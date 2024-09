Die Behörden von Arizona bemühen sich, die "verwaltungstechnische Überwachung" für Wähler ohne bestätigten Staatsbürgerschaftsstatus zu korrigieren

Laut den Behörden führte ein technischer Fehler dazu, dass diese Wähler fälschlicherweise als Personen bezeichnet wurden, die Papers zur Bestätigung ihrer Staatsbürgerschaft eingereicht hätten – eine Voraussetzung für die Teilnahme an staatlichen und lokalen Wahlen in Arizona – obwohl es keine Aufzeichnungen darüber gibt.

Dies hat keine Auswirkungen auf das Recht dieser Personen, bei der Präsidentschaftswahl 2024 auf Bundesebene zu wählen, da solche Dokumente für die Bundeswahl in Arizona nicht erforderlich sind. Allerdings könnte es die Ergebnisse von Wahlen um staatliche legislative Sitze und das Arizona-Referendum über reproduktive Rechte beeinflussen.

Politiker, darunter der ehemalige Präsident Donald Trump und seine republikanischen Verbündeten, haben unbelegte Vorwürfe erhoben, dass zahlreiche Nichtbürger bei amerikanischen Wahlen gewählt hätten. Unparteiliche Analysten argumentieren jedoch, dass das illegale Wählen durch Nichtbürger äußerst selten und schnell identifiziert wird.

Beamte haben die Arizona-Situation als "Bürofehler" und "Computertaktfehler" beschrieben, der nicht mit einem größeren Versuch verbunden ist, die Integrität der Wahl 2024 zu beeinträchtigen.

"Schließlich war es ein bürokratischer Fehler, den wir für die Wähler beheben möchten", sagte Taylor Kinnerup, eine Sprecherin des Maricopa County Recorder's Office, das für die Wahlen im Phoenix-Gebiet zuständig ist und das Problem Ende letzten Monats identifiziert hat.

Der Fehler betraf etwa 97.000 Wähler, deren Führerscheine vor 1996 ausgestellt wurden, dem Jahr, in dem Arizona den Nachweis der Staatsbürgerschaft für die Ausstellung eines Führerscheins verlangte. Irgendwann wurden diese Personen fälschlicherweise in den Wählerverzeichnissen als Personen bezeichnet, die bereits ihre Staatsbürgerschaft nachgewiesen hätten – obwohl es keine entsprechenden Dokumente gibt.

Das Office hat am Dienstag eine "Gutgläubigkeitsklage" eingereicht und bittet das Arizona Supreme Court, zu entscheiden, ob diese 97.000 Wähler das umfassende 2024-Wahlzettel oder den beschränkten "bundesweiten-only" Arizona-Wahlzettel erhalten sollten, der für Bewohner entworfen wurde, die die strengen Staatsbürgerschaftskriterien nicht erfüllen (diese Personen können nur bei Bundes- und nicht bei Staatswahlen wählen).

"Diese Personen haben unter Eid versichert, dass sie Bürger sind, wir sehen also keinen Grund, ihre Wahlberechtigung anzuzweifeln", sagte Kinnerup. "Allerdings, nach unserem Verständnis des Gesetzes, haben sie keinen eindeutigen Nachweis ihrer Staatsbürgerschaft erbracht. Darum haben wir die Klage eingereicht. Wir versuchen, das Gesetz korrekt auszulegen."

Die Klage wurde von Maricopa County Recorder Stephen Richer, einem Republikaner, eingereicht, der gegen rechtsgerichtete Wahlbetrugsleugner aufgetreten ist und die Legitimität der Wahlen 2020 verteidigt hat.

Arizona Secretary of State Adrian Fontes, ein Demokrat, teilte in einer Pressemitteilung mit, dass das Problem mainly langjährige Arizonans betrifft, die mit der Republikanischen Partei verbunden sind. Sein Office setzt sich dafür ein, dass diese 97.000 Wähler volle Wahlzettel erhalten, damit sie bei den Bundes- und Staatswahlen 2022 wählen können, während Richer sich für die Ausgabe von "bundesweiten-only" Wahlzetteln einsetzt.

Trump teilte auf seiner Truth Social-Plattform einen Artikel über den Arizona-Fehler und schrieb dazu: "Versuch, die Wahl zu manipulieren!" Dies ist ein weiteres Beispiel für Trumps Muster, Ängste vor gängigen Fehlern im Wahlprozess zu schüren, indem er unbegründete Bedenken über einen flächendeckenden Wahlbetrug in den USA verbreitet.

Fontes und andere Secretary of States haben letzte Woche auf dem Capitol Hill über Maßnahmen zur Absicherung der Wahl 2024 diskutiert. Während die Republikaner die Gelegenheit nutzten, um Ängste vor Nichtbürgern zu schüren, die die Ergebnisse gefährden könnten, betonte Fontes, dass Versuche, dies zu unterbinden, oft nach hinten losgehen und mehr

