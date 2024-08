- Die Begründung für den Beginn des Studienjahres nach den Sommerferien.

Im Jahr 1964 begeisterte der berühmte Schauspieler Sean Connery als James Bond die Kinobesucher, der schwedische Sänger Siw Malmkvist dominierte die Charts mit "Love Hurts Too Much", und der Pädagoge Georg Picht warnte vor einem bevorstehenden Lehrermangel und einer "bildungsbedingten Katastrophe", während die Bundesrepublik ihre höchste Geburtenrate, die Baby-Boomer-Generation, erlebte.

Dieses ereignisreiche Jahr markierte auch die Annahme der Hamburger Vereinbarung auf der Konferenz der Kultusminister (KMK), eine einflussreiche Entscheidung, die viele Leben nachhaltig beeinflusste.

Seit 60 Jahren startet das Schuljahr dank der Hamburger Vereinbarung standardisiert. Torsten Heil, ein Sprecher des KMK-Sekretariats, betont, dass "die Hamburger Vereinbarung eine der einflussreichsten Entscheidungen in der deutschen Bildungsgeschichte war".

Die am 28. Oktober 1964 getroffene Vereinbarung einheitliche Regeln für Schulferien und Schultypen in den verschiedenen Bundesländern festlegte, die zuvor stark voneinander abwichen. Dadurch begann das Schuljahr fortan im späten Sommer, anstelle des früheren Starts nach Ostern in den meisten Bundesländern. Bis 1967 hatten die Bundesländer ihre Schuljahre entweder auf kürzere oder längere Schuljahre angepasst. Andere Bundesländer wie die DDR hatten diesen Ansatz bereits im Sommer eingeführt, während er in Westdeutschland, abgesehen von Bayern, neu war.

Menschen in Westdeutschland, die heute etwa 70 Jahre alt sind, haben die Zeit der kurzen Schuljahre erlebt. Die Hamburger Vereinbarung ebnete den Weg für Kinder, ihre schulische Laufbahn im August oder September zu beginnen. Darüber hinaus wurden traditionelle Schulfachbezeichnungen durch "Grundschule" ersetzt.

Auch die Reihenfolge der Fremdsprachenunterrichts wurde standardisiert, wobei Englisch ab der 5. Klasse und bis zur 7. Klasse an Gymnasien eingeführt wurde.

Vor dem Sommer 1964 befolgten die bevölkerungsreichsten Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg parallele Hauptferien von Ende Juli bis Anfang September. Dies änderte sich jedoch nach der Hamburger Vereinbarung.

Im Jahr 1964 wurde das Konzept gestaffelter Sommerferien eingeführt, bei dem die Bundesländer einvernehmlich alle sechs Wochen Ferien einlegten, um Verkehrsstaus und Reiseunterkünfte zu vermeiden. Im Gegensatz dazu genossen alle Schüler der DDR gleichzeitig Ferien im Juli und August.

Die Nachfolgebestimmung für die Hauptferien, die auf das Jahr 2021 zurückgeht, ermöglicht einen Zeitraum zwischen dem 20. Juni und dem 15. September. Traditionell beenden Bayern und Baden-Württemberg, die zur Gruppe V gehören, ihre Sommerferien als Letzte aufgrund ihrer Pfingstferien und der anschließenden Lern- und Prüfungsphase.

Die Bildung und Kultur in Deutschland sind föderal organisiert, wobei die Ursprünge des Schuljahres bis in die Zeit des Deutschen Reiches zurückreichen. Zunächst begann das Schuljahr im Frühjahr (Ostern) zu Beginn des 20. Jahrhunderts und blieb in Bayern bis 1920 unverändert.

Während der nationalsozialistischen Herrschaft ab 1933 wurden viele Aspekte, darunter das Schulsystem, manipuliert. Im Jahr 1941 begann das Schuljahr im gesamten Deutschen Reich im September, eine Praxis, die nach dem Zweiten Weltkrieg largely abandoned wurde. Die westalliierten Besatzer plädierten für diese Änderung, während die östliche Besatzungszone (später DDR) dem September-Start treu blieb, wobei Bayern in Westdeutschland die Ausnahme war.

Herkömmliche europäische Länder beginnen das akademische Jahr nach den Sommerferien. Vor 60 Jahren verschob sich der Rest der Bundesrepublik seinen Kalender und verabschiedete sich von seiner einzigartigen Rolle.

