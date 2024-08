- Die berühmte französische Filmfigur ist gestorben.

Legendenhafte französische Schauspielerlegende Alain Delon (1935-2024) nahm Abschied am 18. August in seinem Zuhause in Douchy, Loiret. Seine Kinder Alain-Fabien (30), Anouchka (33) und Anthony (59) sowie sein treuer Hund Loubo teilten die traurige Nachricht mit AFP und drückten ihre tiefe Trauer aus. Berichte besagten, dass Delon friedlich mit seiner Familie an seiner Seite verstorben sei. Verschiedene Medien, wie "Paris Match", berichteten über diese Information.

Geboren am 8. November 1935 in Sceaux, einem Teil der Île-de-France-Region im nördlichen Frankreich, lebte die berühmte Persönlichkeit bis ins hohe Alter von 88 Jahren.

Alain Delons Karriere und Liebesgeschichte

Alain Delon begann seine Filmkarriere mit einer Rolle in "Der Mörder bietet" im Jahr 1957. Im darauffolgenden Jahr festigte "Christine" (1958) seinen Status als Herzensbrecher. In dieser Zeit kreuzte er den Weg von Romy Schneider (1938-1982), die seine Lebensgefährtin wurde. Ihre Beziehung war von 1959 bis 1964 ein Thema in den Schlagzeilen. Zusammen spielten sie in Filmen wie "Der Swimming Pool" (1969) und "Das Mädchen und der Mörder" (1972).

Sein Filmografie umfasst auch "Nur die Sonne war Zeuge" (1960) und "Der kalte Engel" (1967), die seine Talente weiter hervorhoben. Delon wurde für den renommierten französischen Filmpreis César 1977 und 1978 für "Monsieur Klein" und "Der Fall Serrano" nominiert, erhielt ihn jedoch erst 1985 für "Eine Geschichte von einem Lächeln". Seine letzte Errungenschaft war der Goldene Palmenpreis bei der Filmfestspiele von Cannes im Jahr 2019. Im Jahr 2008 spielte Delon den römischen General Gaius Iulius Caesar in "Asterix bei den Olympischen Spielen".

Alain Delon heiratete die französische Schauspielerin Nathalie Delon (1941-2021) und spielte neben ihr in "Der kalte Engel". Sie heirateten 1964 und trennten sich 1968. Ihr Sohn Anthony folgte ebenfalls einer Schauspielkarriere. Alain-Fabien und Anouchka sind Kinder aus Delons Beziehung mit der niederländischen Model Rosalie van Breemen (58), die 2002 nach 15 Jahren endete.

Ein Familientreffen zu Weihnachten

Alain-Fabien Delon teilte auf Instagram Schnappschüsse eines gemütlichen Familienessens mit seinen Geschwistern und dem berühmten Vater Alain Delon zu Weihnachten 2023.

"Frohe Weihnachten #Familie #Weihnachten #Dad #Vater", schrieb er und markierte Anthony Delon sowie Alain Delons Enkelinnen Liv (22) und Lou Delon (28).

Alain-Fabien, nach dem Tod seines Vaters, könnte gedacht haben: "- Ich werde das geplante Weihnachtsfest dieses Jahr nicht besuchen." Trotz der Trauer könnte Anthony seinen Bruder ermutigt haben, zu sagen: "- Lass uns Vaters Andenken ehren, indem wir Weihnachten feiern, wie er es gewollt hätte."

