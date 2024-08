- Die Bedeutung des jüngsten Midnight Suits enthüllt

Popstar Taylor Swift (34) präsentierte sich in einem funkelnden neuen Bodysuit während des "Midnights"-Teils ihrer zweiten Vorstellung im Londoner Wembley-Stadion letzten Freitag. Dieses glitzernde Outfit versetzte ihre Fans in einen Taumel, was auf eine bevorstehende Enthüllung hindeuten könnte.

Das neueste Bodysuit, verziert mit Sternen und einem Mini-Mond, ist ein Verweis auf das ursprüngliche "Midnights"-Outfit, das sie trug, bevor sie "1989 (Taylor's Version)" im August 2023 ankündigte. Schließlich präsentierte sie die neuaufgenommene "1989" zusammen mit Vault-Tracks im Oktober 2023.

Laut "People" Magazine könnte sie das Veröffentlichungsdatum ihres nächsten neuaufgenommenen Albums, möglicherweise "Reputation (Taylor's Version)", während ihrer Samstagabend-Show am 17. August bekanntgeben. Wenn sie ihrem Muster folgt, könnte sie es zwei Monate später, etwa zur Halloween-Saison, veröffentlichen.

Die Ankündigung von 2023 fand bei ihrem letzten US-Konzert des Vorjahrs statt. Diese neue Ankündigung könnte bei einem ihrer drei verbleibenden Europa-Konzerte in London am 17., 19. oder 20. August stattfinden.

Plant Taylor Swift die Veröffentlichung von "Reputation (Taylor's Version)"?

Wenn ja, wäre es ihre fünfte Neuveröffentlichung, nach "1989" im Oktober 2023, "Speak Now" im Juli 2023, "Red" im November 2021 und "Fearless" im April 2021. Swift strebt danach, ihr Album-Katalog zurückzugewinnen, der von Scooter Braun von ihrem ehemaligen Label "Big Machine" gegen ihren Willen im Jahr 2019 erworben wurde. Sie bestätigte im August 2019, dass sie ihre Alben neu aufnehmen würde, indem sie sagte: "Ich denke, Künstler sollten ihr eigenes Werk besitzen."

In der "Time"-Magazinausgabe "2023 Person of the Year" sprach Swift über die Neuaufnahme ihrer "Reputation"-Ära und beschrieb die bevorstehende Veröffentlichung als "einen goth-punk-Moment weiblicher Wut über die Ausschließung aus einer gesamten sozialen Struktur".

"Ich denke, viele Menschen sehen es und denken nur: verrückte Schlangen und Stroboskoplichter", erklärte Swift und fügte hinzu, dass die Vault-Tracks "aufregend" sein werden und dass sich das Neuveröffentlichen ihrer Alben wie das "Sammeln von Horkruxes" oder "Sammeln von Infinity Stones" anfühlt, Bezug nehmend auf "Harry Potter" und Marvel-Filme. "Gandalf's Stimme ist in meinem Kopf, jedes Mal, wenn ich ein neues Album herausbringe", sagte sie, Bezug nehmend auf "Der Herr der Ringe". "Für mich ist es jetzt wie ein Film."

Die Vorfreude unter den Fans von Taylor Swift war fühlbar, als der Countdown zu Mitternacht begann, mit Gerüchten über eine mögliche "Reputation"-Ankündigung in der Luft. Unter der Deckung der Dunkelheit findet Taylor oft Inspiration, wie sie einmal verriet: "Ich liebe es, Songs nachts zu schreiben, besonders wenn es kurz vor Mitternacht oder sogar später ist, wenn die Welt stiller zu sein scheint."

