Die aufregendsten neuen Züge im Jahr 2024

Was also ist der Grund für diese Renaissance der Schiene?

Unsere zunehmend urbanisierte Weltbevölkerung verlangt nach guter Mobilität - innerhalb der Städte und zwischen den Städten. Viele von uns suchen auch nach einer schnellen, zuverlässigen und nachhaltigen Alternative zum Elend der verstopften Autobahnen oder Kurzstreckenflüge. Länder auf der ganzen Welt investieren Milliarden von Dollar in neue Infrastrukturen, die uns auch in der zweiten Hälfte des 21.

Aber Züge sind mehr als nur für den täglichen Pendlerverkehr geeignet. Für viele Reisende sind die besten Zugreisen ein eigenständiges Reiseziel, ein unvergessliches Erlebnis, das von einem Waggon mit 360-Grad-Panorama auf die Schweizer Alpen bis hin zu einem luxuriösen "Hotel auf Schienen" wie dem berühmten Simplon-Orient-Express in Venedig reichen kann.

Hier sind einige der besten neuen Züge, mit denen Sie 2024 fahren können.

Paris - Berlin bei Nacht - oder bei Tag

Die Verbindungen zwischen zwei der meistbesuchten Hauptstädte Europas sind traditionell ziemlich schlecht, denn seit den 1990er Jahren gibt es keine Direktzüge mehr. Das hat sich mit der Einführung eines direkten Nachtzuges der ÖBB (Österreichische Bundesbahnen) geändert.

Die zunächst dreimal wöchentlich über Straßburg und Frankfurt verkehrende "Nightjet"-Verbindung wird im Herbst 2024 auf eine nächtliche Verbindung ausgeweitet und bietet Geschäftsreisenden und Touristen eine hochwertige Direktverbindung.

Wie bei anderen Nightjet-Strecken der letzten Zeit wird eine hohe Nachfrage erwartet. Sitzplätze gibt es bereits ab 33 US-Dollar und Schlafwagenkabinen ab 105 US-Dollar pro Person.

Auch die Verbindung Paris-Berlin wird voraussichtlich eine Tagesverbindung erhalten, denn die französische Staatsbahn SNCF arbeitet mit ihrem deutschen Pendant an der Einführung eines direkten TGV-Hochgeschwindigkeitszuges im Jahr 2024, der die Strecke in etwa sieben Stunden zurücklegen wird. Mit Neuigkeiten dazu ist gegen Ende des Jahres zu rechnen.

Italiens neuer Super-Luxuszug

Ein Jahr später als erwartet wird Italiens neuer Super-Luxuszug "Orient Express - La Dolce Vita" im Jahr 2024 seine ersten Fahrgäste begrüßen.

Der von der französischen Hotelgruppe Accor entworfene Zug richtet sich an designbewusste Reisende. Er verzichtet auf den traditionellen Belle-Epoque-Stil des Venice Simplon-Orient-Express und setzt stattdessen auf eine Inneneinrichtung, die das italienische Dekor, die Kunst und die Architektur der 1960er Jahre zelebriert, sowie auf ein Äußeres, das von Luxusmotorbooten wie dem legendären Riva Aquarama inspiriert ist.

Das Schiff wird Italien auf sechs regulären Routen von Norden nach Süden durchqueren und dabei die unzähligen historischen Schätze des Landes zeigen, von den italienischen Alpen über Venedig und Rom bis nach Matera und Palermo im Süden. Die Reisen nach Sizilien beinhalten eine unvergessliche Fahrt über die Straße von Messina mit Europas letzter Eisenbahnfähre.

Der luxuriöse Zug mit 11 Waggons verfügt über einen stilvollen "Barwagen" mit Live-Musik und Spielen, 12 luxuriöse holzgetäfelte Kabinen und 18 Master-Suiten mit Doppelbetten, einem Sofa, Sesseln und eigenem Bad.

Die Reisenden genießen an Bord einen Fünf-Sterne-Service und kommen in den Genuss italienischer Gastronomie, regionaler und saisonaler Produkte und erlesener Weine.

Zum Start gibt es sechs Routen mit einer oder zwei Übernachtungen ab Rom zu Preisen ab etwa 2.000 Dollar pro Person. Später werden internationale Routen nach Paris, Istanbul und Split an der kroatischen Adriaküste hinzukommen. Für die 62 glücklichen Passagiere, die sich einen Platz auf jeder Reise sichern, verspricht es ein wunderbares Erlebnis zu werden.

Mit dem Schlafwagen von Brüssel nach Prag

Da die Nachfrage nach Nachtzügen in Europa bereits das Angebot übersteigt, haben mehrere ehrgeizige Start-ups Pläne für die Einführung aufregender neuer Strecken vorgestellt.

Die belgisch-niederländische Genossenschaft European Sleeper geht 2023 an den Start und wird ihren Zug von Brüssel nach Berlin im Mai 2024 nach Dresden und Prag verlängern und damit eine dringend benötigte Direktverbindung zwischen Städten in West- und Mitteleuropa schaffen.

Da der Zug vier der touristischen Hotspots des Kontinents miteinander verbindet, sind die Sitz- und Liegeplätze bereits jetzt sehr gefragt, insbesondere in den Hochsommermonaten für Rucksacktouristen. Die renovierten Waggons sind mit Schlafabteilen, Liegebetten und verstellbaren Sitzen ausgestattet, die sich an Reisende mit unterschiedlichem Budget richten, sowie mit modernen Einrichtungen wie Ladestationen und WiFi.

Das Drehkreuz von European Sleeper in Brüssel bietet britischen und französischen Reisenden außerdem die Möglichkeit, durch einfache Anschlüsse an die internationalen Eurostar-Züge in der belgischen Hauptstadt zentrale europäische Städte leichter zu erreichen.

Mit Hochgeschwindigkeit nach Pompeji

Mehr als vier Millionen Menschen besuchen jedes Jahrdie römische Stadt Pompeji in Süditalien, die 79 n. Chr. durch einen Vulkanausbruch zerstört wurde. Für diejenigen, die öffentliche Verkehrsmittel benutzen, war es nicht immer die einfachste Reise, da sie in Neapel von Zügen des nationalen Netzes auf klapprige, veraltete Nahverkehrszüge, die berüchtigten Circumvesuviana-Züge, umsteigen mussten.

Doch das wird sich 2024 ändern, denn dann wird es eine wöchentliche direkte Hochgeschwindigkeitsverbindung von Rom aus geben, die nur zwei Stunden dauert. Die staatliche Eisenbahngesellschaft Trenitalia hat die Verbindung nach einem Versuch im Jahr 2023 mit ihren großartigen Hochgeschwindigkeitszügen Frecciarossa (Roter Pfeil) erweitert.

Statt wie im Jahr 2023 einen Tag pro Monat wird die Strecke nun einmal pro Woche befahren. Die Fahrt beginnt in Rom kurz vor 9 Uhr morgens und lässt den Besuchern acht Stunden Zeit, um Pompeji zu erkunden und trotzdem um 21 Uhr für ein spätes Abendessen wieder in Rom zu sein.

Um Zeit zu sparen, sind Eintrittskarten und Informationen im Zug erhältlich, und spezielle Shuttlebusse bringen die Fahrgäste vom Bahnhof zu den Ruinen.

Die schlechte Nachricht? Der Zug fährt nur an Sonntagen und ausgewählten Feiertagen.

Madrid - Paris im (schnellen) Stil

Obwohl Milliarden in neue Hochgeschwindigkeitsverbindungen unter den Pyrenäen investiert wurden, ist der grenzüberschreitende Zugverkehr zwischen Spanien und Frankreich mit nur ein paar Zügen pro Tag derzeit miserabel.

Das soll sich 2024 ändern, wenn sowohl spanische als auch italienische Bahngesellschaften ihren Wettbewerb mit den französischen TGVs, die derzeit die Strecke bedienen, verstärken. Die spanische Bahngesellschaft Renfe hat 2023 neue Strecken von Madrid und Barcelona nach Lyon/Marseille eingeführt, und Trenitalia hat Pläne für eine Verbindung Paris-Barcelona-Madrid im Jahr 2024 angekündigt, auf der ihre 249 km/h schnellen Frecciarossa-Züge eingesetzt werden sollen.

Trenitalia ist bereits erfolgreich in Frankreich und Spanien tätig, und die neue Strecke Paris-Barcelona würde ein erweitertes Angebot an Hochgeschwindigkeitsreisen in Verbindung mit dem separaten Iryo-Betrieb bieten, der mit Renfe auf mehreren von Madrid ausgehenden Strecken konkurriert.

Laut Luigi Ferraris, CEO von FS Italiane, dem Mutterkonzern von Trenitalia, hat das Unternehmen auch ein Auge auf neue Bahnstrecken, die Spanien und Italien über Südfrankreich verbinden - ein stark frequentierter Korridor, der derzeit aufgrund des Mangels an schnellen, direkten Zügen von Fluggesellschaften dominiert wird.

In 80 Tagen um die Welt

Vier Kontinente, 13 Länder und sieben Luxuszüge in 80 Tagen - das ultimative Erlebnis für Bahnreiseliebhaber soll Ende 2024 starten.

Der Reiseveranstalter Railbookers hat eine monumentale neue Reiseroute zusammengestellt, die sieben der berühmtesten Züge der Welt umfasst: den Rocky Mountaineer in Kanada, den Belmond Royal Scotsman, den Venice Simplon-Orient Express, den Golden Eagle Danube Express in Mitteleuropa, den Maharajahs' Express in Indien, Rovos Rail in Südafrika und den luxuriösesten Zug Südostasiens, den neu belebten Eastern & Oriental Express (siehe unten).

"Die Nachfrage nach luxuriösen Zugreisen steigt weiter an, und als Antwort darauf haben wir die ultimative Reise für die Bucket-List geschaffen", sagte Frank Marini, CEO und Präsident von Railbookers, in einer an die Medien gerichteten Erklärung. "Da wir einen Trend zur Kombination von Reiserouten mit mehreren Luxuszügen beobachten, haben wir diese Route zusammen mit kleineren, anpassbaren Reiserouten mit diesen ikonischen Zügen maßgeschneidert".

