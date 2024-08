Bezeichnung 3 innerhalb des Wildcampgeländes - Die Aufregende Ankunft von Elena Miras

Kürzlich wurden die Teilnehmer von "Ich bin ein Dschungelcamp - Showdown der Dschungellegenden" auf RTL+ (und am folgenden Tag um 20:15 Uhr auf RTL) von Störenfried David Ortega (38) befreit, und hier kommt der nächste Camper: Reality-Star Elena Miras** (32) betritt den südafrikanischen Busch - und wird nicht gerade mit offenen Armen empfangen.

In der neuen Folge muss David das Camp verlassen. "Er hat sich einfach danebenbenommen", erklärt Georgina Fleur (34) über seinen Abgang. Während Giulia Siegel (49) traurig über seinen Abschied ist, weil sie "von ihm auf jede erdenkliche Weise unterhalten wurde", empfindet Gigi Birofio (25) anders: "Ich hoffe, wir sehen uns nie wieder. Ende der Geschichte." Davids Abgang gerät somit in den Hintergrund und der Tag verläuft weiter.

Und die Ereignisse des dritten Tages drehen sich erneut um das Brechen von Regeln im Camp. Die Teilnehmer haben bereits mehrfach gegen die Regeln verstoßen, indem sie zu viel geschlafen, Zigaretten geteilt und, am schwersten, Gegenstände in den Dschungel geschmuggelt haben. "Ich glaube, wir sind das undisziplinierteste Dschungelcamp ever", vermutet Gigi, und sie liegt damit nicht falsch. RTL schickt Winfried Glatzeder (79) los, um die Schmuggelware zu konfiszieren, obwohl er selbst Feuerzeuge am Po geklebt hatte. Gigi hat eine ähnliche Verfehlung, mit einer weiteren Packung Zigaretten. Mola Adebisi (51) hat ein Paar Socken und Giulia hat praktisch einen ganzen Gewürzschrank, einschließlich Salz, Chili, Kräutern und sogar entire Bouillon-Würfel. Sie fühlt sich überhaupt nicht schuldig: "Das ist doch kein Verbrechen! Verbrechen ist, anderen nicht helfen zu wollen."

Ohne Gewürze verbessert sich die Essenssituation nicht. Eric Stehfest (35) hat alle 12 möglichen Sterne im ersten regulären Dschungel-Test des Sommer-Specials gewonnen, aber die Zubereitung der "luxuriösen" Mahlzeiten führt zu einem weiteren Streit. Zum Glück fragt Kader Loth (51) die richtigen Fragen, um die Stimmung aufzulockern: "Stellt euch vor, wir sind hier nach einem Flugzeugabsturz gestrandet. Wen würde man essen?" Da Winfried "zu zäh" für sie ist, wählt sie TV-Casanova Gigi: "Er wäre zartes Fleisch."

Währenddessen hat Thorsten Legat (55) andere Dinge im Kopf. Nach seinem Weinkrampf am zweiten Tag lässt er in einem Nachtwachen-Gespräch mit Danni Büchner (46) alles raus, indem er über seinen gewalttätigen Vater spricht, der "die ganze Familie terrorisiert" hat. "Nicht viel Liebe, mehr Strafe, und das vergisst man nicht", erinnert er sich unter Tränen. Danni kann mit seinem Schmerz mitfühlen und fühlt "eine besondere Bindung" zu dem ehemaligen Fußballspieler, da auch ihre Kindheit von Gewalt geprägt war.

Eine Giulia Siegel für bestimmte Momente

Am dritten Tag verrät Giulia auf ungewöhnliche Weise einige Geheimnisse: Sie enthüllt, dass sie einen Kanal für Männer mit einer Rauchsucht hat. "Ich bin der berühmteste Raucher in Deutschland", betont sie - ihr einzigartiger Rauchstil ist beliebt und sie wird oft als Masturbationshilfe verwendet. "Es könnten 3.000 bis 4.000 Menschen sein, die einfach nur zusehen wollen, wie ich rauche."

