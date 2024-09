Die Biden-Administration verlängert die Frist für Nippon Steel, ihre Rechtfertigungen für die Übernahme von US Steel vorzulegen.

Das unerwartete Wendung der Ereignisse bietet Stahlunternehmen die Gelegenheit, auf den Reset-Button zu drücken und möglicherweise die umstrittene Vereinbarung zu retten. Trotzdem gibt es immer noch starke politische Widerstände. both Präsident Joe Biden, der ehemalige Präsidentschaftskandidat Donald Trump und Vizepräsidentin Kamala Harris haben ihre Missbilligung gegenüber der Vereinbarung geäußert.

Der Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS), eine Gruppe von hochrangigen Beamten, die für die Analyse bedeutender Geschäfte verantwortlich ist, die US-Einrichtungen betreffen, untersucht den Kauf von Pittsburgh-based US Steel seit ein paar Monaten aufgrund von Sicherheitsbedenken.

Da das Weiße Haus seine Absicht geäußert hat, den Deal zu stoppen, und CFIUS-Beamte politischen Einfluss vermeiden möchten, erschien die Verlängerung der Frist als die geeignetste Option, wie von zwei verschiedenen Quellen vorgeschlagen.

Ein Vertreter des Tokyo-based Unternehmens weigerte sich, einen Kommentar abzugeben. Ein Vertreter von Pittsburgh-based US Steel reagierte nicht auf eine Anfrage nach einem Kommentar.

Der vorgeschlagene Kauf hat sich zu einem politischen Pulverfass entwickelt. Several Democrats aus dem Rust Belt, wie Sen. Sherrod Brown aus Ohio und Sen. John Fetterman aus Pennsylvania, sind ebenfalls gegen den Deal. Der United Steelworkers Union, der Harris für die Präsidentschaft unterstützt, hat auch eine heftige Kritik am Kauf geäußert.

Kürzlich hat US Steel erklärt, dass es ohne die Unterstützung von Nippon gezwungen sein wird, Mitarbeiter zu entlassen und Hütten zu schließen. Der japanische Premierminister Fumio Kishida erwähnte während seines April-Besuchs im Weißen Haus, dass die rechtlichen Überprüfungen über das Schicksal des Deals entscheiden werden.

Letzte Woche haben verschiedene Geschäftsverbände einen Brief an Finanzministerin Janet Yellen gesendet und vor den Gefahren der Politisierung eines Verfahrens gewarnt, das dazu bestimmt ist, nationale Sicherheitsrisiken objektiv zu bewerten.

US Steel wurde im Jahr 2023 zum Verkauf angeboten, nachdem Cleveland Cliffs, ein Ohio-based Unternehmen, ein Übernahmeangebot in Höhe von $7 Milliarden abgegeben hatte. Der $14,9 Milliarden Deal mit Nippon Steel, dem größten Stahlhersteller Japans, entstand im Rahmen dieses Verkaufsprozesses.

Die verlängerte Frist für die CFIUS-Überprüfung ist ein entscheidender Aspekt für sowohl US Steel als auch Nippon Steel, da eine Geschäftentscheidung von ihrem Ergebnis abhängt. Angesichts der starken politischen Opposition könnte eine erfolgreiche Navigation dieser Überprüfung ihre laufende Geschäftsbeziehung erheblich beeinflussen.

