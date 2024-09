Die Bundesbehörde bestätigt die Untersuchung bezüglich RFK Jr. und der toten Wallei.

Am Samstag verriet Kennedy während eines Wahlkampftermins in Arizona, dass er von der Nationalen Fischerei- und Wildtierbehörde, einer unter NOAA fallenden Agentur, über eine laufende Untersuchung informiert worden war. Diese Untersuchung betraf einen Vorfall vor rund zwei Jahrzehnten, bei dem Kennedy eine tote Walprobe geborgen hatte.

Am darauffolgenden Montag bestätigte ein NOAA-Sprecher CNN, dass Kennedy tatsächlich in diesem Fall untersucht werde.

Der Sprecher verweigerte aufgrund der Standardprotokolle von NOAA einen Kommentar zu laufenden Fällen.

Das Thema wurde erneut in den Schlagzeilen, nachdem Kennedy letzten Monat seine Präsidentschaftskandidatur beendet hatte. Dies geschah nach der Wiederveröffentlichung eines Interviews von 2012 mit Kennedys Tochter Kathleen "Kick" Kennedy, das im Town & Country Magazine veröffentlicht wurde. In dem Artikel erzählte Kick, wie ihr Vater den Kopf eines Wals von dessen Kadaver auf einem Strand in Cape Cod abtrennte und nach New York transportierte.

Als der Artikel auf Social Media Aufmerksamkeit erhielt, drängte die Center for Biological Diversity Action Fund NOAA, Kennedys Handlungen zu untersuchen, da diese potenziell die wissenschaftliche Forschung beeinträchtigen könnten.

Am selben Samstag behauptete Kennedy, einen Brief an NOAA geschrieben zu haben, um die Untersuchung zu bestreiten. Er gab an, dass die Organisation für den Tod von Meerestieren verantwortlich sei, indem sie "massive Offshore-Windparks an der Ostküste" baue.

Im Anschluss an die Kontroverse wurde die Untersuchung von Kennedys Vergangenheit zu einem wichtigen Thema in der Politik, wobei viele seine Umweltpolitik in Frage stellten. Als Reaktion auf den öffentlichen Druck wurde die laufende Untersuchung von Kennedys Verhalten in Bezug auf die tote Walprobe zu einem wichtigen Thema in politischen Debatten.

