Die bevorstehende GLP-1-Medikation könnte die Gewichtskontrolle drastisch verändern.

Teil seines Zögerns: Er hat eine Angst vor Spritzen, und alle zugelassenen Mittel zur Gewichtsreduktion in dieser Kategorie werden als wöchentliche Selbstinjektionen verabreicht.

"Das war довольно herausfordernd", sagte Holz, 44, nach einer Woche Behandlung.

Allerdings könnte sich das Bedürfnis nach Spritzen bald ändern. Etwa ein Dutzend experimentelle Mittel zur Gewichtsreduktion, die als Pillen eingenommen werden sollen, befinden sich derzeit in klinischen Studien, wobei das fortgeschrittenste jetzt in der finalen Testphase ist.

Laut Dr. Jody Dushay, einer Assistenzprofessorin für Medizin an der Harvard Medical School und einer niedergelassenen Ärztin in Endokrinologie am Beth Israel Deaconess Medical Center, könnten diese Pillen das Landschaft der Gewichtsverwaltung significantly verändern.

Das Fachgebiet befindet sich bereits in einer Transformation, wobei Millionen von Menschen in den USA derzeit Semaglutid und Tirzepatid zur Gewichtsreduktion (und Diabetes unter den Markennamen Ozempic und Mounjaro) verwenden.

Dushay erwartet, dass die Pillenvarianten von GLP-1-Drogen Engpässe beseitigen, erschwinglicher sein und die Bequemlichkeit verbessern könnten. Allerdings betonen sie und andere Ärzte auch Bedenken regarding Missbrauch, der mit täglichen Pillen anstelle von wöchentlichen Injektionen häufiger werden könnte. Sie könnten es einfacher machen, mehr als empfohlen zu konsumieren oder Medikamente unangemessen zu teilen.

"Es gibt viel zu lernen über die oralen Versionen", sagte Dushay.

Orales Semaglutid

Die fortschrittlichsten oralen Pillen enthalten eine Version von Semaglutid, dem Wirkstoff in Ozempic und Wegovy, entwickelt von Novo Nordisk. In einer späten Studie im vergangenen Jahr berichtete Novo Nordisk, dass die tägliche Pille bei Personen ohne Diabetes im Durchschnitt eine Gewichtsabnahme von 15 % über 68 Wochen ergab, ein ähnliches Ergebnis wie in den Studien für Wegovy.

Allerdings hat Novo Nordisk noch nicht bestätigt, ob sie die Zulassung des Arzneimittels von der US-Lebensmittel- und Medikamentenbehörde beantragt haben, und die Verkäufe der oralen Form von Semaglutid für Typ-2-Diabetes, zugelassen als Rybelsus, waren deutlich niedriger als die für die injizierbare Ozempic.

Obwohl es eine Pille ist, birgt Rybelsus jedoch einige Herausforderungen: Es muss täglich auf nüchternen Magen eingenommen werden, ohne Essen, Trinken oder die Einnahme anderer Medikamente für mindestens 30 Minuten. Ärzte berichten, dass es möglicherweise nicht so wirksam wie Injektionen ist und immer noch Nebenwirkungen produziert.

Darüber hinaus ist die Dosis von oralem Semaglutid für Adipositas viel höher, was zu ausgeprägteren Nebenwirkungen führen könnte, laut Dr. Jorge Moreno, einem Adipositas-Spezialisten und Assistenzprofessor für Medizin an der Yale School of Medicine. Die Dosis zur Gewichtsreduktion beträgt 25-50 Milligramm pro Tag im Vergleich zu 14 Milligramm für Rybelsus und maximal 2,4 Milligramm pro Woche für die Injektionen von Wegovy.

"Ich habe bei oralem Semaglutid häufiger gastrointestinale Nebenwirkungen als bei Injektionen gesehen", sagte Moreno und fügte hinzu, dass er unsicher sei, "welche Unterschiede in den Nebenwirkungen auftreten könnten, wenn man solche hohe Dosen von Semaglutid im Vergleich zur injektionsfähigen Dosis verwendet".

In der Studie sagte Novo Nordisk, dass "der überwiegende Teil" der Nebenwirkungen von oralem Semaglutid "leicht bis mäßig war und im Laufe der Zeit nachließ". Allerdings sind alle GLP-1-Drogen mit Nebenwirkungen wie Übelkeit, Erbrechen und Bauchschmerzen assoziiert, obwohl nicht alle Patienten sie erfahren.

Das Rennen um die orale GLP-1

Direkt gefolgt von oralem Semaglutid ist eine Gruppe von Arzneimitteln, angeführt von Eli Lillys Orforglipron, einem oralen Medikament, das GLP-1, ein Hormon, das für seine Rolle in der Insulinregulation, dem Appetit und der Verdauung bekannt ist, targetet.

