Die besten Rooftop-Bars von New Orleans

Das klassische Pontchartrain Hotel beherbergt eine der coolen neuen Rooftop-Bars von New Orleans

Drinks am Pool sind bei den Einheimischen im Alto während der schwülen Sommerzeit der Hit

Klaustrophobisch? Erschreckend? Wahnsinnig machend? Für viele kann die Erfahrung, sich mitten im Getümmel zu befinden - vor allem im French Quarter und seiner berüchtigten Bourbon Street - entmutigend wirken. Ein Rückzugsort zum Verschnaufen ist gefragt.

Wenn Sie sozusagen über dem Ganzen stehen und dennoch die Reizüberflutung aus der Ferne erleben möchten, bietet New Orleans inzwischen mehr als ein Dutzend Rooftop-Bars und -Lounges.

Die meisten von ihnen wurden erst im vergangenen Jahr auf den Dächern bedeutender Hotels eröffnet und bieten jeweils einen einzigartigen Ausblick und Lokalkolorit.

Hier ein paar Favoriten:

Hot Tin im Pontchartrain Hotel

Für die Einheimischen war das Pontchartrain Hotel, ein Juwel aus dem Jahr 1927 im Garden District, das für 10 Millionen Dollar renoviert wurde und den mit dem James Beard Award ausgezeichneten Küchenchef John Besh für die Wiederbelebung und Modernisierung der klassischen Bayou Bar und des Caribbean Room gewinnen konnte, das am meisten erwartete Lokal außerhalb des Vieux Carre.

Die eigentliche Attraktion ist jedoch die Bar und Lounge Hot Tin auf dem Dach - der Name ist eine Anspielung auf den einstigen Hotelbewohner Tennessee Williams -, die für die Öffentlichkeit zugänglich ist und über einen eigenen Aufzug verfügt, der Einheimische und Besucher in den 14.

Bei Sonnenuntergang ist hier eine After-Work-Party angesagt. Truman Capote, einst Stammgast im Pontchartrain, hätte dem zugestimmt. Während der geschlossene Hauptraum eine elegante Gesellschaft beherbergt, nehmen Romantiker einen Sazerac und begeben sich direkt in den Außenbereich, der einen weiten Blick auf den Mississippi und den beleuchteten Superdome der New Orleans Saints bietet.

Selbst von diesem Platz aus hört man die Musik und die Feiernden noch aus einer Meile Entfernung. Für ein intimeres Erlebnis gibt es einen kleineren Balkon in einer hinteren Ecke, von dem aus man die Skyline von Uptown bestaunen kann.

Das Hotel liegt direkt an der kinoreichsten und weitläufigsten Straßenbahnlinie der Stadt. Während der Karnevalssaison überqueren einige der bekanntesten und fantastischsten Krewe-Flottillen und Paraden nachts die St. Charles Avenue und sorgen für ein einzigartiges Fotomotiv in New Orleans.

Alto im Ace Hotel New Orleans

Weiter im Stadtzentrum, im Warehouse District, nur wenige Blocks vom French Quarter entfernt, hat sich die Bar und der Grill Alto auf dem Dach des Ace Hotels ebenfalls zu einem beliebten Ziel für Einheimische entwickelt, wenn auch für ein jüngeres Publikum, das in den wärmeren Monaten einen Ort sucht, an dem es sich bräunen kann, während es einen gefrorenen Mai Tai im Swimmingpool schlürft.

Wie das Pontchartrain ist auch die Dachterrasse des Ace für die Öffentlichkeit zugänglich (Nicht-Gäste müssen 20 $ für Essen oder Getränke ausgeben, um Zutritt zu erhalten). Viele der jungen Unternehmer, die in der Gegend wohnen oder arbeiten, bringen ihre Badesachen mit zur Arbeit, um in der Mittagspause oder während der Happy Hour auf der neunten Etage des Hotels ein kurzes Bad zu nehmen.

Die Aussicht ist fast schon panoramisch, mit abwechselnden Blicken auf das Lower Garden District und das Central Business District. In der überschaubaren Höhe von neun Stockwerken sind die Besucher mitten im Geschehen, aber nicht in Gefahrenzone.

Die kleinen Häppchen können sich sehen lassen, aber unser Favorit sind die gegrillten Hotdogs im Kartoffelbrötchen, die mit einem gefrorenen Blue Hawaii genossen werden.

Auf der Straßenebene gibt es eine lorbeerbekränzte italienische Osteria, Josephine Estelle, und eine kürzlich eröffnete rein amerikanische Austernbar, Seaworthy, die in einem verwitterten Häuschen aus dem 19. Und die Straßenbahnlinie, die ins French Quarter fährt, liegt direkt vor der Tür. Clang-clang.

Dachterrassenbar im Catahoula Hotel

Das im Frühjahr 2016 eröffnete Catahoula Hotel - 35 Zimmer in einem restaurierten kreolischen Stadthaus und Pferdestall aus den 1840er Jahren im Central Business District - ist ein wahres Refugium.

Bei Einheimischen und erfahrenen Reisenden ist es bereits ein gut gehütetes Geheimnis, vor allem, wenn es um die Dachterrasse im dritten Stock, den Pool und die echte Tiki-Bar geht, die eine schätzenswerte Getränkekarte mit gefrorenen, peruanisch inspirierten Getränken der alten Schule und Smoothies mit Schuss bietet.

Die holzgetäfelte Atmosphäre auf dem Dach ist sehr entspannend. Man ist zwar nicht ganz oben, aber es gibt ein Element der Intimität und des Charakters, das einen direkten Kontrapunkt zu den Bürokomplexen der Gegend bildet.

Unten hat die Pisco Bar mit ihren schachbrettartigen Böden schnell landesweite Aufmerksamkeit erregt - einschließlich eines Bon Appetit-Gütesiegels - für ihre frische peruanische Küche und die puristischen Cocktails aus Weintrauben, nach denen die Bar benannt ist.

Monkey Board im The Troubadour Hotel

Das jüngste Mitglied der Dachterrassen-Szene von New Orleans, das Hotel The Troubadour, wurde Ende Dezember im Central Business District der Stadt eröffnet, nur wenige Blocks vom Superdome und dem Quarter entfernt in einer unscheinbaren Seitenstraße.

In der luftigen Bar und dem Restaurant Monkey Board im 17. Stock werden abwechselnd Foodtrucks wie Hummerhunde und Brathähnchensandwiches angeboten. Die meisten Gäste sitzen an der stromlinienförmigen Open-Air-Bar.

Küchenchef Phillip Lopez, der sowohl für das Dachrestaurant als auch für das französische Bistro Petit Lion im zweiten Stock zuständig ist, ist einer der bekanntesten Köche der Region. Die Boutique-Hotelkette ist offensichtlich bestrebt, den Geschmack und das Erbe der Stadt zu respektieren, trotz ihres maximal minimalistischen Designs.

Monkey Board, der Name für die höchste Plattform auf einer Ölplattform, bietet eine nächtliche Partyszene, die von lokalen DJs veranstaltet wird. Von hier aus hat man einen herrlichen Blick auf die Umgebung zwischen den anderen Hochhäusern, kann den Fluss riechen und die Nebelhörner in der steifen Brise hören.

Steve Garbarino, der in New Orleans lebt, ist Redakteur bei Vanity Fair und Autor über Cocktailkultur.

