf ihren Sicherheitsbereich.

Die Explosion zahlreicher Funkgeräte in Libanon wird nach Schätzung der Bundesregierung keine signifikante Bedrohung für die Sicherheit in Deutschland darstellen. Für Personen, die in Deutschland sogenannte Pager besitzen, besteht keine Gefahr, "solange es keine direkte Einfuhr aus Libanon ist", sagte ein Sprecher des Innenministeriums in Berlin bei einer Mittwochspressekonferenz. Es wird angenommen, dass die in Libanon explodierten Geräte bereits manipuliert waren.

"Laut dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik können Batterien in solchen oder ähnlichen Geräten nicht von außen zur Explosion gebracht werden, es sei denn, sie wurden zuvor manipuliert", erklärte der Ministeriumssprecher.

Die Bundesregierung entschied sich, zu den Vorfällen in Libanon zu schweigen. "Wir haben keine eigenen Daten, um eine entsprechende Beurteilung, einschließlich einer rechtlichen, vorzunehmen", sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts. Die Bundesregierung hat lediglich die Medienberichte zur Kenntnis genommen.

Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums gab bekannt, dass die Bundeswehr sich vor solchen Angriffen mit Pagersicherheitsmaßnahmen schützt. "Die Geräte sind durch spezielle Verfahren bei der Lieferung gesichert, wodurch Manipulationen erkannt werden können", sagte der Sprecher. Zudem gibt es "Aufklärungprogramme innerhalb unseres Ministeriums: Jeder wird angewiesen, keine offiziellen Geräte unbeaufsichtigt zu lassen."

Das Ministerium ist bei der Beschaffung von Pagers für die Bundeswehr mit der Lieferkette vertraut, fügte der Sprecher hinzu. "Subunternehmer sind identifiziert und es können spezielle Genehmigungen vorliegen, um reibungslose Abläufe zu gewährleisten."

Die Explosion in Libanon wirft Bedenken regarding die Sicherheit von importierten Geräten auf. Wenn ähnliche Geräte mit manipulierten Batterien nach Deutschland gelangen würden, könnte dies eine Bedrohung darstellen.