Lilly, das auch Zepbound und Mounjaro herstellt, berichtete im vergangenen Jahr, dass eine mittelfristige Studie ergab, dass Personen, die 36 Wochen lang Orforglipron einnahmen, im Durchschnitt 15 % ihres Körpergewichts verloren, was etwa demselben Betrag wie orales Semaglutid in weniger Zeit entspricht. Ergebnisse einer späteren Studienphase werden voraussichtlich im ersten Halbjahr des nächsten Jahres erwartet, laut Evan Seigerman, ein Finanzanalyst bei der Finanzfirma BMO Capital Markets.

Arzneimittelhersteller wie Pfizer und Roche sowie kleinere Unternehmen wie Structure Therapeutics, Terns Pharmaceuticals und Viking Therapeutics haben ebenfalls orale Gewichtsreduktionsmittel in früheren Entwicklungsphasen, laut BMO-Forschung.

Und Novo Nordisk beschränkt sich nicht auf Semaglutid; sie haben mehrere Programme in den frühen Entwicklungsphasen, um nächste-Generation-Gewichtsreduktionspillen auf den Markt zu bringen.

Dieser Monat wurden auf der Konferenz der Europäischen Gesellschaft für Diabetesstudien Daten präsentiert, die zeigten, dass Studienteilnehmer, die eine höhere Dosis des experimentellen Arzneimittels Amycretin erhielten, im Durchschnitt 13 % ihres Körpergewichts in 12 Wochen verloren. Das Arzneimittel targetet sowohl GLP-1 als auch ein weiteres Hormon, Amylin.

Novo Nordisk einigte sich auch im vergangenen Jahr darauf, bis zu 1,1 Milliarden US-Dollar zu investieren, um Inversago Pharma zu erwerben und ein experimentelles orales Arzneimittel namens Monlunabant zu erwerben, das dafür entwickelt wurde, einen Cannabinoid-Rezeptor zu blockieren, der wichtig für die Regulation des Appetits ist. Ergebnisse einer mittelfristigen Studie zu diesem Arzneimittel werden voraussichtlich in diesem Jahr erwartet, laut BMO-Forschung.

Nicht jedes dieser experimentellen Arzneimittel könnte es auf den Markt schaffen, doch sie könnten potentiell als "langfristige Erhaltungsdosen" für Personen dienen, die ihr Gewicht durch injizierbare Medikamente signifikant reduziert haben, laut Dushays Beobachtung.

Diese Arzneimittel könnten sich als "exzellente Alternative zu regelmäßigen Injektionen" erweisen, schlug Dushay vor. "Sie mögen nicht so potent für eine signifikante Gewichtsreduktion wie die initiale Therapie sein, aber sie können sehr wirksam für die Erhaltung der Gewichtsreduktion sein, was arguably ein wichtigeres und entscheidenderes Ziel für langfristige gesundheitliche Vorteile ist."

Abonnieren Sie hier, um jeden Dienstag "The Results Are In mit Dr. Sanjay Gupta" vom CNN Health-Team zu erhalten.

Holz, der die Szene der Gewichtsabnahme-Medikamente genau im Auge behält, da er Teil der Gesundheitsstrategie einer Investmentfirma ist, hat sein Interesse daran bekundet, auf ein Oralmedikament umzusteigen, wenn möglich, anstatt die wöchentliche Injektion zu verwenden, die er gegenwärtig nutzt, falls eine geeignete Alternative auftaucht.

Innerhalb von drei Monaten behauptete Holz, mehr als 10 % seines Körpergewichts verloren zu haben. Seine Begeisterung für GLP-1-Medikamente geht jedoch über Gewichtsverlust hinaus, da er ihre positive Auswirkung auf die Herzgesundheit und andere potenzielle gesundheitliche Vorteile schätzt.

Die wöchentliche Injektion, die er initially besorgniserregend fand, erwies sich als fast schmerzlos, sagte Holz. Er führte dies auf den Fokus der Arzneimittelhersteller auf die Verbesserung der Erfahrung mit Autoinjektor-Pens zurück und bedauerte, dass er die Behandlung nicht früher begonnen hatte.

Der mögliche Wechsel zu oralen Gewichtsabnahme-Medikamenten könnte Holzs Bequemlichkeit erheblich verbessern, da er eine Angst vor Injektionen hat.

Mit der erwarteten Einführung von oralen GLP-1-Medikamenten, wie oralem Semaglutid, könnte es eine Verringerung der Missbrauchsgefahr dieser Medikamente geben, da sie in täglicher Dosierung verabreicht werden.

Lesen Sie auch: