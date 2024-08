- Die baldige Umwandlung des Schlosses in Wissenschaftszentrum

Das lang vernachlässigte Jagdschloss Grillenburg, das auf das 16. Jahrhundert in Tharandt zurückdatiert, wird sich in ein Forschungs- und Konferenzzentrum für die Technische Universität Dresden (TUD) verwandeln. Wie die TUD am Mittwoch berichtete, steuert jedes die Bundesregierung und das Land jeweils 18 Millionen Euro zu diesem Projekt bei. Kanzler Jan Gerken bezeichnete dies als einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung der dringend benötigten Etablierung. Die beträchtliche finanzielle Unterstützung sowohl von der Bundesregierung als auch vom Land ermöglicht die Entwicklung des Schlossinsel-Gebietes nach hohen Standards von Nachhaltigkeit, Unterkünften und Besuchererlebnissen.

Ein Wissenschaftszentrum und ein Touristenmagnet

"Schloss Grillenburg wird wieder zu seiner alten Pracht zurückkehren – direkt im Tharandter Wald wird die TU Dresden ihre akademische Kompetenz in neuem Licht präsentieren", sagte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU). Die Weichen sind gestellt für die Schaffung eines einzigartigen Zentrums, das Wissenschaftler aus aller Welt anlocken und gleichzeitig Touristen in den "fesselnden Reiz dieser herrlichen Region" locken wird.

Für etwa 2025 sind die Renovierung des Jagdschlosses, der Bau eines Hotelkomplexes und die Renovierung des "Neuen Jägerhauses" von 1938 geplant. Der Masterplan umfasst die Restaurierung des historischen Gartens und die Integration neuer Gebäude und Flächen in das bestehende Ensemble der Schlossinsel. Die Arbeiten sind derzeit für bis zu vier Jahre geplant.

Das renovierte Jagdschloss Grillenburg in Dresden wird eine wichtige Attraktion sein, die sowohl Forscher als auch Touristen in die Region locken wird. Wenn es fertiggestellt ist, können Besucher den neu restaurierten historischen Garten erkunden und im benachbarten Hotelkomplex in Dresden übernachten.