Reisende, die die gesamte 80-tägige Reise ab 119.599 US-Dollar pro Person buchen, starten am 28. August in Vancouver und reisen durch mehr als 20 Städte in Europa, Indien, Südafrika und Malaysia bis zu ihrem endgültigen Ziel in Singapur. Hotels, Gepäcktransfer, Flüge, die meisten Mahlzeiten und Ausflüge außerhalb des Zuges werden von Reisespezialisten übernommen, so dass Sie sich entspannen und eine einmalige Reise um die Welt genießen können.

Die Rückkehr des E&O

Eine der größten Luxuszugreisen der Welt kehrt 2024 nach einer vierjährigen Pause auf die Schienen zurück. Belmonds grün-goldener Eastern & Oriental Express wird sich auf seiner Reise von Singapur nach Kuala Lumpur erneut durch die ständig wechselnden Landschaften Malaysias schlängeln, bevor er weiter nach Norden fährt, um Langkawi und Penang zu besuchen.

Während der Unterbrechung wurde der Zug sorgfältig renoviert und umgestaltet, um seinem Ruf als Fünf-Sterne-Luxuszug mit unglaublicher Küche gerecht zu werden. Der kultige Aussichtsbalkon im hinteren Teil des Zuges und seine legendäre Pianobar sind nach wie vor ein wesentlicher Bestandteil des E&O-Erlebnisses.

Ein Trio von "Essence of Malaysia"-Reisen wird im Februar, November und Dezember 2024 stattfinden, mit Preisen ab 3.410 $ pro Person. Leider wird die E&O ihre alte Route über die Grenze zur thailändischen Hauptstadt Bangkok noch nicht wieder aufnehmen - obwohl man hofft, dass dies in den kommenden Jahren möglich sein wird.

Nightjet der nächsten Generation

In den letzten Jahren waren die österreichischen Nightjet-Schlafzüge der Katalysator für eine Wiederbelebung des Nachtreiseverkehrs, die vor einem Jahrzehnt kaum jemand vorausgesagt hätte. Mit neuen Strecken und einer Flotte von 33 neuen, speziell angefertigten Zügen wird das Nightjet-Angebot für europäische Reisende im Jahr 2024 erheblich erweitert und verbessert.

Auf den Strecken von Wien und Innsbruck nach Hamburg werden die neuen Züge, die bis zu 143 km/h schnell sind, als erste eingesetzt, doch bis 2025 werden sie schrittweise auf andere Strecken ausgedehnt, die die österreichische Hauptstadt mit Italien, der Schweiz, Deutschland und Frankreich verbinden.

Jeder der neuen Züge verfügt über eine hochmoderne Innenausstattung mit kapselartigen Minikabinen für Alleinreisende, Schlafabteilen mit eigener Dusche und Toilette sowie einem Multifunktionswagen mit Café-Bar, barrierefreien Kabinen, sicheren Fahrradabstellplätzen und Platz für sperriges Gepäck und Wintersportausrüstung.

Die Züge werden es den Österreichischen Bundesbahnen ermöglichen, ältere Züge, die den Erwartungen der Fahrgäste nicht mehr entsprechen, in den Ruhestand zu versetzen. Die Züge werden es den ÖBB jedoch in erster Linie ermöglichen, den Nightjet-Betrieb zu erweitern und neue Strecken zu bedienen, darunter Zürich-Barcelona ab Dezember 2024.

Das Matterhorn im VIP-Stil

Zermatts neuestes exklusives Reiseerlebnis kombiniert eine nostalgische Bahnfahrt zum Wahrzeichen der Schweiz mit kulinarischen Köstlichkeiten aus der Region. Der "NostalChic"-Zug der Gornergratbahn bringt nur 22 Gäste pro Woche zur höchstgelegenen Freiluftbahn-Endstation Europas auf 10.170 Metern über dem Meeresspiegel und bietet einen unglaublichen Panoramablick auf das Matterhorn und Dutzende anderer Alpengipfel.

Das sechsstündige VIP-Erlebnis beginnt mit Schweizer Getränken und Snacks in Zermatt und beinhaltet Insta-freundliche Fotostopps, einen garantierten Fensterplatz in einem wunderschön restaurierten Zahnradzug aus den 1960er Jahren zum Gornergrat und einen örtlichen Führer. Außerdem gibt es ein Vier-Gänge-Gourmet-Menü mit Weinbegleitung im Vier-Sterne-Spa-Hotel Riffelhaus 1853 in Riffelalp, zwischen Zermatt und Gornergrat. Das Erlebnis wird nur einmal pro Woche angeboten und kostet $365 pro Person.

Alternativ dazu kostet eine normale Hin- und Rückfahrt (in einem regulären Zug) von Zermatt nach Gornergrat 115 $ pro Person mit 50 % Ermäßigung für Inhaber des Swiss Travel Pass.

Quelle: edition.cnn.com