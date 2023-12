Die besten neuen TV-Sendungen des Jahres 2023, von "The Last of Us" bis "Beef

Dazwischen gab es jede Menge gutes und noch mehr mittelmäßiges Fernsehen. Erschwert wurde das Ganze durch die Streiks von Autoren und Schauspielern, die die Sender und Streaming-Dienste dazu zwangen, mit ihren Sendeplänen zu jonglieren, um sicherzustellen, dass der Programmhahn nicht trocken läuft.

Unter den neuen Sendungen, darunter sowohl fortlaufende als auch limitierte Serien, gab es eine eklektische Liste von Highlights, aber auch einige sehenswerte Programme - Amazons "Swarm", Netflix' "The Night Agent" und das spät auftauchende "Gyeongseong Creature", um nur einige zu nennen -, die es nicht ganz in die Auswahl geschafft haben.

Das Jahr erwies sich auch als frontlastig, da einige der besten neuen Angebote in der ersten Hälfte des Jahres 2023 anliefen. Hier ist die Liste in alphabetischer Reihenfolge, sowie eine lobende Erwähnung für ein ungewöhnlich lohnendes Jahr für Dokumentarfilme über Basketball:

Ein kleines Licht" (National Geographic/Disney+): Eine herzzerreißende, limitierte Serie über Miep Gies (wunderbar gespielt von Bel Powley), eine gewöhnliche junge Frau, die außergewöhnlichen Mut aufbrachte, um Anne Frank und ihre Familie vor den Nazis zu schützen. Mit einer starken Besetzung, zu der auch Liev Schreiber als Otto Frank gehörte, gelang es der Serie, eine Geschichte, die man zu kennen glaubte, frisch und eindringlich erscheinen zu lassen.

Ahsoka"(Disney+): Obwohl die Serie einen langsamen Start hatte und anfangs unter einem klobigen Drehbuch litt, knüpfte die Live-Action-Version der von Rosario Dawson gespielten Zeichentrickfigur nicht nur an die "Star Wars"-Geschichte an, sondern schien auch den Weg zu Quadranten der Galaxie zu weisen, die das Franchise in den kommenden Jahren erforschen kann und sollte. Für diejenigen, die "Star Wars" gerne wieder auf der großen Leinwand sehen würden, könnte "Ahsoka" eine wichtige Brücke sein - eine neue Hoffnung, wenn man so will.

'Beef'(Netflix): Was mit einem Vorfall auf der Straße beginnt, entwickelt sich zu einer der kurvenreichsten Serien des Jahres, mit großartigen Leistungen von Steven Yeun und Ali Wong als zwei Menschen, deren Exzesse und Wut sie und die Menschen um sie herum immer tiefer in den Abgrund ziehen.

Daisy Jones und die Sechs" (Amazons Prime Video): Mit einer offensichtlichen Anlehnung an Fleetwood Mac fängt diese Amazon-Serie über eine 70er-Jahre-Band, die aufblühte und dann auseinanderbrach, die Stimmung und die Musik dieser Zeit ein, mit Riley Keough und Sam Claflin als Leadsänger, die sich gleichzeitig streiten und zueinander hingezogen fühlen.

'Gen V'(Amazons Prime Video): Diese Serie über Superhelden im College-Alter, die den Sieben beitreten wollen, überwand die Skepsis gegenüber einem weiteren Spin-Off zum "The Boys"-Universum, indem sie geschickt auf die Flaggschiffserie zurückgriff und gleichzeitig ein eigenes Mysterium und genügend eklige Momente schuf, um sich mit ihrem Vorgänger zu messen (oder auch nicht).

Hijack"(Apple TV+): Ein sparsamer und straffer Thriller im Stil von "24", mit Idris Elba als dem richtigen Mann am falschen Ort, oder umgekehrt, als Unterhändler auf einem entführten Flug zwischen Dubai und London.

The Last of Us"(HBO): Diese HBO-Serie ist die neue Serie des Jahres, was die kommerzielle Anziehungskraft und die Begeisterung angeht. Sie überwand den üblichen Fluch von Videospielverfilmungen - und die Herausforderung, einen weiteren apokalyptischen Thriller zu drehen - mit Pedro Pascal, Bella Ramsey und einer Reihe von Gaststars, die alle in dieser Geschichte über die potenzielle Retterin einer angeschlagenen Welt und ihren ruppigen Beschützer brillieren.

Shrinking"(Apple TV+): Ein starkes Ensemble hat diese Apple-Serie über einen trauernden Psychologen (Jason Segel) und sein Umfeld aufgewertet, wobei Harrison Ford seine komödiantischen Fähigkeiten in einer Serie unter Beweis stellen konnte, die in erster Linie wirklich lustig war.

Ehrenvolle Erwähnung:Basketball-Dokumentationen: Warum auch immer, 2023 produzierte eine Reihe hervorragender Dokumentarfilme über NBA-Legenden, die zwar einzeln funktionieren, sich aber in ihrer Gesamtheit gut ergänzen.

"Stephen Curry Underrated" (Apple) stellte einen aktuellen Spieler vor, der das Spiel mit seinen Weitschüssen grundlegend verändert hat, während die anderen drei Dokumentationen den großen Männern gewidmet waren, die den Basketball einst dominierten: "Bill Russell: Legend" (Netflix), "Goliath" (Showtime), eine dreiteilige Doku-Serie über Wilt Chamberlain, der gegen Russell kämpfte und eine komplizierte Beziehung zu ihm hatte, und "The Luckiest Guy in the World" (ESPN), ein Vierteiler über das Leben von Bill Walton, dessen Karriere durch Verletzungen verkürzt wurde, der sein Stottern überwand und zu dem Basketball-Analysten wurde, der, ob man ihn liebt oder hasst, über alles zu reden scheint, außer über das Spiel, das er anruft.

Chamberlain sagte berühmt: "Niemand ist für Goliath" (daher der Titel), aber für Sportfans ist es einfach, mehr Produktionen wie diese zu wünschen.

Quelle: edition.cnn.com