Die beste Diät des Jahres 2024 ist nachweislich ein Gewinn für die allgemeine Gesundheit

Die Mittelmeerdiät belegte außerdem den ersten Platz in den Kategorien leicht zu befolgende Diät, beste familienfreundliche Diät, beste Diät für gesunde Ernährung und beste Diät für Diabetes, Knochen und Gelenke sowie herzgesunde Ernährung, so der Bericht.

Die DASH-Diät (Dietary Approaches to Stop Hypertension) belegte den zweiten Platz der besten Diät, während die MIND-Diät (Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay) den dritten Platz in der Liste der 30 Diäten belegte. Alle drei Top-Diäten sind pflanzlich und konzentrieren sich auf Obst und Gemüse, Vollkornprodukte, Bohnen und Samen.

Das Preiskomitee aus 43 Ernährungsexperten bewertete zum ersten Mal die vegane Ernährung, die den dritten Platz bei den besten pflanzlichen Ernährungsformen belegte. Weitere neu bewertete Diäten für 2024 waren die Dukan-Diät (28 von 30 besten Gesamtdiäten), die Herbalife Nutrition-Diät (29 von 30 Diäten), die HMR (Health Management Resources) (21 von 30 Diäten) und ihre Schwestermarke, der Profile Plan (19 von 30 Diäten), sowie die Plantstrong-Diät (ehemals Engine 2), die in der Kategorie der besten Gesamtdiäten auf Platz 15 landete.

"Die Welt der Diäten und Ernährung kann überwältigend sein und ist voller Fehlinformationen und ungenauer Gesundheitsaussagen", sagte Gretel Schueller, leitende Redakteurin für Gesundheit bei U.S. News & World Report, in einer E-Mail.

"Deshalb nimmt U.S. News seinen Nutzern die Arbeit ab und holt Beiträge von national anerkannten Medizinern und Ernährungsexperten ein, um herauszufinden, welche Diäten in Bezug auf Vollständigkeit der Nährwerte, einfache Befolgung und Förderung eines langfristig gesunden Lebensstils am besten abschneiden.

Was ist ein mediterraner Ernährungsstil?

Studien haben ergeben, dass die mediterrane Ernährung das Risiko für Diabetes, hohen Cholesterinspiegel, Demenz, Gedächtnisverlust, Depressionen und Brustkrebs verringern kann. Der Essensplan, der eher einen Ernährungsstil als eine eingeschränkte Diät darstellt, wurde auch mit stärkeren Knochen, einem gesünderen Herzen und einem längeren Leben in Verbindung gebracht.

Die Diät sieht eine einfache, pflanzliche Küche vor, bei der der Großteil jeder Mahlzeit aus Obst und Gemüse, Vollkornprodukten, Bohnen und Samen besteht, mit einigen Nüssen und einem hohen Anteil an nativem Olivenöl extra. Andere Fette als Olivenöl, wie z. B. Butter, werden, wenn überhaupt, nur selten konsumiert, und Zucker und raffinierte Lebensmittel sind besonderen Anlässen vorbehalten.

Rotes Fleisch wird sparsam verwendet, meist nur zum Würzen eines Gerichts. Der Verzehr von gesundem, fettem Fisch, der reich an Omega-3-Fettsäuren ist, wird gefördert, während Eier, Milchprodukte und Geflügel in viel kleineren Portionen als bei der traditionellen westlichen Ernährung verzehrt werden.

Soziale Interaktionen während der Mahlzeiten und Bewegung sind grundlegende Eckpfeiler des mediterranen Ernährungsstils. Zu den Änderungen des Lebensstils, die Teil der Diät sind, gehören das Essen mit Freunden und Familie, das gesellige Beisammensein bei den Mahlzeiten, der achtsame Verzehr von Lieblingsspeisen sowie achtsame Bewegung und Sport.

Von Experten auf den letzten Platz gesetzt

Den letzten Platz in der Liste der 30 besten Diäten belegt die Rohkost-Diät, die den Verzehr von Lebensmitteln empfiehlt, die nicht "gekocht, verarbeitet, mikrowellenbehandelt, bestrahlt, gentechnisch verändert oder mit Pestiziden oder Herbiziden behandelt wurden", so der Bericht.

Auch wenn diese Attribute gesund erscheinen mögen, ist die Diät ernährungsphysiologisch übermäßig restriktiv und kann für manche Menschen unsicher sein, heißt es auf der Website des U.S. News & World Report. Tatsächlich ermöglicht das Kochen einiger Lebensmittel mehr Abwechslung und erhöht die Aufnahme von Proteinen und anderen wichtigen Nährstoffen", so Dr. Vanita Rahman, Ärztin für innere Medizin und Klinikdirektorin des Barnard Medical Center in Washington, DC.

"Die sicherste und gesündeste Art, Rohkost zu genießen, ist als Teil einer vollwertigen, pflanzenbasierten Ernährung, die reich an rohem Obst und Gemüse und gekochten Linsen, Bohnen, Getreide und Gemüse ist", so Rahman in der Bewertung der Website.

Die beliebte Keto-Diät landete in der Gesamtwertung auf Platz 25, belegte aber in der Kategorie der besten schnellen Gewichtsabnahme den ersten Platz. Experten sagen jedoch, dass diese Diät, bei der nur etwa 20 Kohlenhydrate pro Tag zugeführt werden dürfen, zu restriktiv ist, um lange durchgehalten zu werden.

"Ich sehe viele Menschen, die mit der Keto-Diät beginnen, wenn sie abnehmen wollen, und dann wieder aufhören, wenn sie es nicht mehr schaffen. Diese Diät ist schwer durchzuhalten, und viele Menschen halten sich nicht wirklich an eine Keto-Diät, sondern an eine Low-Carb-Diät", sagte die registrierte Ernährungsberaterin und Diskussionsteilnehmerin Amanda Sauceda in einer Bewertung auf der Website des U.S. News & World Report.

Menschen mit Herz-, Leber- und Nierenproblemen sowie bestimmten Krebsarten sollten die Diät nicht durchführen, heißt es in dem Bericht. Kinder, die nicht von einem Arzt zum Abnehmen aufgefordert wurden, Schwangere und Hochleistungssportler sollten ebenfalls keine Keto-Diät machen.

Eine Überprüfung von Studien aus dem Jahr 2023 ergab, dass eine Keto-Diät, die länger als zwei Jahre durchgeführt wird, zu kognitivem Abbau, Nährstoffmangel, Nierensteinen, Herzerkrankungen und Muskelschwund führen kann.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com