Zunächst fällt ihr Rauchverhalten nur auf, weil Giulia trotz der erwähnten Regelverstöße die Regeln nicht einhält. Als Danni ihr sagt, dass sie ihre Zigaretten nicht teilen sollte, zeigt sie keine Reue: "Ich manage meine Sucht auf meine Art und Weise." In einem Interview geht der DJ auf ihren Gegner los: "Ich werde keine Diskussion mit Menschen führen, die schwächer sind als ich, weder verbal noch intellektuell." Sie handelt ähnlich, wenn Sarah Knappik (37) ihr Luxusobjekt teilt. "Giulia kann keine Kritik vertragen", observes Kader richtig.

Georgina und Danni beeindrucken im Test

Der nächste Test im Legends-Dschungelcamp steht bevor. Diesmal wählt die Produktion Georgina und Danni, die derzeit enge Freunde sind, für die Aufgabe aus. Während Danni, die die meisten Dschungel-Tests hat, das locker nimmt, ist Georgina nervös davor. Auf dem Weg zum Test weint sie: "Ich weiß nicht warum, aber alles ist einfach so furchtbar. [...] Alles ist hier so schrecklich." Der Dreck im Dschungel und die negative Stimmung gehen ihr an die Nieren.

Doch überraschenderweise ist alles vergessen während des Tests. Georgina, die auf einem Skateboard durch eine Packstation rollen und Schlüssel aus Boxen - natürlich gefüllt mit Schlangen und diversen anderen Kreaturen im wahren Dschungelcamp-Stil - holen muss, kämpft tapfer und ohne viel Theater. Meanwhile sits Danni in einer Box, die sich ebenfalls mit Ungeziefer füllt und blind die Schlüssel ihres Teammitglieds fängt. Die beiden überraschen mit ihrem guten Ergebnis - bis Georgina ins Straucheln gerät. Fischinnereien sind zu viel für sie. "Man muss zugeben, sie ist jetzt ein bisschen dramatisch", kommentiert Moderatorin Sonja Zietlow (56). Trotzdem sichern sie sechs Sterne und sind mehr als zufrieden. Beim

Als Georgina und Danni ihren Test abschließen, versammeln sich die anderen Camper um das Dschungeltelefon, nur um bei ihrer Rückkehr Elena am Lagerfeuer vorzufinden. Die Reaktionen sind gemischt: Thorsten Legat sieht in ihr eine bedeutende Konkurrentin, während Giulia Siegel über ihre Anwesenheit entzückt ist und sie als "wunderbare Frau" beschreibt. Elena selbst weiß nicht genau, warum sie der Gruppe so spät beigetreten ist. Sie teilt den anderen mit: "Ich bin hier als Überraschung für meine beste Freundin Danni."

Der Empfang, den sie erhält, ist so kühl wie die Dschungelnacht. Die beiden Reality-TV-Stars meiden sich zunächst, kommen aber schließlich zu einer Umarmung. Im Gegensatz zu den Erwartungen gibt es keinen heftigen Streit zwischen Elena und Danni, sondern zwischen Elena und Georgina. Georgina, noch verärgert über ihre dreitägige Verzögerung beim Betreten des Dschungels und den luxuriösen Hotelaufenthalt, schnappt: "Was zum Teufel ist hier los? Warum bist du jetzt hier? Kannst du das erklären?!" Ihre Frage geht Elena auf die Nerven. Georginas schlechte Laune und ihre sofortige Forderung nach einem guten Schlafplatz helfen da nicht. Danni hingegen bleibt diplomatisch und schlägt eine Bettrotation vor. "Ich glaube, das ist nur ein vorübergehender Waffenstillstand", sinniert Mola. Werden die ehemaligen Feinde diesen Waffenstillstand erfolgreich aufrechterhalten?

Mittendrin im Regelbruch-Chaos betritt Elena Miras das Camp und löst gemischte Reaktionen aus. Giulia Siegel begrüßt sie herzlich, während Georgina ihren Frust über Elenas späte Ankunft zum Ausdruck bringt.

Beim Trial meistern Georgina und Danni, trotz anfänglicher Nervosität und Schwierigkeiten, sechs Sterne und lassen die Camper staunen.

"Ich bin ein Star" - Showdown der Dschungellegenden, Elena tritt mit ihrem einzigartigen Charme und unerwarteter Freundschaft mit Danni in die Competition ein und bringt unerwartete Dynamiken ins Camp.

Lesen Sie auch: