Die Behörden bestätigen den Abriss einer Brücke in Kursk.

18:31 Vereinigte Staaten schlagen weitere Militärhilfe für die Ukraine vorDie Vereinigten Staaten schlagen weitere Militärhilfe für die Ukraine vor. Ein entsprechendes Statement steht bevor, wie John Kirby, Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats der Vereinigten Staaten, gegenüber CNN mitteilt. Details blieben jedoch aus.

18:11 Ukraine will Russland mit Kursk-Offensive zu 'fairen' Verhandlungen zwingenDie Ukraine will Russland mit ihrer Offensive im russischen Gebiet von Kursk zu 'fairen' Verhandlungen zwingen, wie ein Berater von ukrainischem Präsident Wolodymyr Selenskyj, Mykhailo Podolyak, mitteilt. "Die militärische Vorgehensweise zwingt Russland objektiv zu einem fairen Verhandlungsprozess", schrieb Podolyak auf Twitter. Die Ukraine hat versichert, dass sie nicht beabsichtigt, russisches Territorium dauerhaft zu besetzen. "Je eher Russland bereit ist, einen gerechten Frieden zu Establieren, desto schneller werden die Angriffe der ukrainischen Verteidigungsstreitkräfte auf Russland aufhören", erklärte ein Sprecher des ukrainischen Außenministeriums am Dienstag.

17:40 Ukraine präsentiert Erfolge der Kursk-Offensive und zeigt angebliche russische KapitulationenDie Ukraine vermeldet Erfolge bei ihrem Vorstoß ins russische Gebiet von Kursk und veröffentlicht Videos von einer ukrainischen Brigade, die russische Soldaten bei Trümmern die Waffen strecken zeigt.

17:12 Belarus erwartet bewaffnete Provokation durch UkraineDie Regierung von Belarus erwartet eine bewaffnete Provokation durch die Nachbarländer Ukraine. Verteidigungsminister Viktor Khrenin teilte der staatlichen Nachrichtenagentur Belta mit, dass die Grenzlage gespannt bleibt. "Angesichts der Präsenz von bewaffneten ukrainischen Einheiten in Grenzgebieten ist die Wahrscheinlichkeit von bewaffneten Provokationen und Inszenierungen hoch, die auf unserem Territorium geplant und durchgeführt werden, einschließlich der Beteiligung belarussischer nationalistischer Formationen", erklärte Khrenin. Dies wurde über eine Woche nach dem Einmarsch ukrainischer Truppen ins russische Gebiet von Kursk bekannt gegeben. Belarussischer Präsident Alexander Lukaschenko, ein enger Verbündeter des russischen Präsidenten Wladimir Putin, hatte am Donnerstag gewarnt, dass die Ukraine auch Belarus angreifen und den Konflikt eskalieren könnte.

16:22 Großbritannien: Russland unzureichend vorbereitet in KurskRussland war für die ukrainische Offensive in Kursk nicht ausreichend vorbereitet, wie britische Analysen zeigen. Nach anfänglicher Verwirrung werden nun größere Truppenkontingente in die Region entsandt, teilte das Verteidigungsministerium des Vereinigten Königreichs mit. "Sie haben auch damit begonnen, zusätzliche defensive Stellungen zu errichten, um die ukrainische Vorwärtsbewegung zu behindern." Die ukrainischen Truppen starteten am 6. August eine Landoffensive im russischen Gebiet von Kursk, der erste solcher Vorstoß seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine im Februar 2022.

16:01 Putin reist nach Aserbaidschan - Festnahme nicht erforderlich

Wladimir Putin reist in die ehemalige Sowjetrepublik Aserbaidschan am Kaspischen Meer, während heftige Kämpfe zwischen ukrainischen und russischen Truppen im Kursk-Gebiet stattfinden. Der russische Präsident wird am 18. und 19. August zu einem Staatsbesuch in die aserbaidschanische Hauptstadt Baku reisen, wie das Kreml in Moskau mitteilte. Das Programm umfasst Gespräche mit dem aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev über die Vertiefung der strategischen Partnerschaft zwischen den beiden Ländern sowie Fragen der internationalen und regionalen Politik. Aliyev, der sein Land wie Putin mit harter Hand regiert und für schwere Menschenrechtsverletzungen kritisiert wird, besuchte Moskau im April. Mehrere Dokumente sollen während Putins Besuch in Baku unterzeichnet werden, doch das Kreml gab keine Details bekannt.

Putin, der international wegen Kriegsverbrechen in der Ukraine gesucht wird, hat nichts zu befürchten bezüglich einer Festnahme in Aserbaidschan. Der öl- und gasreiche Südkaukasusrepublik ist auch ein wichtiger Energieanbieter für die Europäische Union. Es wird erwartet, dass Putin auch über Friedensverhandlungen zwischen Aserbaidschan und seinem Nachbarland Armenien sprechen wird.

15:17 Opfer und Verletzte bei Angriff auf Einkaufszentrum in Donezk

Ein Einkaufszentrum in der östlichen ukrainischen Stadt Donezk wurde Ziel eines Angriffs, wie lokale Behörden mitteilen. Die staatliche russische Nachrichtenagentur TASS meldete mindestens zwei Tote und sieben Verletzte, wie sie von den Rettungsdiensten erfuhr. Videos, die von der russischen Agentur RIA Novosti übertragen wurden, zeigten dichten Rauch, der aus einem vollständig zerstörten Gebäude aufstieg. Das Feuer im "Galaktika"-Einkaufszentrum war das Ergebnis eines Angriffs ukrainischer Truppen, wie der Chef der von Russland annektierten Region Donezk, Denis Pushilin, über seinen Telegram-Kanal mitteilte. Eine Fläche von über 10.000 Quadratmetern steht in Flammen.

Auch ein Krankenhaus wurde getroffen. Lokale Behörden gaben an, dass der Bezirk, in dem sich das Einkaufszentrum befindet, ukrainischem Artilleriefeuer ausgesetzt war. Diese Angaben können nicht unabhängig überprüft werden. Vor einer Woche wurden bei einem russischen Raketenangriff auf einen Supermarkt in der Stadt Kostjantyniwka in der Donezker Region offiziell 12 Todesopfer und 44 Verletzte gemeldet.

15:01 Moskau bestreitet schweren Angriff auf die Krimbrücke und spricht von abgewehrten ukrainischen DrohnenangriffenDie Ukraine versucht erneut, die Brücke zur russisch annektierten Krim-Halbinsel zu zerstören, wie russische Berichte melden. Die russische Luftabwehr habe zwölf ATACMS-Raketen abgewehrt, die sich der Brücke näherten, teilte das russische Verteidigungsministerium in Moskau mit. Das Ministerium legte keine Beweise vor. Diese Angaben können nicht unabhängig überprüft werden. Die Ukraine hat jedoch wiederholt ihre Absicht bekundet, die Brücke so schnell wie möglich zu zerstören, weil sie illegal errichtet wurde.

Außerdem bestreitet das Verteidigungsministerium in Moskau ukrainische Drohnenangriffe auf die Krim. Es wurde keine Schäden von den Behörden gemeldet. Es gibt bisher keine offizielle Reaktion der ukrainischen Seite auf die Angriffe auf die Halbinsel.

14:29 Ukrainische Behörden drängen auf schnelle Evakuierung aus PokrovskRussland hat seit Monaten ein Auge auf die östliche ukrainische Stadt Pokrovsk geworfen. Nun drängen ukrainische Behörden die Bewohner der Stadt, die sich in der Region Donezk im Osten des Landes befindet, zur schnelleren Evakuierung, da russische Truppen näher rücken. Laut einem Telegram-Beitrag marschieren russische Truppen schnell voran. Die Zeit läuft ab, um persönliche Besitztümer zu sammeln und in sicherere Regionen zu ziehen, heißt es in dem Beitrag.

13:59 Im Wald versteckt: Behauptete Zerstörung von US-HIMARS durch Russen in der UkraineSeit die Ukraine US-Raketenwerfer HIMARS in ihrem Kampf gegen die russische Invasion einsetzt, bereitet das Waffensystem den Invasoren Kopfzerbrechen. Nun scheint Moskau einen bemerkenswerten Treffer gelandet zu haben: Drohnen orten und verfolgen ein HIMARS, und eine anschließende Aufnahme zeigt eine massive Explosion.

13:34 Kontroverses Freiwilligenkorps bittet russische Soldaten um KapitulationEin russisches Freiwilligenkorps, das auf der ukrainischen Seite kämpft, hat russische Armee-Soldaten zur Kapitulation aufgerufen. "Eure politischen Instrukteure, bequem im Hinterland positioniert, raten stark davon ab, Kriegsgefangene zu werden, und schlagen stattdessen vor, euch mit eurer eigenen Granate in die Luft zu jagen", schreiben die Kämpfer der "Freiheit für Russland"-Legion auf Telegram. Allerdings argumentieren sie, dass es besser sei zu leben als für eine Vorgesetztenmedaille zu sterben. Wer für eine "bessere Zukunft für Russland" kämpfen möchte, kann auch desertieren und der Legion beitreten, schreiben sie. "Wir sind bereit, mit jedem zu kommunizieren, der Interesse daran hat, seine Waffen gegen das Kreml zu wenden." Die "Freiheit für Russland"-Legion und ähnliche Gruppen wie das "Russische Freiwilligenkorps" werden sometimes mit rechtem Radikalismus in Verbindung gebracht, wie der Historiker und Journalist Nikolay Mitrokhin einmal ntv.de erzählt hat. Viele Beobachter sehen die militärische Bedeutung dieser Einheiten als gering an und vermuten, dass sie hauptsächlich Aufmerksamkeit in den Medien suchen.

13:03 Russland behauptet Capture eines ukrainischen DorfsRussische Truppen behaupten, das Dorf Serhijiwka in der östlichen ukrainischen Region Donezk eingenommen zu haben, wie die staatliche russische Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf das Verteidigungsministerium berichtet. Diese Behauptungen können nicht unabhängig bestätigt werden. Russland gibt regelmäßig die Einnahme von Dörfern bekannt und erweckt den Eindruck, dass seine Kräfte schnell vorankommen. Allerdings ist der Vormarsch in der Donezbeckenregion immer noch langsam, und die Dörfer werden oft zerstört, nachdem sie eingenommen wurden. Ukrainische Kräfte ziehen sich normalerweise zurück, um das Leben ihrer Soldaten zu schützen, angesichts des starken Drucks der russischen Invasionstruppen in der Donezbeckenregion.

12:20 Munz: "Situation in Kursk zeigt: Viele Russen interessieren sich nicht für den Krieg" Die russische Armee scheint Schwierigkeiten zu haben, den ukrainischen Angriff in der Region Kursk abzuschlagen. Der ntv-Korrespondent Rainer Munz spricht darüber, warum Moskau keine weiteren Truppen aus Donezk in die Region Kursk schickt und berichtet über die Reaktionen der lokalen Bevölkerung.

11:57 Ukraine meldet russische Angriffe im DonbassLaut dem ukrainischen Generalstab setzen russische Truppen ihre Angriffe in der Donbass-Region fort. Die schwersten Kämpfe finden in Richtung Pokrovsk, Torez und Kurachove statt, wie der Generalstab in Kiew berichtet. Innerhalb der letzten 24 Stunden wurden 144 militärische Zusammenstöße registriert. Die Russen haben mit Dutzenden Luftangriffen und Artillerieattacken reagiert, die abgewehrt wurden, wie der Militärbericht meldet. Russische Truppen streben die vollständige Einnahme des Donbass an.

11:23 Russland erklärt deutsche Allianz zu einer "unerwünschten Organisation" Eine deutsche Allianz von russischen Regional- und Lokalpolitikern, die den Krieg gegen die Ukraine verurteilen, wurde in Russland als "unerwünschte Organisation" eingestuft. Vertreter der "Abgeordneten für friedliches Russland"-Organisation nehmen an "anti-russischen" Veranstaltungen in Deutschland teil und "verbreiten falsche Informationen über die Aktivitäten russischer Staatsorgane und unterstützen extremistische Organisationen", wie das Generalstaatsanwaltsamt über russische Agenturen berichtet. Die Allianz behauptet, 74 unabhängige regionale und lokale Abgeordnete zu haben, viele von denen ins Exil gegangen sind. "Alle Teilnehmer des Verbands betrachten Putins Regime als kriminell, verurteilen Russlands militärische Aggression gegen die Ukraine und plädieren für einen demokratischen Weg für Russland und die Dezentralisierung der Macht", heißt es auf der Website der Organisation.

10:48 "Noch nicht geliefert" - Deutscher Politiker fordert Waffenlieferungen an die UkraineAngesichts der jüngsten Entwicklungen im russischen Kriegsverlauf fordert der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestages, Marcus Faber, weitere Waffenlieferungen an die Ukraine. "Ukraines Erfolg sollte uns dazu bewegen, zusätzliche Lieferungen von Leopard 2 und Fuchs zu diskutieren", schreibt der FDP-Politiker auf der X-Plattform, wobei er auf den Leopard-Kampfpanzer und den Fuchs-Transportwagen Bezug nimmt. "Wir haben bisher nur 5% unserer Leopard 2 und keinen Teil unserer Fuchs geliefert. Wir können mehr tun", fordert Faber. Die Entwicklungen in Kursk zeigen "dass das Scheitern des Kremls evident ist. Militärisch ist er überfordert", schreibt Faber und betont: "Jetzt haben wir die Möglichkeit, durch militärische Unterstützung für die Ukraine die Grundlage für einen dauerhaften Frieden in Europa zu legen."

10:07 Deutsche Panzerfahrzeuge in Kursk verärgern pro-russische Kanäle - Journalist kontert scharfPro-russische Kanäle sind empört über die Verwendung von Marder-Schützenpanzern durch die Ukraine, die von Deutschland an Kiew geliefert wurden. Es kursiert eine haltlose Erzählung, dass Deutschland erneut angreift wie während des Zweiten Weltkriegs, begleitet von einem manipulierten Video. Der bekannte ukrainische Journalist Illia Ponomarenko geht auf X darauf ein: "Das moderne Deutschland ist eine vollkommen andere Nation mit anderen Mentalitäten und Werten. Es hat sich Lichtjahre von seiner Vergangenheit entfernt und verdient keine solchen Beleidigungen. Im Gegenteil, Deutschland unterstützt in seiner aktuellen Haltung in Europa die Ukraine als zweitgrößter Lieferant von Verteidigungshilfe." Ponomarenko betont, dass es ukrainische Panzer in Kursk sind, die von Deutschland unterstützt werden, um die ukrainische Demokratie zu stärken. "Wenn jemand hier mit den Nazis verglichen werden sollte, dann der blutrünstige Grabschänder Putin und seine Generäle, die systematisch ganze Städte zerstören."

09:57 Ukraine Abschuss aller fünf russischen DrohnenDie ukrainische Luftstreitkräfte melden den Abschuss aller fünf Drohnen, die von russischen Kräften auf ukrainische Ziele abgefeuert wurden. Darunter befanden sich drei Drohnen des iranischen Typs Shahed sowie die Typen der anderen beiden Drohnen, die ebenfalls identifiziert wurden. Russland setzte zudem drei ballistische Raketen des Typs Iskander-M ein, wie die ukrainische Luftstreitkräfte in ihrer Telegrammmitteilung bekanntgaben. Die Gouverneure der Regionen Kyiv und Kirovohrad berichten keine Schäden oder Verluste durch den Angriff. Russische Kräfte nutzen preiswerte Drohnen in bestimmten Angriffen, um ukrainische Luftabwehrpositionen zu lokalisieren und auch zur Täuschung der feindlichen Kräfte.

09:32 ntv-Reporterin Kriewald: "Ukraine will zeigen: Wir helfen, wir verletzen nicht"Laut eigenen Angaben kontrolliert die Ukraine 1.150 Quadratkilometer und 82 Siedlungen in der russischen Region Kursk. Die Ukraine möchte humanitäre Organisationen in den Bereich bringen, um ihre gute Absicht zu demonstrieren, wie ntv-Journalistin Nadja Kriewald berichtet. Meanwhile breut in der Donezker Region Pokrovsk eine mögliche Ähnlichkeit mit der Schlacht von Bachmut:

08:48 Technischer Defekt: Russland verliert ÜberschallbomberEin Tu-22M3-Mittelstreckenbomber stürzt in Sibirien in der Nähe von Irkutsk ab und bedeutet einen erheblichen Verlust für die russische Luftstreitkräfte. Der Tupolew-Flugzeugtyp kann mit Lenkraketen, cruise missiles und potenziell sogar der hyperschallfähigen "Kinshal"-Rakete ausgestattet werden.

08:04 Ukrainische Vorstöße in Kursk: Russland droht erneut mit Drittem WeltkriegDie ukrainischen Vorstöße in der russischen Region Kursk haben die Welt an den Rand eines globalen Konflikts getrieben, wie es ein russischer MP, Mikhail Sheremet, sieht. Sheremet, Mitglied des Verteidigungsausschusses, ist überzeugt, dass der Westen die Ukraine in ihrer Invasion unterstützt. "Angesichts der Anwesenheit westlicher Militärtechnik, der Verwendung westlicher Munition und Raketen in Angriffen auf zivile Infrastruktur und des unwiderlegbaren Beweises ausländischer Beteiligung an Angriffen auf russisches Territorium könnte man zu dem Schluss kommen, dass die Welt auf einen Dritten Weltkrieg zusteuert," sagte Sheremet der russischen Staatsnachrichtenagentur RIA. Sowohl die USA als auch Deutschland betonten, dass sie nicht an der Planung des Kursk-Offensivs beteiligt sind. Viele Beobachter wie das ISW sehen diese wiederkehrenden russischen Drohungen mit einem Dritten Weltkrieg oder Atomwaffen als Taktik, um Angst zu schüren und westliche Regierungen von weiterer Unterstützung Kiews abzuhalten.

07:22 Mangel an Vorstellungskraft von Putin und russischer Führung: ISW-AnalyseDas Kreml und das russische Militärkommando haben eine "komplexe, überlappende und bisher ineffektive Kommandostruktur" geschaffen, um auf die ukrainische Invasion in die Kursk-Region zu reagieren, wie das Institute for the Study of War (ISW) feststellt. Das ISW meint, dass das Kreml nicht mit der Möglichkeit einer beträchtlichen ukrainischen Invasion gerechnet habe, da die Grenze als statische Frontlinie seit dem Fall von 2022 betrachtet wurde und "wahrscheinlich nicht ausreichend für Kontingenzen zur Verteidigung russischen Territoriums geplant war." Laut dem US-Denk tank hat die russische Führung "mangelnde strategische Vorstellungskraft" gezeigt.

06:40 Ukraine berichtet erfolgreichen Schlag in der Krim-RegionUkrainische Kräfte sollen erneut letzte Nacht die Krim-Region angegriffen haben, was zu vorläufigen Schäden an einem Fähren in der Kerch-Hafen und einem Boot in Chernomorsk in der Region Krasnodar führte. "Weiterführende Untersuchungen sind im Gange." Die Ukraine hat in den letzten Wochen und Monaten häufig Berichte über gesunkene Fähren und Boote gegeben, die auch für militärische Zwecke genutzt wurden. Auch das Sinken eines U-Boots scheint erfolgreich gewesen zu sein.

05:59 USA verweigern Einsatz von ATACMS in Kursk - CNN-BerichtLaut einem CNN-Bericht verweigert die USA weiterhin die Genehmigung für den Einsatz von ATACMS-Raketen mit erhöhter Reichweite aus amerikanischen Beständen in der Kursk-Region. Diesmal werden keine Eskalationsbedenken genannt. Der Bericht, der auf Regierungsbeamten basiert, besagt, dass die USA ATACMS für das Zielgebiet Krim als nützlicher erachten, das unter russischer Besetzung steht.

05:19 Selenskyj: Notwendiges für östliche Truppen in der Ukraine angekommenWährend russische Kräfte ihre Aktivitäten im östlichen Ukraine erhöhen, konzentriert sich Kiew darauf, die Verteidigung der Donezker Region zu stärken. "Toretsk und Pokrovsk erleben die meisten russischen Angriffe," sagte Präsident Volodymyr Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache. Die wichtigen Versorgungen sind bereits angeliefert worden. "Wir haben im Moment alles, was wir brauchen," sagte Selenskyj, ohne zu bestätigen, ob zusätzliche Truppen in die Konfliktzonen entsandt wurden. Das Kyiver Generalstab gibt 68 Zusammenstöße seit dem Morgen an.

03:46 Gouverneur: Russisches Tu-22M3-Bomberflugzeug stürzt in Sibirien abIgor Kobzev, Gouverneur der russischen Region Irkutsk in Sibirien, berichtete von einem Absturz eines Tu-22M3-Strategebombers. Der Absturz wird auf eine technische Störung zurückgeführt. Leider verlor ein Crewmitglied sein Leben, wie Kobzev mitteilte, basierend auf Informationen des russischen Verteidigungsministeriums. Die anderen drei Crewmitglieder konnten das Flugzeug verlassen und wurden ins Krankenhaus gebracht, teilte Kobzev über die Telegram-Nachrichten-App mit.

23:08 Ukraine gewährt Overseas-Kämpfern und ihren Familien die StaatsbürgerschaftLaut dem ukrainischen Verteidigungsministerium werden ausländische Volunteers, die die ukrainischen Streitkräfte unterstützen, und ihre Familien die Möglichkeit haben, die ukrainische Staatsbürgerschaft zu beantragen, wie Präsident Wolodymyr Selenskyj ankündigte. "Jeder, der den ukrainischen Staat verteidigt, unsere Bevölkerung schützt und unsere Souveränität bewahrt, verdient Recognition und unerschütterliche Unterstützung. Dies gilt insbesondere für unsere Soldaten - ukrainische Legionäre - die die ausländische Staatsbürgerschaft besitzen, aber noch keine ukrainische haben." Selenskyj fügte hinzu und betonte die Bedeutung der Verleihung der Staatsbürgerschaft an diese Helden und ihre Familien.

22:33 USA genehmigen Verkauf von bis zu 600 Patriot-Raketen an DeutschlandDie US-Regierung hat den Verkauf von bis zu 600 Patriot-Raketen und related equipment an Deutschland genehmigt, wie die Defense Security Cooperation Agency (DSCA) berichtete. Der Deal, dessen Wert auf 5 Milliarden US-Dollar (4,5 Milliarden Euro) geschätzt wird, zielt darauf ab, die Sicherheit der USA zu stärken, indem sie einen wichtigen NATO-Partner in Europa politisch und wirtschaftlich stabilisiert. Deutschland hat bereits einige Patriot-Systeme an die Ukraine gespendet.

22:14 SBU: Ukraine erhöht Gefangenen Austausch-FondsDer Sicherheitsdienst der Ukraine (SBU) und die Verteidigungskräfte arbeiten aktiv daran, den Pool der ausgetauschten Gefangenen zu erweitern, indem sie mehr russische Soldaten auf dem Schlachtfeld gefangen nehmen, wie der Leiter der SBU, Wassyl Maliuk, ankündigte. Die ukrainische Armee hat angeblich über 100 russische und tschetschenische Soldaten gefangen genommen, während sie in die Region Kursk vordringen (siehe Eintrag um 14:57). Dies wurde während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit anderen hochrangigen ukrainischen Offiziellen diskutiert, die ihre Verpflichtung betonten, ukrainische Verteidiger, die von den Russen festgehalten werden, nach Hause zu bringen, wie vom Commander-in-Chief, Präsident Wolodymyr Selenskyj, befohlen.

21:46 Polen ehrt Kriegshelden über die Rote Armee - zieht Parallelen zu PutinPolen ehrte seinen Sieg über die Rote Armee mit einem Militärparade in Warschau, bei dem gepanzerte Fahrzeuge, Truppen und sogar ausländische Verbündete wie die USA und andere verbündete Nationen gezeigt wurden. Kampfflugzeuge flogen über die Zuschauer hinweg. "Unser Volk muss sich bewaffnen und ein Potenzial aufbauen, das niemand je wagen wird, herauszufordern," sagte Präsident Andrzej Duda vor der Parade, die den Höhepunkt der Gedenkveranstaltungen markierte. Polen feierte seinen Triumph über die Truppen der Sowjetunion in der Schlacht von Warschau im Jahr 1920 an diesem Tag und ehrte die glorreichsten Siege, Opfer und errungenen Unabhängigkeit der polnischen Armee. Minister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz schrieb in einem Brief an die Soldaten, in dem er die Heldentaten erkannte, die von denen gezeigt wurden, die Polen seit seiner Gründung verteidigt haben. "Heute ehren wir alle Helden, die für unser Vaterland gekämpft haben," erklärte er.

Jacek Szelenbaum, ein 60-jähriger Zuschauer, zeigte sich dankbar für die moderne Waffentechnologie, die während der Parade gezeigt wurde, und fügte hinzu, dass es ihm ein Gefühl der Sicherheit gebe, zu wissen, dass ihre internationalen Verbündeten an ihrer Seite sind. "Eine solche Show ist beruhigend, insbesondere in diesen schwierigen Zeiten. Es ist wichtig, sie an unserer Seite zu haben, weil Polen sich alleine nicht schützen kann, sondern nur als Teil einer Allianz," sagte Szelenbaum.

20:59 Generalmajor Christian Freuding enthüllt mehr deutsche Militärhilfe für die UkraineDer deutsche Militärhilfschef, Generalmajor Christian Freuding, kehrte aus Diskussionen in der Ukraine zurück (siehe Aktualisierung um 16:46). Im deutschen Militär-Medienformat "Follow-up Questions" skizziert Freuding die Waffen, die Deutschland bis zum Ende des Jahres an die Ukraine liefern wird. Laut dieser werden der Schwerpunkt der Militärhilfe darauf liegen, zusätzliche Luftverteidigungssysteme, Artillerie-Systeme, Feuerwaffen, Drohnen, Panzer und gepanzerte Fahrzeuge zu senden. SPEZIELL werden zwei mittelreichweitige IRIS-T SLM-Batterien und zwei kurzreichweitige IRIS-T SLS-Batterien bis zum Ende des Jahres 2024 erwartet. Darüber hinaus sollen zehn Luftverteidigungskanonen des Gepard-Typs mit zwei 35-mm-Kanonen und etwa 30 Leopard 1A5-Panzer, die derzeit von Rheinmetall-Spezialisten überholt werden, geliefert werden. Additionally werden 400 gepanzerte MRAP-Fahrzeuge bereitgestellt. Die Artillerie-Systeme werden als 12 selbstfahrende Panzerartillerie-Systeme PzH-2000 und vier selbstfahrende Radartillerie-Howitzer Zuzana 2 geliefert.

