Die bahnbrechende ehemalige Abgeordnete Eddie Bernice Johnson, die fast 30 Jahre im Kongress saß, stirbt im Alter von 88 Jahren

Johnson, die vor ihrem Eintritt in die Politik Krankenschwester war, wurde 1935 in Waco, Texas, geboren. Sie machte 1955 ihren Abschluss als Krankenschwester und war von 1972 bis zu ihrer Wahl ins US-Repräsentantenhaus im Jahr 1992 Abgeordnete des Bundesstaates Texas, wie aus ihrer Biografie hervorgeht.

Sie war die erste schwarze Frau, die in Dallas in ein öffentliches Amt gewählt wurde, und die erste Afroamerikanerin und Frau, die den Vorsitz im Ausschuss für Wissenschaft, Raumfahrt und Technologie des Repräsentantenhauses innehatte. Dies geht aus einer Erklärung der damaligen Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, aus dem Jahr 2021 hervor, in der Johnson ihr Ausscheiden aus dem Kongress bekannt gab.

Präsident Joe Biden lobte Johnson in einer Erklärung am Sonntag für ihr Engagement für die Menschen in Nordtexas.

"Sie war eine Ikone und Mentorin für Generationen von Staatsdienern, durch die ihr Vermächtnis an Widerstandsfähigkeit und Zielstrebigkeit weiterbestehen wird", sagte Biden.

Vizepräsidentin Kamala Harris sagte in einer Erklärung, dass es ein Privileg war, mit Johnson im Congressional Black Caucus zusammenzuarbeiten und dass viele von ihrer "unermüdlichen Arbeit profitiert haben, mich eingeschlossen".

"Ihr Vermächtnis und ihre Führungsqualitäten werden für kommende Generationen spürbar sein", sagte Harris.

Die Abgeordnete Jasmine Crockett, die 2022 die Wahl gewann, vertritt nun Johnsons ehemaligen Bezirk. Crockett trauerte auf X um ihre Vorgängerin und schrieb: "Wenn ich mich ein wenig verloren fühle, lehne ich mich immer zu dir und schaue, ob ich deine Stimme hören kann, Kongressabgeordnete. Du hast dir deine Ruhe verdient... Ich werde weiterhin Ihr Lebenswerk hochhalten!"

Quelle: edition.cnn.com