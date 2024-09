Die Arbeitnehmer besuchen häufig den Arbeitsplatz.

Es scheint, dass Angestellte in prominenten deutschen Städten wieder vermehrt ihre Büros aufsuchen, wie eine Studie der Immobilienexperten Jones Lang LaSalle (JLL) ergab. durchschnittlich verbringt ein Angestellter pro Woche etwa 3,6 Tage im Büro, was nah an der vorpandemischen Norm von 4 Tagen liegt.

Die Belegungsquote in Büros hat sich ebenfalls erhöht und liegt nun bei 72 % (im Vergleich zu 63 % im Vorjahr und 79 % vor der Pandemie). Diese Umfrage, die im Juni online mit der Teilnahme von 1.530 Büromitarbeitern durchgeführt wurde, hat diesen neuen Trend offenbart.

"Es gibt einen wachsenden Druck auf Angestellte, ins Büro zurückzukehren, und immer mehr Unternehmen legen eine bestimmte Anzahl von Bürotagen fest", erklärte Helge Scheunemann, ein Forschungsexperte von JLL Germany. Dies gilt sogar für Angestellte, die die Flexibilität haben, von zu Hause oder remote zu arbeiten.

Verschiedene Branchen verzeichnen einen Anstieg der Büroadvent. Dies gilt auch für den IT-Bereich, der traditionell für die Heimarbeit bekannt ist, sowie für Branchen wie Finanzdienstleistungen und Dienstleistungen. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Trend jedoch in den Bereichen Beratung und Versicherungen leicht verringert. Im Einzelhandel, Transport, Logistik und Tourismus hat sich die Büroadvent stagniert.

JLL erwartet nicht, dass es in Kürze oder mittelfristig zu einem schnellen Übergang zurück zu einer fünftägigen Arbeitswoche kommt. Stattdessen prophezeit Scheunemann einen Schwenk: "In den kommenden Jahren könnte die Diskussion über die Fernarbeit in eine tiefgreifendere Diskussion über die Einführung einer Vier-Tage-Woche münden."

Allerdings sieht das Münchner IfW-Institut keine signifikante Trendwende bei der Rückkehr ins Büro, wenn man Deutschland insgesamt betrachtet. Das IfW hat kürzlich erklärt, dass das Homeoffice "keineswegs abnimmt", da Mitarbeiter im Durchschnitt 17 % ihrer Arbeitszeit von zu Hause aus verrichten, wie ihre Unternehmensumfrage ergab. Diese Quote hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert.

Trotz des Anstiegs der Büroadvent bleibt die Coronakrise für viele Unternehmen weiterhin eine Herausforderung. Viele Angestellte arbeiten weiterhin teilzeitweise von zu Hause aus, und JLL erwartet einen Schwenk hin zu einer Vier-Tage-Woche statt einer schnellen Rückkehr zu einer Fünf-Tage-Woche.