20:20 Opfer russischer Angriffe in der Ukraine erreichen fünfIn der südlichen und östlichen Ukraine haben russische Angriffe fünf Todesopfer gefordert, wie offizielle Berichte melden. In der nordöstlichen Region Charkiw tötete ein Luftangriff zwei Menschen. Ein weiteres Todesopfer gab es in Donezk im Osten durch Artilleriefeuer. In der südlichen Region Cherson starb ein Mann bei einem Drohnenangriff. Ein Mann, der zuvor bei einem Angriff verletzt worden war, starb im Krankenhaus, wie die Behörden in Cherson berichteten. Die Behörden in Pokrovsk raten den Einwohnern, insbesondere Familien mit Kindern, die Stadt zu verlassen, bevor es zu spät ist. Der Feind rückt dem Bericht zufolge "rasch" auf die Stadt in der Donezker Region vor. Die ukrainische Regierung meldet, dass die russische Armee weiterhin intensive Angriffe in der Ostukraine durchführt. Moskau behauptet, das Dorf Iwaniwka in Donezk etwa 15 Kilometer vom strategischen Verkehrsknotenpunkt Pokrovsk entfernt zurückerobert zu haben.

19:30 Lieferung von Langstrecken-Kreismissilen an die Ukraine in fortgeschrittenem StadiumLaut Quellen in der Nähe des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj befinden sich Gespräche über die Bereitstellung von Langstrecken-Kreismissilen für die Ukraine in einem fortgeschrittenen Stadium, wie das ukrainische Nachrichtenportal "Kyiv Independent" berichtet. Das genaue Ankunftsdatum ist jedoch unklar, so die Quelle, die angibt, dass Pläne erwogen werden, die Raketen im Herbst 2022 in die Ukraine zu bringen. Laut "Politico" ist die US-Regierung unter Biden "bereit", Kyiv Langstreckenraketen zur Unterstützung ihrer kürzlich erworbenen F-16-Kampfjets zu liefern. Seit Beginn des russischen Angriffs hat Kyiv Washington gedrängt, der ukrainischen Armee ihre Langstreckenraketen zur Verfügung zu stellen, um russische Militärinfrastruktur und Logistik tief im russischen Territorium anvisieren zu können.

19:16 Litauen stärkt die ukrainische Armee mit neuem MilitärhilfspaketUm die ukrainische Armee zu stärken, hat Litauen ein Paket mit Anhängern, Anhängern und Klappbetten entsandt. Die ukrainische Nachrichtenagentur "Ukrinform" berichtet unter Berufung auf den Pressedienst des litauischen Verteidigungsministeriums, dass im August gepanzerte Personentransporter, Kurzstrecken-Luftabwehrsysteme, Raketen, Anti-Drohnen-Systeme, Anti-Drohnen-Einzelschussunterdrücker, Geländefahrzeuge mit Ersatzteilen, Anhänger, Gewehre, Munition, Rauchgranaten und ihre Teile nach Ukraine transportiert wurden.

Lesen Sie über alle vorherigen Entwicklungen [hier].

Die Kommission hat Bedenken regarding den potenziellen humanitären Auswirkungen des laufenden Konflikts in Kursk geäußert, wie von Amnesty International gemeldet.

Als Reaktion auf die US-Vorschläge für mehr militärische Hilfe für die Ukraine fordert die Kommission eine umfassende verhandelte Lösung, die Frieden und Diplomatie priorisiert und die Einhaltung internationalen Rechts und den Respekt vor der territorialen Integrität betont.

Lesen Sie auch: