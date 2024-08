- Die bevorstehende Bekanntgabe der Wahl bezüglich Neuers Amtszeit im DFB ist unmittelbar bevorstehend.

Der Sportdirektor der deutschen Nationalmannschaft, Rudi Völler, hat eine wichtige Ankündigung zum zukünftigen Verlauf von Manuel Neuer gemacht. "Es wird definitiv eine Entscheidung über Manuel geben, bevor wir das nächste Aufgebot bekanntgeben, was nächste Woche passiert", sagte Völler während der Sendung "Doppelpass" auf Sport1. Völler betonte auch, dass Neuer selbst die Nachricht als erster verkünden werde. Als Weltmeister-Torhüter von 2014 sollte er das letzte Wort haben.

Im Gegensatz zu Toni Kroos (34) und Thomas Müller (34), die ihre Abschiede aus dem deutschen Team vor und nach der Heim-Euro im Sommer bekanntgaben, hat Neuer, nun 38, noch keine definitive Aussage getroffen. Kroos hat seine internationale Karriere beendet, während Müller weiterhin für Bayern München spielt. Neuer ist bei Bayern bis Juni 2025 unter Vertrag.

Völler lobte erneut Neurers Weltklasse-Torhüterkünste, erwähnte aber auch seinen aktuellen Stellvertreter, Marc-André ter Stegen (32) von FC Barcelona.

Die finale Entscheidung liegt jedoch beim Nationaltrainer Julian Nagelsmann, wie Völler betonte, "das ist die Macht des Trainers". Nagelsmann hatte zuvor jede größere personelle Veränderung nach dem Euro-Aus ausgeschlossen.

Das Programm der Nationalmannschaft steht fest

Nagelsmann wird die Mannschaft am 2. September in Herzogenaurach zusammenstellen. Die Mannschaft hatte zuvor während der Euro an demselben Ort gewohnt und trainiert.

Das Aufgebot wird eine Woche vorher bekanntgegeben, wie der DFB mitteilte. In der Nations League, in der Deutschland in der obersten Liga spielt, trifft Deutschland am 6. September in Düsseldorf auf den Euro-Gruppengegner Ungarn. Drei Tage später folgt ein Spitzenspiel in Amsterdam gegen die Niederlande. Der andere Gruppengegner ist Bosnien und Herzegowina.

