Zollbeamte haben bei Kontrollen auf der A17 Prag-Dresden-Autobahn in einem bulgarischen Reisebus etwa 250 kg faulen Käses entdeckt. Sie fanden auch etwa 120 kg türkischen Honigs, wie das Hauptzollamt Dresden mitteilte. In einem anderen bulgarischen Reisebus wurden hinter der letzten Sitzreihe 40 Packungen geschmuggelte Zigaretten gefunden.

Während der dreitägigen Kontrollen letzte Woche wurden mehrere Verstöße gegen Importvorschriften festgestellt. Das Hauptzollamt bezeichnete die Ergebnisse als "extrem ergiebig" und leitete neun strafrechtliche Ermittlungen ein und übergab zwölf Fälle an die zuständigen Behörden. Insgesamt wurden 250 Fahrzeuge und über 450 Personen auf dem Parkplatz "Am Heidenholz" kontrolliert, wo der Verkehr umgeleitet wurde.

Weitere Funde waren zwei Motorräder im Laderaum eines rumänischen Kleintransporters und ein Auto mit britischem Kennzeichen auf einem Anhänger. Auch 20.000 Euro unbekannten Ursprungs in einem Manns Wagen wurden gefunden. In einem Wagen eines 35-jährigen Taxifahrers, der mit einem Fahrgast unterwegs war, wurde eine geladene Gaswaffe gefunden. Letztendlich wurde ein Luxuswagen mit armenischer Zulassung wegen Steuerproblemen vorübergehend von der Straße genommen, aber der Fahrer konnte ihn am nächsten Tag zurückbekommen.

Die Zollbeamten verhängten hohe Zollgebühren für die geschmuggelten Zigaretten im bulgarischen Reisebus aufgrund der Verletzung der Importvorschriften. In einer der eingeleiteten strafrechtlichen Ermittlungen stand die Feststellung der Höhe der nicht angemeldeten Zollgebühren für den türkischen Honig und den faulen Käse im Fokus.

